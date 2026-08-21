Jajanan Khas Jawa Timur yang Tak Lekang Waktu, Ini Resep Lentho Kacang Tolo

Resep Lentho Kacang Tolo Khas Jawa Timur yang Enak
JawaPos.com - Lentho kacang tolo merupakan salah satu jajanan tradisional yang cukup dikenal di Jawa Timur. Gorengan berbahan dasar kacang tolo ini memiliki cita rasa gurih dengan bagian luar yang renyah dan bagian dalam yang cenderung lembut.
Lentho juga kerap disajikan sebagai pelengkap sejumlah kuliner khas Jawa Timur, seperti lontong balap, tahu campur, hingga nasi pecel. Perpaduan tekstur dan rasa gurihnya membuat lentho tetap digemari meski banyak jajanan modern bermunculan.
Tak perlu jauh-jauh mencari penjual lentho jika ingin menikmatinya. Camilan tradisional ini dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang cukup sederhana.
Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep lentho kacang tolo khas Jawa Timur yang bisa dicoba.
Haluskan bumbu. Masukkan bawang merah, bawang putih, kencur, jintan, ketumbar, dan daun jeruk ke dalam cobek. Ulek seluruh bahan sampai halus, kemudian sisihkan.
Siapkan kacang tolo. Masukkan kacang tolo ke dalam chopper, lalu proses hingga teksturnya menjadi lebih halus tetapi tidak perlu sampai benar-benar menjadi pasta.
Campurkan adonan. Pindahkan kacang tolo yang sudah dihaluskan ke dalam wadah. Masukkan bumbu halus dan tepung tapioka, kemudian tambahkan garam serta penyedap rasa sesuai selera.
Aduk hingga rata. Campurkan seluruh bahan sampai bumbu dan tepung menyatu dengan kacang tolo. Pastikan adonan memiliki tekstur yang cukup untuk dibentuk.
Bentuk lentho. Ambil secukupnya adonan, kemudian kepal atau bentuk sesuai selera. Lakukan sampai seluruh adonan habis.
Goreng. Panaskan minyak dalam jumlah cukup, lalu masukkan adonan lentho secara perlahan. Goreng menggunakan api sedang hingga bagian luarnya berubah kecokelatan dan teksturnya garing.
Tiriskan. Setelah matang, angkat lentho dan tiriskan minyaknya. Pindahkan ke piring atau wadah saji.
Lentho kacang tolo khas Jawa Timur pun siap disantap. Camilan ini bisa dinikmati langsung sebagai gorengan atau dijadikan pendamping berbagai hidangan tradisional.
Agar hasilnya renyah di luar tetapi tetap lembut di bagian dalam, pastikan minyak sudah cukup panas sebelum adonan dimasukkan. Gunakan api sedang supaya lentho matang merata dan bagian luarnya tidak cepat gosong.
Selamat mencoba resep lentho kacang tolo di rumah!
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Jawa Pos
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