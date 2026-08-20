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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 21 Agustus 2026 | 04.51 WIB

Mudah dan Antiribet! Resep Crispy Mini Wonton untuk Teman Santai di Rumah

Resep Crispy Mini Wonton yang Enak dan Bikin Nagih./YouTube Luvita Ho - Image

Resep Crispy Mini Wonton yang Enak dan Bikin Nagih./YouTube Luvita Ho

JawaPos.com - Crispy mini wonton bisa menjadi pilihan camilan rumahan yang praktis untuk disajikan saat berkumpul bersama keluarga. Perpaduan ayam dan udang menghasilkan isian yang gurih, sementara kulitnya menjadi renyah setelah digoreng.

Menariknya, bahan yang digunakan cukup sederhana dan proses pembuatannya juga tidak membutuhkan teknik yang rumit. Camilan ini bisa dinikmati begitu saja atau dipadukan dengan saus favorit.

Dilansir dari kanal YouTube Luvita Ho, berikut resep crispy mini wonton yang mudah dibuat di rumah.

Bahan-bahan

  • 200 gram daging ayam
  • 100 gram udang
  • 1 siung bawang putih
  • 1/2 sendok teh garam
  • 1/8 sendok teh lada
  • 1/4 sendok teh kaldu ayam bubuk
  • 1 sendok teh minyak wijen
  • 1 sendok teh saus tiram
  • 25 gram tepung sagu atau tapioka
  • 30 gram putih telur atau 1 butir telur berukuran kecil
  • 1/2 batang daun bawang
  • Kulit spring roll secukupnya
  • Air dan tepung untuk bahan perekat

Cara membuat

  1. Masukkan ayam, udang, dan bawang putih ke dalam chopper. Proses hingga seluruh bahan menjadi halus.
  2. Tambahkan tepung sagu, putih telur, saus tiram, minyak wijen, garam, kaldu ayam, serta lada. Haluskan kembali sampai adonan tercampur rata.
  3. Pindahkan adonan ke dalam wadah, kemudian masukkan daun bawang yang sudah diiris tipis. Aduk hingga merata.
  4. Masukkan adonan ke dalam plastik segitiga agar lebih mudah saat mengisi kulit.
  5. Potong kulit spring roll menjadi bagian-bagian kecil berbentuk kotak.
  6. Siapkan campuran tepung dan air sebagai perekat kulit.
  7. Letakkan sedikit adonan ayam dan udang di atas kulit. Olesi bagian tepinya dengan perekat, kemudian lipat hingga membentuk segitiga atau bentuk lain sesuai selera. Pastikan bagian ujung tertutup rapat.
  8. Panaskan minyak, lalu goreng wonton sampai matang dan berubah warna menjadi kuning kecokelatan.
  9. Angkat dan tiriskan agar minyak berlebih berkurang.
  10. Crispy mini wonton siap disantap sebagai camilan gurih dan renyah.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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