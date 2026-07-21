Tahu Mendoan Lezat ala Warung, Begini Resep Praktisnya di Rumah

JawaPos.com – Tahu mendoan menjadi salah satu camilan khas Indonesia yang banyak digemari berbagai kalangan. Makanan ini memiliki ciri khas berupa tekstur yang lembut di bagian dalam, balutan tepung yang gurih, serta aroma daun bawang yang membuat rasanya semakin nikmat.

Untuk menikmati tahu mendoan, kamu tidak perlu selalu membelinya di warung atau restoran. Camilan favorit ini dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan sederhana dengan proses pembuatan yang mudah diikuti.

Dikutip dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep tahu mendoan yang lezat dan praktis untuk dibuat sebagai camilan keluarga di rumah.

Yuk, simak daftar bahan serta langkah-langkah pembuatannya agar bisa menghadirkan tahu mendoan gurih dan menggugah selera.

Bahan-bahan untuk membuat tahu mendoan:

· 5 pcs tahu kuning

Bahan untuk adonan:

· 200 gram tepung terigu protein sedang

· 1 buah telur