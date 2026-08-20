Bikin Lauk Makin Istimewa, Ini Resep Oseng Paru Sapi dengan Bumbu Melimpah

Resep Oseng Paru Sapi yang Menggugah Selera Makan./YouTube Dapur Cantik Channel
JawaPos.com - Oseng paru sapi bisa menjadi pilihan lauk bagi pencinta jeroan. Teksturnya yang khas berpadu dengan bumbu cabai, rempah, dan aroma daun jeruk sehingga menghasilkan hidangan yang gurih, pedas, serta menggugah selera.
Menu ini juga tidak terlalu sulit dibuat di rumah. Setelah paru direbus hingga matang, bahan tersebut cukup digoreng sebentar sebelum dimasak kembali bersama bumbu yang sudah ditumis.
Dengan nasi putih hangat dan pelengkap sederhana, oseng paru sapi bisa menjadi menu makan yang nikmat untuk keluarga.
Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut bahan dan cara membuat oseng paru sapi yang dapat dicoba di rumah.
Oseng paru sapi ini cocok bagi yang menyukai lauk bercita rasa pedas, gurih, dan kaya rempah. Tingkat kepedasannya juga bisa disesuaikan dengan jumlah cabai yang digunakan.
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Jawa Pos
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