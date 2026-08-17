Indomie Kuah Naik Level! Resep Cabe Ijo Bawang Merah yang Praktis dan Nikmat

Resep Kreasi Indomie Kuah Cabe Ijo Bawang Merah yang Menggugah Selera Makan./YouTube Ika Mardatillah
JawaPos.com – Indomie kerap menjadi pilihan praktis saat lapar melanda, terutama ketika ingin menyantap makanan yang cepat dibuat tanpa membutuhkan banyak bahan.
Namun, menikmati mie instan dengan cara yang sama terus-menerus tentu bisa terasa membosankan. Salah satu cara sederhana untuk membuatnya lebih menarik adalah menambahkan bahan-bahan segar seperti cabe rawit hijau dan bawang merah.
Perpaduan tersebut menghasilkan kuah dengan cita rasa pedas dan aroma bawang yang menggugah selera. Agar semakin lengkap, hidangan ini juga bisa diberi tambahan pakcoy, bakso sapi, dan telur.
Cara membuatnya pun cukup mudah sehingga cocok dicoba oleh anak kos maupun pencinta makanan pedas yang ingin memasak hidangan praktis di rumah.
Resep berikut terinspirasi dari kreasi yang dibagikan melalui kanal YouTube Ika Mardatillah.
Kreasi sederhana ini bisa menjadi alternatif bagi yang ingin menikmati mie instan dengan rasa berbeda. Perpaduan cabe rawit hijau dan bawang merah memberikan sensasi pedas serta aroma yang lebih kuat, sementara tambahan telur, bakso, dan sayuran membuat hidangan terasa semakin lengkap.
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Jawa Pos
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