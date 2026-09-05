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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 6 September 2026 | 05.08 WIB

Pedas Manis Menggoda! Intip Resep Ayam Bakar Bumbu Merah untuk Makan Bareng Keluarga

Resep ayam bakar bumbu merah (Dok. YouTube Ika Mardatillah) - Image

Resep ayam bakar bumbu merah (Dok. YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com – Ayam bakar menjadi salah satu hidangan yang hampir selalu berhasil menggugah selera. Aroma khas dari ayam yang dipanggang berpadu dengan bumbu yang meresap membuat menu ini cocok disantap bersama nasi hangat.

Salah satu olahan yang patut dicoba adalah ayam bakar bumbu merah. Perpaduan cabai, gula merah, rempah, dan bumbu lainnya menghasilkan cita rasa gurih, pedas, sekaligus sedikit manis yang membuat ayam semakin nikmat.

Menu ini juga bisa menjadi pilihan ketika keluarga berkumpul. Baik untuk makan siang, makan malam, maupun acara santai di rumah, ayam bakar bumbu merah dapat disajikan bersama sambal agar rasanya semakin lengkap.

Tak perlu selalu membeli di luar, hidangan tersebut juga dapat dibuat sendiri dengan bahan yang cukup mudah ditemukan.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep ayam bakar bumbu merah yang bisa dicoba di rumah.

Bahan Ayam Bakar Bumbu Merah

  • 1 ekor ayam kampung
  • 150 gram cabai merah rebus
  • 12 siung bawang putih
  • 10 siung bawang merah
  • 100 gram gula merah
  • 1/2 sendok teh terasi
  • 1 ruas jahe
  • 1/2 sendok teh asam jawa
  • 1/2 sendok teh merica bubuk
  • Garam secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya
  • Sedikit kecap manis

Bahan Sambal

  • 2 buah tomat matang, digoreng
  • 20 buah cabai rawit hijau dan merah
  • 1 sendok teh gula merah
  • 1 sendok teh terasi
  • Garam secukupnya
  • Gula secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya
  • Jeruk limau secukupnya

Cara Membuat Ayam Bakar Bumbu Merah

  1. Bersihkan ayam kampung, kemudian panggang menggunakan panggangan selama kurang lebih 15–20 menit. Setelah bagian luarnya mulai matang, angkat dan sisihkan.

  • Siapkan bumbu. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah yang sebelumnya sudah direbus, jahe, terasi matang, dan cabai rawit menggunakan blender hingga teksturnya lembut.

  • Panaskan minyak dalam panci atau wajan. Masukkan bumbu halus, kemudian tumis sampai matang dan aromanya harum.

  • Tambahkan asam jawa serta merica bubuk. Aduk dan masak hingga bumbu matang sempurna serta mulai mengeluarkan minyak.

  • Tuangkan air secukupnya, lalu aduk agar bumbu tercampur rata.

  • Masukkan gula merah, garam, penyedap rasa, dan sedikit kecap manis. Koreksi rasa sesuai selera.

  • Masukkan ayam yang sebelumnya sudah dipanggang ke dalam bumbu. Balik dan aduk perlahan agar seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu.

  • Ungkep ayam bersama bumbu sampai bumbu meresap dan kuahnya menyusut.

  • Setelah bumbu meresap, pindahkan ayam ke dalam air fryer. Panggang pada suhu 200 derajat Celsius selama sekitar 15–20 menit hingga permukaannya matang dan berwarna kecokelatan.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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