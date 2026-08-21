Pedas, Gurih dan Segar! Begini Resep Seng Geseng Ikan Pindang Khas Madura

JawaPos.com – Seng geseng ikan pindang merupakan salah satu olahan ikan yang memiliki cita rasa khas dan cukup menggugah selera. Hidangan ini memadukan rasa gurih, pedas, dan sedikit asam yang membuatnya cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Penggunaan bumbu rempah dan tambahan tahu, tomat, serta daun bawang membuat sajian ini semakin kaya rasa. Selain nikmat, bahan-bahannya juga relatif mudah ditemukan sehingga dapat menjadi pilihan menu rumahan.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep seng geseng ikan pindang khas Madura yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-bahan 6 ekor ikan benggol atau ikan pindang

6 buah tahu

1 ikat daun bawang

2 buah tomat Bumbu yang dihaluskan 7 siung bawang merah

5 siung bawang putih

2 butir kemiri

Sedikit asam Jawa

5 buah cabai merah besar

2 buah cabai rawit Bumbu pelengkap Garam secukupnya

Kaldu jamur secukupnya

Sedikit gula

Air secukupnya

Minyak untuk menggoreng Cara Membuat Seng Geseng Ikan Pindang Pertama, haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah besar, cabai rawit, dan sedikit asam Jawa. Setelah teksturnya cukup halus, sisihkan bumbu tersebut.

Selanjutnya, bersihkan ikan pindang atau ikan benggol. Panaskan minyak dalam wajan. Untuk mengurangi risiko minyak meletup ketika ikan digoreng, sumber resep menyarankan menambahkan sedikit tepung ke dalam minyak.

Goreng ikan sampai matang dan bagian luarnya cukup kering. Setelah itu, angkat kemudian tiriskan.

Gunakan wajan yang sama untuk menumis bumbu halus. Masak hingga bumbu matang dan aromanya harum. Tambahkan garam, kaldu jamur, serta sedikit gula, kemudian aduk sampai semua bumbu tercampur rata.

Masukkan ikan pindang yang sudah digoreng ke dalam tumisan. Aduk perlahan agar bumbu menyelimuti ikan tanpa membuatnya hancur.

Berikutnya, tambahkan tahu, air, daun bawang, dan tomat yang telah dipotong-potong. Masak menggunakan api kecil hingga kuah mulai meresap dan bumbu menyatu dengan ikan serta bahan lainnya.