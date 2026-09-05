Resep Yakiniku Tofu Gurih dan Praktis, Menu Sederhana yang Bikin Nafsu Makan Naik

Resep Yakiniku Tofu yang Lezat dan Praktis
JawaPos.com - Yakiniku merupakan salah satu hidangan Jepang yang cukup populer di berbagai negara. Cita rasa gurih dengan aroma khas saus yakiniku membuat makanan ini mudah disukai.
Jika biasanya yakiniku identik dengan olahan daging, kali ini kamu bisa mencoba alternatif yang lebih sederhana menggunakan tofu atau tahu. Yakiniku tofu menawarkan perpaduan tahu bertekstur renyah di luar, lembut di dalam, serta saus gurih yang kaya rasa.
Menu ini juga tidak membutuhkan proses memasak yang rumit. Yakiniku tofu bisa menjadi pilihan untuk makan siang maupun makan malam, terutama ketika ingin menyajikan olahan tahu dengan rasa yang berbeda.
Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut bahan dan cara membuat yakiniku tofu yang dapat dipraktikkan di rumah.
Pertama, potong tahu putih menjadi beberapa bagian sesuai selera. Setelah itu, siapkan wadah berisi tepung maizena, garam, dan merica. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
Masukkan potongan tahu ke dalam campuran tepung. Balurkan hingga seluruh permukaannya tertutup secara merata.
Panaskan minyak, kemudian goreng tahu sampai bagian luarnya berubah menjadi kecokelatan dan terasa renyah. Setelah matang, angkat dan tiriskan.
Selanjutnya, haluskan bawang putih menggunakan chopper. Sementara itu, potong horenzo dan cabai merah besar sesuai kebutuhan.
Panaskan sedikit minyak dalam wajan atau panci. Tumis bawang putih yang sudah dihaluskan bersama jahe parut hingga harum.
Tuangkan saus yakiniku, kemudian tambahkan kecap asin dan kaldu jamur. Aduk sampai seluruh bumbu menyatu.
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Jawa Pos
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