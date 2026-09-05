Kuah Hangat Kaya Rasa, Resep Sup Daging Kacang Merah Ini Mudah Dibuat

Resep Sup Daging Kacang Merah yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Hujan dan udara dingin sering kali membuat kita ingin menyantap makanan berkuah yang hangat dan mengenyangkan. Salah satu menu yang cocok untuk suasana tersebut adalah sup daging kacang merah.
Perpaduan daging sapi yang gurih dengan kacang merah yang lembut menghasilkan hidangan berkuah dengan rasa yang kaya. Tak hanya nikmat, sajian ini juga dapat menjadi pilihan menu keluarga karena mengandung protein dan sejumlah nutrisi dari bahan-bahan yang digunakan.
Sup daging kacang merah dapat disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam. Kuahnya yang hangat juga cocok menjadi comfort food ketika cuaca sedang dingin.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep sup daging kacang merah yang bisa dibuat sendiri di rumah.
Bahan utama:
Bumbu halus:
Bahan sambal kecap tomat:
Pelengkap:
Sup daging kacang merah ini menawarkan perpaduan kuah gurih, daging sapi yang empuk, serta kacang merah yang lembut. Sajian tersebut bisa menjadi pilihan menu rumahan yang sederhana tetapi tetap terasa istimewa.
Untuk mendapatkan hasil yang lebih nikmat, sup sebaiknya disajikan dalam kondisi hangat bersama nasi putih dan sambal kecap tomat yang segar.
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Jawa Pos
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