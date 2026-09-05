Dua Butcher The Langham Jakarta Juara JBC All-Stars 2026

Peserta mengikuti rangkaian kompetisi butchery dan cooking dalam JBC All-Stars 2026 di Park Hyatt Jakarta. (Istimewa)
JawaPos.com - Lima tahun perjalanan kompetisi pengolahan daging di Indonesia memasuki babak baru.
Sebanyak 12 tim terbaik dari empat musim kompetisi dipertemukan dalam satu panggung untuk menguji kemampuan mereka, mulai dari ketepatan mengolah bahan hingga menghasilkan produk yang memiliki nilai kuliner dan komersial.
Format tersebut diterapkan dalam Jakarta Butchers’ Challenge (JBC) All-Stars 2026 yang digelar di Park Hyatt Jakarta.
Mengusung tema Meatcopedia 2026, “Beyond the Cut: From Source to Standard”, kompetisi kali ini membawa tantangan butchery ke tahap yang lebih luas.
Direktur Butchery Training Centre Charlos Lalack mengatakan, format All-Stars dirancang khusus bagi peserta profesional. “Peserta kali ini benar-benar profesional,” ujar Charlos.
Menurut dia, sesi butchery dan cooking dipisahkan agar kemampuan peserta dapat dinilai secara lebih mendalam. “Kemampuan butchery menjadi penilaian utama,” katanya.
Dalam penilaian, butchery memiliki bobot 60 persen, sedangkan cooking sebesar 40 persen. Pembagian tersebut membuat kemampuan memotong, melakukan trimming, menentukan potongan, hingga mengoptimalkan bahan menjadi aspek penting dalam menentukan pemenang.
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Jawa Pos
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