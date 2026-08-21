Menu Hemat dan Mengenyangkan, Begini Cara Membuat Tumis Buncis Bakso

JawaPos.com – Bingung menyiapkan lauk yang tidak membutuhkan banyak waktu? Tumis buncis bakso bisa menjadi salah satu pilihan yang mudah dibuat di rumah.

Perpaduan sayuran hijau yang masih renyah dengan potongan bakso sapi menghasilkan hidangan sederhana dengan rasa gurih dan nikmat. Menu ini juga dapat disajikan bersama nasi hangat sehingga cocok untuk makan siang maupun makan malam.

Bahan yang diperlukan pun relatif mudah ditemukan di dapur atau pasar. Proses memasaknya tidak membutuhkan waktu lama sehingga resep ini bisa menjadi pilihan ketika ingin menyajikan makanan praktis.

Tambahan wortel membuat tumisan semakin berwarna sekaligus memberikan tekstur yang berbeda. Sementara saus tiram dan bumbu sederhana lainnya membantu memperkuat cita rasa.

Bagi yang ingin mencobanya, berikut resep tumis buncis bakso yang dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah.