Resep Bakso Goreng Gurih dengan Minyak Kulit Ayam, Cocok untuk Teman Santai

JawaPos.com – Bakso tidak selalu harus disajikan dalam semangkuk kuah hangat. Olahan bakso juga bisa dibuat menjadi camilan goreng dengan bagian luar yang renyah dan bagian dalam yang gurih serta kenyal.

Bakso goreng bisa menjadi pilihan camilan untuk menemani waktu santai bersama keluarga. Menariknya, makanan ini juga dapat disiapkan sebagai stok sehingga tidak harus langsung dihabiskan setelah dibuat.

Untuk mendapatkan cita rasa yang lebih gurih, adonan bakso dapat dibuat menggunakan perpaduan daging paha ayam dan udang. Minyak yang dibuat dari kulit ayam juga bisa digunakan untuk memberikan aroma serta rasa yang lebih kaya.

Berikut resep bakso goreng premium yang dapat dibuat di rumah, dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.

Bahan Minyak Kulit Ayam 100 gram kulit ayam

3 sdm air

45 ml minyak goreng

7 siung bawang merah, iris Bahan Adonan Bakso 400 gram paha ayam giling

100 gram udang kupas

5 siung bawang putih

1 sdt garam

1 sdt kaldu ayam bubuk

1 sdt penyedap

1 sdm gula pasir

¼ sdt merica

100 gram air es

200 gram tepung tapioka

35 gram tepung terigu protein sedang

1 butir telur

1 sdt baking powder

2 sdt minyak wijen Bahan Saus Cocolan 4 buah cabai merah keriting

2 siung bawang putih

2 sdm saus sambal

½ sdt garam

¾ sdm cuka

2 sdm gula pasir

150 ml air Cara Membuat 1. Siapkan minyak kulit ayam Masukkan kulit ayam ke dalam wajan yang sudah dipanaskan. Tambahkan air, kemudian masak hingga kadar airnya berkurang.

Potong atau gunting kulit ayam menjadi bagian yang lebih kecil agar lemaknya lebih mudah keluar. Lanjutkan memasak sampai kulit mulai menyusut.

Tuangkan minyak goreng dan masak kembali hingga kulit ayam hampir kering. Setelah itu, masukkan irisan bawang merah.

Goreng sampai bawang berwarna kecokelatan dan kulit ayam mengeluarkan minyak. Sisihkan minyak tersebut untuk digunakan dalam adonan.

2. Buat adonan dasar Masukkan minyak kulit ayam, bawang putih, setengah bagian daging paha ayam, garam, kaldu ayam, penyedap, gula, merica, baking powder, minyak wijen, telur, serta air es ke dalam blender.