Resep Shabu-Shabu Ayam Rumahan, Praktis, Lezat, dan Cocok untuk Makan Malam

JawaPos.com - Shabu-shabu dada ayam bisa menjadi pilihan hidangan hangat bagi yang ingin menikmati makanan lezat dengan bahan yang relatif sederhana. Perpaduan ayam, sayuran, jamur, dan tahu membuat menu ini terasa lengkap dan mengenyangkan.

Cara membuatnya pun cukup mudah sehingga tidak harus selalu menikmati shabu-shabu di restoran. Hidangan ini juga cocok disantap saat malam hari atau ketika cuaca sedang dingin.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut bahan dan langkah membuat shabu-shabu dada ayam yang bisa dicoba di rumah.

Bahan Marinasi Ayam 500 gram dada ayam filet, dalam kondisi setengah beku

1 sendok teh kaldu ayam bubuk

¼ sendok teh merica

2 sendok makan tepung maizena

3 sendok makan putih telur Bahan Kuah dan Isian 3 siung bawang putih

1 batang daun bawang

1,2 liter air

2 sendok makan krimer bubuk

1 sendok teh garam

¼ sendok teh merica

1 sendok teh gula pasir, sesuai selera

1 sendok teh kaldu ayam bubuk

Sawi putih secukupnya

Jamur enoki secukupnya

Horenso secukupnya

Silken tofu atau firm tofu secukupnya Bahan Pelengkap Saus wijen sangrai

Daun ketumbar

Cabai rawit merah

Bawang putih goreng Cara Membuat 1. Siapkan ayam

Iris dada ayam tipis-tipis agar mudah matang ketika dimasukkan ke dalam kuah. Campurkan dengan kaldu ayam bubuk, merica, maizena, dan putih telur.

Aduk sampai seluruh bumbu melapisi ayam secara merata, kemudian diamkan beberapa saat agar bumbunya meresap.

2. Persiapkan sayuran

Potong sawi putih dan daun bawang sesuai selera. Sisihkan terlebih dahulu sambil menyiapkan kuah.

3. Buat kuah shabu-shabu