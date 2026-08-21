Resep Bakso Goreng Gurih dengan Minyak Kulit Ayam, Cocok untuk Teman Santai

Resep Bakso Goreng Premium yang Enak
JawaPos.com – Bakso tidak selalu harus disajikan dalam semangkuk kuah hangat. Olahan bakso juga bisa dibuat menjadi camilan goreng dengan bagian luar yang renyah dan bagian dalam yang gurih serta kenyal.
Bakso goreng bisa menjadi pilihan camilan untuk menemani waktu santai bersama keluarga. Menariknya, makanan ini juga dapat disiapkan sebagai stok sehingga tidak harus langsung dihabiskan setelah dibuat.
Untuk mendapatkan cita rasa yang lebih gurih, adonan bakso dapat dibuat menggunakan perpaduan daging paha ayam dan udang. Minyak yang dibuat dari kulit ayam juga bisa digunakan untuk memberikan aroma serta rasa yang lebih kaya.
Berikut resep bakso goreng premium yang dapat dibuat di rumah, dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.
Masukkan kulit ayam ke dalam wajan yang sudah dipanaskan. Tambahkan air, kemudian masak hingga kadar airnya berkurang.
Potong atau gunting kulit ayam menjadi bagian yang lebih kecil agar lemaknya lebih mudah keluar. Lanjutkan memasak sampai kulit mulai menyusut.
Tuangkan minyak goreng dan masak kembali hingga kulit ayam hampir kering. Setelah itu, masukkan irisan bawang merah.
Goreng sampai bawang berwarna kecokelatan dan kulit ayam mengeluarkan minyak. Sisihkan minyak tersebut untuk digunakan dalam adonan.
Masukkan minyak kulit ayam, bawang putih, setengah bagian daging paha ayam, garam, kaldu ayam, penyedap, gula, merica, baking powder, minyak wijen, telur, serta air es ke dalam blender.
Proses sampai seluruh bahan tercampur halus dan menghasilkan adonan dengan tekstur yang lengket.
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Jawa Pos
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