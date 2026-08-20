Bikin Makan Makin Lahap, Ini Resep Sambal Krecek yang Bumbunya Meresap

Resep Sambal Krecek yang Enak dan Praktis./YouTube Ade Koerniawan
JawaPos.com - Sambal krecek merupakan salah satu hidangan yang cukup populer dalam kuliner Jawa, terutama sebagai pendamping gudeg. Perpaduan kerupuk kulit yang lembut dengan kuah santan berbumbu pedas membuat makanan ini memiliki cita rasa gurih, kaya rempah, dan menggugah selera.
Tidak harus selalu disajikan bersama gudeg, sambal krecek juga bisa menjadi lauk untuk menemani nasi putih hangat. Agar hasilnya semakin nikmat, krecek perlu dimasak sampai teksturnya lembut sehingga mampu menyerap bumbu dengan baik.
Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep sambal krecek yang dapat dibuat sendiri di rumah.
1. Siapkan bahan bumbu
Iris bawang merah, bawang putih, dan cabai merah besar. Setelah itu, sisihkan terlebih dahulu.
2. Tumis bumbu
Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bawang putih, bawang merah, serta cabai merah yang telah diiris. Tumis sampai aromanya harum, kemudian tambahkan sedikit garam.
Masukkan kemiri yang sudah disangrai, lalu aduk dan tumis kembali hingga seluruh bahan matang.
3. Haluskan bumbu
Pindahkan tumisan ke dalam blender. Tambahkan sedikit air, kemudian proses sampai bumbu menjadi halus dan lembut.
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