Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 21 Agustus 2026 | 05.14 WIB

Tak Perlu ke Warung, Ini Resep Tongseng Kambing yang Mudah Dibuat Sendiri

Resep Tongseng Kambing yang Ga Ribet dan Simpel. (YouTube Ika Mardatillah) - Image

Resep Tongseng Kambing yang Ga Ribet dan Simpel. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com -- Tongseng kambing merupakan salah satu hidangan yang cocok disantap ketika ingin menikmati makanan bercita rasa gurih dan kaya rempah.

Tidak harus membeli di luar, tongseng juga bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang relatif mudah ditemukan. Perpaduan daging kambing, santan, kecap, sayuran, dan bumbu gulai menghasilkan rasa gurih, sedikit manis, serta aroma yang menggugah selera.

Menu ini semakin nikmat jika disajikan bersama nasi putih hangat. Proses pembuatannya pun cukup sederhana sehingga cocok menjadi pilihan menu makan keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan cara membuat tongseng kambing yang praktis.

Bahan utama

  • 250 gram daging kambing, potong sesuai selera

Bahan bumbu dan pelengkap

  • 5 butir bawang merah
  • 3 siung bawang putih
  • 3 buah cabai hijau besar
  • Cabai rawit sesuai selera
  • 1 buah tomat hijau
  • 1 buah tomat merah
  • ½ sendok makan bumbu gulai instan
  • 3–5 sendok makan kecap manis
  • 50 ml santan
  • Garam secukupnya
  • Lada bubuk secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya
  • Daun bawang
  • Kol
  • Minyak untuk menumis
  • Air secukupnya

Cara membuat tongseng kambing

  1. Siapkan bahan. Iris bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai rawit, tomat hijau, dan tomat merah. Potong pula daun bawang serta kol, kemudian sisihkan.
  1. Tumis bumbu. Panaskan sedikit minyak dalam panci. Masukkan bawang merah dan bawang putih, kemudian tumis sampai harum. Tambahkan bumbu gulai instan dan masak hingga aromanya keluar.
  1. Masukkan daging. Tambahkan potongan daging kambing. Aduk hingga daging tercampur dengan bumbu dan berubah warna.
  1. Tambahkan sayuran dan cabai. Masukkan cabai hijau, cabai rawit, tomat, serta daun bawang. Aduk dan masak beberapa saat hingga bahan mulai layu.
  1. Bumbui tongseng. Tuangkan kecap manis, lalu tambahkan garam, lada, dan penyedap sesuai selera. Aduk sampai seluruh bumbu tercampur rata.
  1. Tambahkan santan dan air. Tuangkan santan kemudian beri air secukupnya. Aduk perlahan agar santan tidak pecah dan masak hingga daging matang serta bumbu meresap.
  1. Masukkan kol. Tambahkan irisan kol menjelang hidangan matang. Masak sampai kol menjadi layu tetapi masih memiliki sedikit tekstur.
  1. Sajikan. Setelah matang, matikan api dan pindahkan tongseng ke dalam mangkuk. Taburkan bawang goreng jika suka.

Tongseng kambing rumahan pun siap dinikmati. Sajikan selagi hangat bersama nasi putih agar rasa gurih, manis, dan rempahnya semakin nikmat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pecinta Pedas Wajib Coba, Ini Resep Ceker Mercon yang Praktis - Image
Kuliner

Pecinta Pedas Wajib Coba, Ini Resep Ceker Mercon yang Praktis

Jumat, 21 Agustus 2026 | 05.03 WIB

Mudah dan Antiribet! Resep Crispy Mini Wonton untuk Teman Santai di Rumah - Image
Kuliner

Mudah dan Antiribet! Resep Crispy Mini Wonton untuk Teman Santai di Rumah

Jumat, 21 Agustus 2026 | 04.51 WIB

Bikin Makan Makin Lahap, Ini Resep Sambal Krecek yang Bumbunya Meresap - Image
Kuliner

Bikin Makan Makin Lahap, Ini Resep Sambal Krecek yang Bumbunya Meresap

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00.48 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

3

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

6

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

7

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

8

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

9

Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!

10

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore