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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 21 Agustus 2026 | 00.11 WIB

Pedasnya Nendang, Gurihnya Mantap! Begini Cara Membuat Oseng Pete Jantung Ayam

Resep Oseng Pete Jantung Ayam yang Enak dan Praktis Dibuat di Rumah./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel - Image

Resep Oseng Pete Jantung Ayam yang Enak dan Praktis Dibuat di Rumah./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel

JawaPos.com – Bingung mencari ide lauk rumahan yang sederhana tetapi memiliki rasa kuat? Oseng pete jantung ayam bisa menjadi salah satu pilihan.

Perpaduan jantung ayam yang empuk dengan pete yang memiliki aroma khas menghasilkan hidangan gurih, pedas, dan menggugah selera. Menu ini semakin nikmat ketika disantap bersama nasi putih hangat.

Selain rasanya yang lezat, cara membuat oseng pete jantung ayam juga cukup mudah. Bahan-bahannya pun relatif sederhana dan dapat ditemukan di pasar maupun toko bahan makanan.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep oseng pete jantung ayam yang dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.

Bahan-bahan

  • 100 gram pete
  • 750 gram jantung ayam
  • 200 ml air
  • 1 batang serai
  • 1 batang bawang pre
  • 30 gram lengkuas
  • 20 gram jahe
  • 4 lembar daun salam
  • 5 lembar daun jeruk purut
  • 1 buah tomat merah
  • 1 sdm saus tiram
  • 2 sdm kecap manis
  • 2 sdm kecap asin

Bumbu iris

  • 100 gram bawang merah
  • 50 gram bawang putih
  • 40 gram cabai hijau besar
  • 20 gram cabai merah besar
  • 40 gram campuran cabai rawit merah dan hijau

Bahan untuk merebus jantung ayam

  • 1 batang serai
  • 3 lembar daun salam
  • 5 lembar daun jeruk purut
  • 1 sdt garam

Cara membuat

  1. Bersihkan jantung ayam menggunakan air mengalir, kemudian belah menjadi dua bagian. Sisihkan.
  1. Masukkan air ke dalam wajan atau panci. Tambahkan serai yang sudah dimemarkan, daun salam, serta daun jeruk purut yang telah dibuang tulang daunnya.
  1. Beri garam, kemudian masukkan jantung ayam. Rebus hingga jantung matang sempurna.
  1. Setelah matang, angkat jantung ayam dan tiriskan. Potong sesuai selera jika diperlukan.
  1. Siapkan bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai merah, dan cabai rawit. Iris seluruh bahan tersebut lalu sisihkan.
  1. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai mengeluarkan aroma harum.
  1. Masukkan lengkuas, jahe, daun salam, dan daun jeruk. Aduk dan tumis kembali hingga bumbu aromatik mengeluarkan aroma sedap.
  1. Selanjutnya, masukkan irisan cabai hijau, cabai merah, serta cabai rawit. Aduk hingga seluruh bahan tercampur.
  1. Tambahkan bawang pre yang telah dipotong-potong, kemudian tuangkan air. Masak sambil diaduk agar bumbu tercampur rata.
  1. Berikan bumbu berupa garam, gula pasir, kaldu jamur, kecap asin, kecap manis, dan saus tiram. Aduk kembali hingga semuanya menyatu.
  1. Masukkan tomat merah yang sudah dipotong. Aduk sebentar agar tomat tercampur dengan bumbu.
  1. Setelah itu, masukkan pete dan jantung ayam yang telah direbus. Oseng seluruh bahan sampai bumbu meresap dan kuah menyusut sesuai selera.
  1. Masak beberapa saat hingga matang, kemudian koreksi rasa.
  1. Jika sudah sesuai, matikan kompor dan pindahkan oseng pete jantung ayam ke dalam wadah saji.
  1. Oseng pete jantung ayam siap dinikmati bersama nasi putih hangat.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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