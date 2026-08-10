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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 02.29 WIB

Camilan Murah Meriah, Begini Resep Tahu Mendoan dengan Sambal Kecap

Resep Tahu Mendoan yang Enak dan Praktis. (YouTube Ade Koerniawan) - Image

Resep Tahu Mendoan yang Enak dan Praktis. (YouTube Ade Koerniawan)

JawaPos.com – Tahu mendoan merupakan salah satu camilan sederhana yang banyak digemari. Lapisan adonan berbumbu yang gurih berpadu dengan tahu yang lembut membuat makanan ini cocok disantap kapan saja, terutama saat masih hangat.

Tidak harus membeli di luar, tahu mendoan juga bisa dibuat sendiri di rumah. Bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan dan proses memasaknya pun tidak membutuhkan teknik yang rumit.

Agar semakin nikmat, tahu mendoan dapat disajikan bersama sambal kecap yang memiliki perpaduan rasa manis, pedas, dan sedikit segar.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep tahu mendoan lengkap dengan sambal kecap yang bisa dicoba di rumah.

Bahan Utama

  • 5 buah tahu kuning

Bahan Adonan

  • 200 gram tepung terigu protein sedang
  • 1 butir telur
  • 2 batang daun bawang
  • 1 sendok teh garam
  • 2 sendok teh kaldu jamur
  • ¼ sendok teh merica bubuk
  • Bubuk cabai secukupnya, sesuai selera
  • 300 ml air

Bumbu Halus

  • 5 siung bawang merah
  • 3 siung bawang putih
  • 1 buah kemiri
  • 5 gram kunyit
  • 1 sendok teh ketumbar
  • 50 ml air

Bahan Sambal Kecap

  • 5 siung bawang merah
  • 8 buah cabai rawit
  • 8 sendok makan kecap manis
  • Sedikit perasan lemon atau jeruk nipis
  • ¼ sendok teh garam
  • Sejumput merica bubuk
  • ½ sendok teh kaldu jamur

Cara Membuat Tahu Mendoan

  1. Siapkan bumbu halus. Kupas dan iris bawang merah, bawang putih, kunyit, serta kemiri. Masukkan seluruh bahan bumbu bersama ketumbar dan sedikit air ke dalam blender. Haluskan sampai teksturnya lembut.
  2. Buat adonan mendoan. Tuangkan tepung terigu ke dalam wadah, kemudian tambahkan bumbu halus, telur, dan air. Aduk hingga seluruh bahan menyatu dan tidak menggumpal.
  3. Tambahkan bumbu. Masukkan garam, kaldu jamur, merica bubuk, serta bubuk cabai jika ingin rasa yang sedikit pedas. Aduk kembali hingga bumbu tercampur rata.
  4. Masukkan daun bawang. Iris daun bawang tipis-tipis, kemudian campurkan ke dalam adonan. Aduk perlahan agar daun bawang tersebar merata.
  5. Baluri tahu. Potong setiap tahu menjadi tiga bagian atau sesuai ukuran yang diinginkan. Celupkan potongan tahu ke dalam adonan hingga seluruh permukaannya terlapisi.
  6. Goreng tahu. Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup, kemudian masukkan tahu yang sudah dibalut adonan. Goreng hingga bagian luarnya matang dan berwarna keemasan. Jangan terlalu lama menggoreng jika ingin mendapatkan tekstur khas mendoan yang tetap lembut di bagian dalam.
  7. Tiriskan. Setelah matang, angkat tahu dan letakkan di atas saringan atau kertas penyerap minyak.

Cara Membuat Sambal Kecap

  1. Iris tipis bawang merah dan potong cabai rawit sesuai selera.
  2. Masukkan keduanya ke dalam wadah.
  3. Tambahkan garam, merica bubuk, dan kaldu jamur. Aduk hingga tercampur.
  4. Tuangkan kecap manis, kemudian beri sedikit perasan lemon atau jeruk nipis.
  5. Aduk kembali sampai semua bahan menyatu.

Tahu mendoan yang masih hangat bisa langsung disajikan bersama sambal kecap. Perpaduan tahu yang gurih dan lembut dengan sambal kecap yang manis, pedas, serta segar membuat camilan sederhana ini semakin menggugah selera.

Resep ini juga dapat disesuaikan dengan selera. Jumlah cabai bisa ditambah bagi pencinta makanan pedas, sementara daun bawang dapat diperbanyak untuk memberikan aroma yang lebih harum.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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