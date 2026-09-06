Bikin Sendiri di Rumah, Ini Resep Tahu Mendoan dengan Sambal Kecap

Resep Tahu Mendoan yang Enak dan Praktis. (YouTube Ade Koerniawan)
JawaPos.com – Tahu mendoan bisa menjadi pilihan camilan sederhana yang nikmat disantap kapan saja. Olahan tahu ini memiliki ciri khas berupa bagian dalam yang lembut dengan balutan tepung gurih serta aroma daun bawang yang semakin menggugah selera.
Menariknya, membuat tahu mendoan sendiri tidak membutuhkan bahan yang sulit ditemukan. Dengan beberapa bumbu dapur dan langkah yang praktis, camilan ini dapat disiapkan untuk menemani waktu santai bersama keluarga.
Agar semakin nikmat, tahu mendoan juga bisa disajikan bersama sambal kecap bercita rasa manis, pedas, dan sedikit asam.
Dilansir dari akun YouTube Ade Koerniawan, berikut resep tahu mendoan lengkap dengan sambal kecap yang dapat dicoba di rumah.
Pertama, siapkan bumbu halus. Potong bawang merah, bawang putih, kunyit, dan kemiri agar lebih mudah dihaluskan. Masukkan seluruh bahan tersebut bersama ketumbar dan sekitar 50 ml air ke dalam blender. Proses hingga bumbu menjadi halus.
Selanjutnya, siapkan wadah berukuran cukup besar. Masukkan tepung terigu, bumbu yang sudah dihaluskan, telur, dan sisa air. Aduk hingga seluruh bahan menyatu dan menghasilkan adonan dengan kekentalan yang sesuai.
Bumbui adonan menggunakan garam, kaldu jamur, merica bubuk, serta sedikit bubuk cabai apabila ingin mendapatkan rasa yang lebih pedas. Aduk kembali sampai bumbu tercampur rata.
Setelah itu, iris daun bawang kemudian campurkan ke dalam adonan. Daun bawang akan memberikan aroma sekaligus rasa gurih yang khas pada tahu mendoan.
Potong setiap tahu menjadi tiga bagian atau sesuai ukuran yang diinginkan. Celupkan potongan tahu ke dalam adonan hingga seluruh permukaannya terlapisi.
Panaskan minyak dalam penggorengan. Masukkan tahu yang sudah dibalut adonan, kemudian goreng sebentar hingga lapisan tepung matang tetapi tetap mempertahankan tekstur khas mendoan yang tidak terlalu kering.
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Jawa Pos
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