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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 21 Agustus 2026 | 15.26 WIB

Resep Bakso Goreng Gurih dengan Minyak Kulit Ayam, Cocok untuk Teman Santai

Resep Bakso Goreng Premium yang Enak - Image

Resep Bakso Goreng Premium yang Enak

JawaPos.com – Bakso tidak selalu harus disajikan dalam semangkuk kuah hangat. Olahan bakso juga bisa dibuat menjadi camilan goreng dengan bagian luar yang renyah dan bagian dalam yang gurih serta kenyal.

Bakso goreng bisa menjadi pilihan camilan untuk menemani waktu santai bersama keluarga. Menariknya, makanan ini juga dapat disiapkan sebagai stok sehingga tidak harus langsung dihabiskan setelah dibuat.

Untuk mendapatkan cita rasa yang lebih gurih, adonan bakso dapat dibuat menggunakan perpaduan daging paha ayam dan udang. Minyak yang dibuat dari kulit ayam juga bisa digunakan untuk memberikan aroma serta rasa yang lebih kaya.

Berikut resep bakso goreng premium yang dapat dibuat di rumah, dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.

Bahan Minyak Kulit Ayam

  • 100 gram kulit ayam
  • 3 sdm air
  • 45 ml minyak goreng
  • 7 siung bawang merah, iris

Bahan Adonan Bakso

  • 400 gram paha ayam giling
  • 100 gram udang kupas
  • 5 siung bawang putih
  • 1 sdt garam
  • 1 sdt kaldu ayam bubuk
  • 1 sdt penyedap
  • 1 sdm gula pasir
  • ¼ sdt merica
  • 100 gram air es
  • 200 gram tepung tapioka
  • 35 gram tepung terigu protein sedang
  • 1 butir telur
  • 1 sdt baking powder
  • 2 sdt minyak wijen

Bahan Saus Cocolan

  • 4 buah cabai merah keriting
  • 2 siung bawang putih
  • 2 sdm saus sambal
  • ½ sdt garam
  • ¾ sdm cuka
  • 2 sdm gula pasir
  • 150 ml air

Cara Membuat

1. Siapkan minyak kulit ayam

Masukkan kulit ayam ke dalam wajan yang sudah dipanaskan. Tambahkan air, kemudian masak hingga kadar airnya berkurang.

Potong atau gunting kulit ayam menjadi bagian yang lebih kecil agar lemaknya lebih mudah keluar. Lanjutkan memasak sampai kulit mulai menyusut.

Tuangkan minyak goreng dan masak kembali hingga kulit ayam hampir kering. Setelah itu, masukkan irisan bawang merah.

Goreng sampai bawang berwarna kecokelatan dan kulit ayam mengeluarkan minyak. Sisihkan minyak tersebut untuk digunakan dalam adonan.

2. Buat adonan dasar

Masukkan minyak kulit ayam, bawang putih, setengah bagian daging paha ayam, garam, kaldu ayam, penyedap, gula, merica, baking powder, minyak wijen, telur, serta air es ke dalam blender.

Proses sampai seluruh bahan tercampur halus dan menghasilkan adonan dengan tekstur yang lengket.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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