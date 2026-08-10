Camilan Murah Meriah, Begini Resep Tahu Mendoan dengan Sambal Kecap

Resep Tahu Mendoan yang Enak dan Praktis. (YouTube Ade Koerniawan)
JawaPos.com – Tahu mendoan merupakan salah satu camilan sederhana yang banyak digemari. Lapisan adonan berbumbu yang gurih berpadu dengan tahu yang lembut membuat makanan ini cocok disantap kapan saja, terutama saat masih hangat.
Tidak harus membeli di luar, tahu mendoan juga bisa dibuat sendiri di rumah. Bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan dan proses memasaknya pun tidak membutuhkan teknik yang rumit.
Agar semakin nikmat, tahu mendoan dapat disajikan bersama sambal kecap yang memiliki perpaduan rasa manis, pedas, dan sedikit segar.
Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep tahu mendoan lengkap dengan sambal kecap yang bisa dicoba di rumah.
Tahu mendoan yang masih hangat bisa langsung disajikan bersama sambal kecap. Perpaduan tahu yang gurih dan lembut dengan sambal kecap yang manis, pedas, serta segar membuat camilan sederhana ini semakin menggugah selera.
Resep ini juga dapat disesuaikan dengan selera. Jumlah cabai bisa ditambah bagi pencinta makanan pedas, sementara daun bawang dapat diperbanyak untuk memberikan aroma yang lebih harum.
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