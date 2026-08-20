Tak Perlu ke Warung, Ini Resep Tongseng Kambing yang Mudah Dibuat Sendiri

Resep Tongseng Kambing yang Ga Ribet dan Simpel. (YouTube Ika Mardatillah)
JawaPos.com -- Tongseng kambing merupakan salah satu hidangan yang cocok disantap ketika ingin menikmati makanan bercita rasa gurih dan kaya rempah.
Tidak harus membeli di luar, tongseng juga bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang relatif mudah ditemukan. Perpaduan daging kambing, santan, kecap, sayuran, dan bumbu gulai menghasilkan rasa gurih, sedikit manis, serta aroma yang menggugah selera.
Menu ini semakin nikmat jika disajikan bersama nasi putih hangat. Proses pembuatannya pun cukup sederhana sehingga cocok menjadi pilihan menu makan keluarga.
Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan cara membuat tongseng kambing yang praktis.
Tongseng kambing rumahan pun siap dinikmati. Sajikan selagi hangat bersama nasi putih agar rasa gurih, manis, dan rempahnya semakin nikmat.
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Jawa Pos
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