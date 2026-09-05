Kuah Hangat Kaya Rasa, Resep Sup Daging Kacang Merah Ini Mudah Dibuat

JawaPos.com – Hujan dan udara dingin sering kali membuat kita ingin menyantap makanan berkuah yang hangat dan mengenyangkan. Salah satu menu yang cocok untuk suasana tersebut adalah sup daging kacang merah.

Perpaduan daging sapi yang gurih dengan kacang merah yang lembut menghasilkan hidangan berkuah dengan rasa yang kaya. Tak hanya nikmat, sajian ini juga dapat menjadi pilihan menu keluarga karena mengandung protein dan sejumlah nutrisi dari bahan-bahan yang digunakan.

Sup daging kacang merah dapat disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam. Kuahnya yang hangat juga cocok menjadi comfort food ketika cuaca sedang dingin.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep sup daging kacang merah yang bisa dibuat sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Bahan utama:

500 gram daging sapi sengkel

350 gram kacang merah

7 siung bawang merah

2–3 sendok makan minyak

5 batang seledri

2 batang daun bawang

1,5 liter air

1 sendok teh garam

1½ sendok makan kaldu bubuk Bumbu halus:

5 siung bawang putih

1 sendok teh lada putih butiran

¾ butir pala

3 butir cengkeh

1 sendok makan minyak

1 sendok makan air Bahan sambal kecap tomat:

½ buah tomat merah

½ buah tomat hijau

8 buah cabai rawit merah

20 buah cabai rawit hijau

2 siung bawang putih

1 buah jeruk limau

3–4 sendok makan kecap manis Pelengkap:

Nasi putih Cara Membuat Iris tipis bawang merah. Sementara itu, masukkan bawang putih, lada putih, pala, cengkeh, minyak, dan air ke dalam blender. Haluskan hingga menjadi bumbu.

Potong daging sapi sesuai selera.

Panaskan minyak dalam panci, kemudian tumis bawang merah sampai sedikit kecokelatan.

Masukkan bumbu halus. Tumis hingga harum dan kadar airnya berkurang.

Tambahkan potongan daging sapi, kemudian aduk dan tumis sebentar hingga daging tercampur dengan bumbu.

Tuangkan sebagian air, lalu masukkan kacang merah, garam, kaldu bubuk, dan sebagian batang seledri.

Masak menggunakan panci presto selama sekitar 20 menit. Setelah itu, matikan api dan diamkan selama kurang lebih 30 menit agar tekanan turun secara alami.

Angkat seledri yang digunakan saat proses pemasakan. Tambahkan sisa air ke dalam panci.

Iris daun bawang dan seledri, kemudian masukkan ke dalam sup. Masak sebentar hingga sayuran matang dan aromanya keluar.

Untuk membuat sambal, masukkan tomat merah, tomat hijau, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau ke dalam food chopper.

Cincang atau haluskan secara kasar, kemudian pindahkan ke dalam mangkuk.

Geprek bawang putih dan campurkan dengan bahan sambal. Tambahkan perasan jeruk limau serta kecap manis.

Aduk seluruh bahan sambal hingga tercampur rata.

Sajikan sup daging kacang merah dalam mangkuk bersama nasi putih dan sambal kecap tomat. Sup daging kacang merah ini menawarkan perpaduan kuah gurih, daging sapi yang empuk, serta kacang merah yang lembut. Sajian tersebut bisa menjadi pilihan menu rumahan yang sederhana tetapi tetap terasa istimewa.