Menu Hemat dan Mengenyangkan, Begini Cara Membuat Tumis Buncis Bakso

Resep Tumis Buncis Bakso yang Simpel dan Praktis./ Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah
JawaPos.com – Bingung menyiapkan lauk yang tidak membutuhkan banyak waktu? Tumis buncis bakso bisa menjadi salah satu pilihan yang mudah dibuat di rumah.
Perpaduan sayuran hijau yang masih renyah dengan potongan bakso sapi menghasilkan hidangan sederhana dengan rasa gurih dan nikmat. Menu ini juga dapat disajikan bersama nasi hangat sehingga cocok untuk makan siang maupun makan malam.
Bahan yang diperlukan pun relatif mudah ditemukan di dapur atau pasar. Proses memasaknya tidak membutuhkan waktu lama sehingga resep ini bisa menjadi pilihan ketika ingin menyajikan makanan praktis.
Tambahan wortel membuat tumisan semakin berwarna sekaligus memberikan tekstur yang berbeda. Sementara saus tiram dan bumbu sederhana lainnya membantu memperkuat cita rasa.
Bagi yang ingin mencobanya, berikut resep tumis buncis bakso yang dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Alaves: Momentum Tuan Rumah Bangkit!
Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Malaga: Los Rojiblancos Menang Tipis?
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
Prediksi Skor Celtic vs LASK Linz di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Potensi The Hoops Menang!
Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi