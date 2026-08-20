Bikin Makan Makin Lahap, Ini Resep Sambal Krecek yang Bumbunya Meresap

JawaPos.com - Sambal krecek merupakan salah satu hidangan yang cukup populer dalam kuliner Jawa, terutama sebagai pendamping gudeg. Perpaduan kerupuk kulit yang lembut dengan kuah santan berbumbu pedas membuat makanan ini memiliki cita rasa gurih, kaya rempah, dan menggugah selera.

Tidak harus selalu disajikan bersama gudeg, sambal krecek juga bisa menjadi lauk untuk menemani nasi putih hangat. Agar hasilnya semakin nikmat, krecek perlu dimasak sampai teksturnya lembut sehingga mampu menyerap bumbu dengan baik.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep sambal krecek yang dapat dibuat sendiri di rumah.

Bahan-bahan 60 gram kerupuk kulit

40 gram cabai merah besar

Cabai rawit merah secukupnya

4 siung bawang putih

6 siung bawang merah

10 gram kemiri sangrai

2 lembar daun salam

4 lembar daun jeruk

1 batang serai

5 gram lengkuas

10 sendok makan santan kental

Air secukupnya

1 sendok makan gula merah

½ sendok teh garam

2 sendok teh kaldu jamur

¼ sendok teh merica Cara Membuat Sambal Krecek 1. Siapkan bahan bumbu

Iris bawang merah, bawang putih, dan cabai merah besar. Setelah itu, sisihkan terlebih dahulu.

2. Tumis bumbu

Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bawang putih, bawang merah, serta cabai merah yang telah diiris. Tumis sampai aromanya harum, kemudian tambahkan sedikit garam.

Masukkan kemiri yang sudah disangrai, lalu aduk dan tumis kembali hingga seluruh bahan matang.

3. Haluskan bumbu