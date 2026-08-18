Resep Shabu-Shabu Ayam Rumahan, Praktis, Lezat, dan Cocok untuk Makan Malam

Resep Shabu-Shabu Dada Ayam yang Cocok Jadi Menu Diet
JawaPos.com - Shabu-shabu dada ayam bisa menjadi pilihan hidangan hangat bagi yang ingin menikmati makanan lezat dengan bahan yang relatif sederhana. Perpaduan ayam, sayuran, jamur, dan tahu membuat menu ini terasa lengkap dan mengenyangkan.
Cara membuatnya pun cukup mudah sehingga tidak harus selalu menikmati shabu-shabu di restoran. Hidangan ini juga cocok disantap saat malam hari atau ketika cuaca sedang dingin.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut bahan dan langkah membuat shabu-shabu dada ayam yang bisa dicoba di rumah.
1. Siapkan ayam
Iris dada ayam tipis-tipis agar mudah matang ketika dimasukkan ke dalam kuah. Campurkan dengan kaldu ayam bubuk, merica, maizena, dan putih telur.
Aduk sampai seluruh bumbu melapisi ayam secara merata, kemudian diamkan beberapa saat agar bumbunya meresap.
2. Persiapkan sayuran
Potong sawi putih dan daun bawang sesuai selera. Sisihkan terlebih dahulu sambil menyiapkan kuah.
3. Buat kuah shabu-shabu
Masukkan bawang putih utuh dan daun bawang ke dalam wajan atau panci yang sudah dipanaskan. Masak sampai aromanya keluar dan permukaannya sedikit kecokelatan.
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Jawa Pos
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