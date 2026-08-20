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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 21 Agustus 2026 | 05.03 WIB

Pecinta Pedas Wajib Coba, Ini Resep Ceker Mercon yang Praktis

Resep Ceker Mercon yang Bikin Nagih dan Cocok Disantap Bersama dengan Keluarga./YouTube Ika Mardatillah - Image

Resep Ceker Mercon yang Bikin Nagih dan Cocok Disantap Bersama dengan Keluarga./YouTube Ika Mardatillah

JawaPos.com - Ceker mercon bisa menjadi pilihan bagi pencinta makanan pedas yang ingin menikmati menu berbeda di rumah. Tekstur ceker yang empuk berpadu dengan bumbu cabai yang pedas, gurih, dan kaya rasa.

Hidangan ini juga bisa menjadi alternatif ketika mulai bosan dengan menu berbahan daging sapi atau kambing. Proses memasaknya cukup sederhana dan bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan.

Ceker mercon dapat dinikmati sebagai lauk untuk makan siang maupun makan malam. Tingkat kepedasannya juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep ceker mercon yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-bahan

  • 500 gram ceker ayam
  • 12 siung bawang merah
  • 10 siung bawang putih
  • 10 buah cabai merah, rebus terlebih dahulu
  • 20 buah cabai rawit, rebus terlebih dahulu
  • 1 ruas jahe
  • 1/4 sendok teh asam jawa
  • 50 gram gula merah
  • 1 sendok teh garam
  • 1 sendok teh kaldu ayam bubuk
  • 1/2 sendok teh micin
  • 1 sendok makan kecap manis
  • 1/2 sendok teh lada bubuk
  • 500 ml air
  • Minyak secukupnya untuk menumis

Cara membuat

  1. Lunakkan ceker terlebih dahulu. Bersihkan ceker ayam, kemudian masukkan ke dalam panci presto bersama air. Masak selama kurang lebih 12 menit hingga teksturnya empuk.
  1. Setelah matang, matikan api dan keluarkan ceker dari presto. Sisihkan terlebih dahulu.
  1. Buat bumbu halus. Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah rebus, cabai rawit rebus, jahe, dan asam jawa ke dalam blender. Haluskan sampai seluruh bahan tercampur.
  1. Panaskan sedikit minyak di dalam panci atau wajan. Tumis bumbu halus sampai matang dan aromanya harum.
  1. Masukkan ceker yang telah dipresto ke dalam tumisan. Aduk hingga seluruh ceker terlapisi bumbu.
  1. Tuangkan sekitar 500–700 ml air, kemudian aduk kembali agar bumbu tercampur rata.
  1. Tambahkan gula merah, garam, lada bubuk, kaldu ayam, micin, dan kecap manis. Jika ingin rasa lebih pedas, cabai rawit utuh juga bisa ditambahkan.
  1. Masak dengan api sedang hingga bumbu meresap dan kuah menyusut sesuai selera.
  1. Setelah matang, koreksi rasa. Jika sudah pas, matikan kompor dan pindahkan ceker ke dalam wadah.
  1. Ceker mercon siap disajikan selagi hangat.

Perpaduan ceker yang lembut dengan bumbu merah yang pedas membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat. Jika tidak terlalu menyukai makanan pedas, jumlah cabai dapat dikurangi sesuai selera.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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