Mudah dan Antiribet! Resep Crispy Mini Wonton untuk Teman Santai di Rumah

JawaPos.com - Crispy mini wonton bisa menjadi pilihan camilan rumahan yang praktis untuk disajikan saat berkumpul bersama keluarga. Perpaduan ayam dan udang menghasilkan isian yang gurih, sementara kulitnya menjadi renyah setelah digoreng.

Menariknya, bahan yang digunakan cukup sederhana dan proses pembuatannya juga tidak membutuhkan teknik yang rumit. Camilan ini bisa dinikmati begitu saja atau dipadukan dengan saus favorit.

Dilansir dari kanal YouTube Luvita Ho, berikut resep crispy mini wonton yang mudah dibuat di rumah.