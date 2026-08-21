Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 21 Agustus 2026 | 15.44 WIB

Menu Hemat dan Mengenyangkan, Begini Cara Membuat Tumis Buncis Bakso

Resep Tumis Buncis Bakso yang Simpel dan Praktis./ Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah - Image

Resep Tumis Buncis Bakso yang Simpel dan Praktis./ Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah

JawaPos.com – Bingung menyiapkan lauk yang tidak membutuhkan banyak waktu? Tumis buncis bakso bisa menjadi salah satu pilihan yang mudah dibuat di rumah.

Perpaduan sayuran hijau yang masih renyah dengan potongan bakso sapi menghasilkan hidangan sederhana dengan rasa gurih dan nikmat. Menu ini juga dapat disajikan bersama nasi hangat sehingga cocok untuk makan siang maupun makan malam.

Bahan yang diperlukan pun relatif mudah ditemukan di dapur atau pasar. Proses memasaknya tidak membutuhkan waktu lama sehingga resep ini bisa menjadi pilihan ketika ingin menyajikan makanan praktis.

Tambahan wortel membuat tumisan semakin berwarna sekaligus memberikan tekstur yang berbeda. Sementara saus tiram dan bumbu sederhana lainnya membantu memperkuat cita rasa.

Bagi yang ingin mencobanya, berikut resep tumis buncis bakso yang dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah.

Bahan-bahan

  • 8 buah buncis
  • 5 buah bakso sapi
  • 1 buah wortel
  • 6 siung bawang merah
  • 4 siung bawang putih
  • 1 buah cabai merah besar
  • 1 sendok makan saus tiram
  • Garam secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya
  • Lada bubuk secukupnya
  • Sedikit minyak untuk menumis
  • Air secukupnya

Cara Membuat Tumis Buncis Bakso

  1. Siapkan sayuran. Cuci buncis, kemudian potong kedua ujungnya. Iris buncis secara menyerong agar lebih mudah disantap.
  1. Potong wortel. Kupas wortel dan iris memanjang menyerupai bentuk korek api. Sisihkan terlebih dahulu.
  1. Siapkan bakso. Potong setiap bakso menjadi empat bagian atau sesuai selera.
  1. Iris bumbu. Rajang bawang merah, bawang putih, dan cabai merah besar.
  1. Tumis bumbu. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bawang merah, bawang putih, serta cabai. Tumis sampai harum dan bumbu terlihat layu.
  1. Masukkan wortel. Setelah bumbu matang, tambahkan wortel dan sedikit air. Masak beberapa saat sampai teksturnya mulai lunak.
  1. Tambahkan buncis dan bakso. Masukkan kedua bahan tersebut ke dalam wajan, kemudian aduk hingga seluruh bahan tercampur dengan bumbu.
  1. Bumbui tumisan. Tuangkan saus tiram, lalu tambahkan garam, penyedap rasa, dan lada sesuai selera.
  1. Masak hingga matang. Aduk kembali dan masak sebentar sampai buncis serta bakso matang. Jangan terlalu lama memasak buncis agar teksturnya tetap nikmat.
  1. Sajikan. Setelah matang, matikan api dan pindahkan tumisan ke piring saji. Hidangkan bersama nasi putih hangat.
Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resep Bakso Goreng Gurih dengan Minyak Kulit Ayam, Cocok untuk Teman Santai - Image
Kuliner

Resep Bakso Goreng Gurih dengan Minyak Kulit Ayam, Cocok untuk Teman Santai

Jumat, 21 Agustus 2026 | 15.26 WIB

Tak Perlu ke Warung, Ini Resep Tongseng Kambing yang Mudah Dibuat Sendiri - Image
Kuliner

Tak Perlu ke Warung, Ini Resep Tongseng Kambing yang Mudah Dibuat Sendiri

Jumat, 21 Agustus 2026 | 05.14 WIB

Pecinta Pedas Wajib Coba, Ini Resep Ceker Mercon yang Praktis - Image
Kuliner

Pecinta Pedas Wajib Coba, Ini Resep Ceker Mercon yang Praktis

Jumat, 21 Agustus 2026 | 05.03 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027 - Image
1

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

2

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

3

Prediksi Skor Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Alaves: Momentum Tuan Rumah Bangkit!

6

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

7

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Malaga: Los Rojiblancos Menang Tipis?

8

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

9

Prediksi Skor Celtic vs LASK Linz di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Potensi The Hoops Menang!

10

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore