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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 5 Juli 2026 | 03.45 WIB

Keluarga Pasti Suka, Ini Resep Oseng Paru Sapi yang Gak Pernah Gagal

Resep Oseng Paru Sapi yang Menggugah Selera Makan./YouTube Dapur Cantik Channel

JawaPos.com – Oseng paru sapi menjadi salah satu lauk yang banyak digemari berkat cita rasanya yang gurih, sedikit pedas, serta aroma khas yang menggugah selera. Tak heran jika menu ini sering menjadi pilihan favorit di berbagai warung makan.

Selain lezat, oseng paru sapi juga cukup praktis dibuat sendiri di rumah karena bahan-bahannya mudah ditemukan. Disajikan bersama nasi hangat, hidangan ini dijamin semakin menambah selera makan.

Mengutip akun YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng paru sapi yang nikmat dan siap membuat Anda ketagihan.

Bahan-bahan oseng paru sapi:

·       350 gram paru sapi

Bahan untuk membuat bumbu halus:

·       10 siung bawang merah

·       4 siung bawang putih

·       5 buah cabe hijau besar

·       4 buah cabe merah besar

·       10 buah cabe keriting merah

·       7 buah cabe rawit

Bahan lainnya:

Editor: Setyo Adi Nugroho
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