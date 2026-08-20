Pecinta Pedas Wajib Coba, Ini Resep Ceker Mercon yang Praktis

JawaPos.com - Ceker mercon bisa menjadi pilihan bagi pencinta makanan pedas yang ingin menikmati menu berbeda di rumah. Tekstur ceker yang empuk berpadu dengan bumbu cabai yang pedas, gurih, dan kaya rasa.

Hidangan ini juga bisa menjadi alternatif ketika mulai bosan dengan menu berbahan daging sapi atau kambing. Proses memasaknya cukup sederhana dan bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan.

Ceker mercon dapat dinikmati sebagai lauk untuk makan siang maupun makan malam. Tingkat kepedasannya juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep ceker mercon yang bisa dicoba di rumah.