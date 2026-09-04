Resep Klepon Taro, Jajanan Tradisional dengan Rasa Kekinian

Potret klepon taro yang kenyal, cocok untuk ide jualan anti mainstream. (Sumber: instagram.com/@genikayu)
JawaPos.com - Klepon menjadi salah satu jajanan tradisional yang masih banyak digemari hingga sekarang. Teksturnya yang kenyal dengan isian gula merah yang lumer saat digigit membuat camilan ini punya rasa yang khas. Namun, klepon juga bisa dikreasikan dengan berbagai rasa kekinian, salah satunya menggunakan taro.
Klepon taro menawarkan tampilan yang lebih menarik dengan warna ungu khas taro, tetapi tetap mempertahankan ciri khas klepon dengan isian gula merah dan balutan kelapa parut. Perpaduan rasa manis dari gula merah dan aroma taro membuat jajanan ini cocok untuk camilan sore maupun ide jualan.
Resep klepon taro ini dibagikan oleh akun Instagram @genikayu. Bahan yang digunakan juga cukup sederhana sehingga bisa dibuat sendiri di rumah tanpa membutuhkan banyak bahan tambahan.
Bahan
200 gram tepung ketan
30 gram tepung beras
1/4 sendok teh garam
150-170 ml air
Pasta taro secukupnya
150 gram gula merah, iris tipis
150 gram kelapa parut
Sedikit garam untuk kelapa parut
Cara Pembuatan
1. Campurkan tepung ketan, tepung beras, dan 1/4 sendok teh garam dalam wadah. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.
2. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diuleni. Masukkan sedikit pasta taro, lalu uleni hingga adonan bisa dipulung dan memiliki warna ungu yang merata.
3. Ambil sedikit adonan, pipihkan, kemudian isi bagian tengahnya dengan irisan gula merah.
4. Tutup kembali adonan dan bentuk menjadi bulatan. Pastikan bagian yang berisi gula merah tertutup rapat agar tidak bocor saat direbus.
5. Didihkan air dalam panci, lalu masukkan bulatan adonan klepon secara bertahap.
6. Rebus hingga klepon matang dan mengapung ke permukaan air. Angkat dan tiriskan.
7. Sementara itu, kukus kelapa parut yang sudah diberi sedikit garam hingga matang.
8. Gulingkan klepon yang sudah ditiriskan ke dalam kelapa parut hingga seluruh permukaannya terbalut.
9. Klepon taro siap disajikan selagi masih segar.
Klepon taro bisa menjadi pilihan menarik untuk yang ingin menikmati jajanan tradisional dengan tampilan dan rasa yang sedikit berbeda. Warna ungunya juga membuat klepon terlihat lebih kekinian, sehingga berpotensi dijadikan salah satu pilihan menu untuk ide jualan makanan.
Dengan bahan yang relatif sederhana dan proses pembuatan yang tidak terlalu rumit, resep klepon taro ini bisa dicoba untuk camilan keluarga ataupun dibuat dalam jumlah lebih banyak untuk dijual. Dikutip dari Instagram @genikayu, resep ini bisa menjadi inspirasi untuk mengembangkan klepon dengan berbagai varian rasa lainnya.
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Jawa Pos
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