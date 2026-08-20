Pedasnya Nendang, Gurihnya Mantap! Begini Cara Membuat Oseng Pete Jantung Ayam

Resep Oseng Pete Jantung Ayam yang Enak dan Praktis Dibuat di Rumah./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel
JawaPos.com – Bingung mencari ide lauk rumahan yang sederhana tetapi memiliki rasa kuat? Oseng pete jantung ayam bisa menjadi salah satu pilihan.
Perpaduan jantung ayam yang empuk dengan pete yang memiliki aroma khas menghasilkan hidangan gurih, pedas, dan menggugah selera. Menu ini semakin nikmat ketika disantap bersama nasi putih hangat.
Selain rasanya yang lezat, cara membuat oseng pete jantung ayam juga cukup mudah. Bahan-bahannya pun relatif sederhana dan dapat ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan.
Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep oseng pete jantung ayam yang dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.
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Jawa Pos
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