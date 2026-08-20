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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 21 Agustus 2026 | 00.40 WIB

Bikin Lauk Makin Istimewa, Ini Resep Oseng Paru Sapi dengan Bumbu Melimpah

Resep Oseng Paru Sapi yang Menggugah Selera Makan./YouTube Dapur Cantik Channel - Image

Resep Oseng Paru Sapi yang Menggugah Selera Makan./YouTube Dapur Cantik Channel

JawaPos.com - Oseng paru sapi bisa menjadi pilihan lauk bagi pencinta jeroan. Teksturnya yang khas berpadu dengan bumbu cabai, rempah, dan aroma daun jeruk sehingga menghasilkan hidangan yang gurih, pedas, serta menggugah selera.

Menu ini juga tidak terlalu sulit dibuat di rumah. Setelah paru direbus hingga matang, bahan tersebut cukup digoreng sebentar sebelum dimasak kembali bersama bumbu yang sudah ditumis.

Dengan nasi putih hangat dan pelengkap sederhana, oseng paru sapi bisa menjadi menu makan yang nikmat untuk keluarga.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut bahan dan cara membuat oseng paru sapi yang dapat dicoba di rumah.

Bahan utama

  • 350 gram paru sapi

Bumbu yang dihaluskan

  • 10 siung bawang merah
  • 4 siung bawang putih
  • 5 buah cabai hijau besar
  • 4 buah cabai merah besar
  • 10 buah cabai keriting merah
  • 7 buah cabai rawit

Bahan pelengkap

  • 3 siung bawang merah
  • 2 siung bawang putih
  • 2 batang serai
  • 5 cm lengkuas
  • 3 cm jahe
  • 6 lembar daun jeruk purut
  • 2 lembar daun salam
  • 200 ml air
  • ½ sendok teh merica bubuk
  • 1 sendok teh garam
  • 1 sendok teh kaldu jamur
  • Minyak secukupnya untuk menumis dan menggoreng

Cara membuat oseng paru sapi

  1. Rebus paru terlebih dahulu.
    Bersihkan paru sapi, kemudian rebus sampai matang. Setelah itu angkat dan tiriskan hingga cukup dingin untuk dipotong.
  1. Siapkan bumbu halus.
    Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai merah, cabai keriting, dan cabai rawit ke dalam blender. Haluskan sesuai tekstur yang diinginkan.
  1. Siapkan bahan aromatik.
    Iris bawang merah, bawang putih, dan serai. Sementara itu, memarkan lengkuas dan jahe agar aromanya lebih mudah keluar saat dimasak.
  1. Goreng paru.
    Panaskan minyak, kemudian masukkan paru yang telah direbus dan dipotong. Goreng sebentar hingga bagian luarnya sedikit kecokelatan. Angkat dan tiriskan.
  1. Tumis bumbu.
    Gunakan sedikit minyak untuk menumis bawang putih hingga harum. Masukkan bawang merah dan aduk sampai layu.
  1. Masukkan bumbu halus dan rempah.
    Tambahkan bumbu cabai yang sudah dihaluskan. Masukkan pula lengkuas, jahe, daun jeruk, daun salam, dan serai. Tumis hingga bumbu matang serta aromanya semakin harum.
  1. Tambahkan air dan bumbu.
    Tuangkan 200 ml air, lalu beri merica bubuk, garam, dan kaldu jamur. Aduk sampai seluruh bumbu tercampur rata.
  1. Masukkan paru goreng.
    Tambahkan paru ke dalam tumisan. Aduk perlahan agar bumbu melapisi seluruh bagian paru.
  1. Masak hingga meresap.
    Masak beberapa saat sampai bumbu meresap dan kuah menyusut sesuai selera. Koreksi rasa sebelum api dimatikan.
  1. Sajikan.
    Pindahkan oseng paru ke piring saji. Hidangkan selagi hangat bersama nasi putih dan pelengkap favorit.

Oseng paru sapi ini cocok bagi yang menyukai lauk bercita rasa pedas, gurih, dan kaya rempah. Tingkat kepedasannya juga bisa disesuaikan dengan jumlah cabai yang digunakan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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