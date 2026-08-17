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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 18 Agustus 2026 | 02.36 WIB

Indomie Kuah Naik Level! Resep Cabe Ijo Bawang Merah yang Praktis dan Nikmat

Resep Kreasi Indomie Kuah Cabe Ijo Bawang Merah yang Menggugah Selera Makan./YouTube Ika Mardatillah - Image

Resep Kreasi Indomie Kuah Cabe Ijo Bawang Merah yang Menggugah Selera Makan./YouTube Ika Mardatillah

JawaPos.com – Indomie kerap menjadi pilihan praktis saat lapar melanda, terutama ketika ingin menyantap makanan yang cepat dibuat tanpa membutuhkan banyak bahan.

Namun, menikmati mie instan dengan cara yang sama terus-menerus tentu bisa terasa membosankan. Salah satu cara sederhana untuk membuatnya lebih menarik adalah menambahkan bahan-bahan segar seperti cabe rawit hijau dan bawang merah.

Perpaduan tersebut menghasilkan kuah dengan cita rasa pedas dan aroma bawang yang menggugah selera. Agar semakin lengkap, hidangan ini juga bisa diberi tambahan pakcoy, bakso sapi, dan telur.

Cara membuatnya pun cukup mudah sehingga cocok dicoba oleh anak kos maupun pencinta makanan pedas yang ingin memasak hidangan praktis di rumah.

Resep berikut terinspirasi dari kreasi yang dibagikan melalui kanal YouTube Ika Mardatillah.

Bahan-bahan

  • 1 bungkus Indomie rasa ayam bawang
  • 6 siung bawang merah
  • 20 buah cabe rawit hijau
  • Pakcoy secukupnya
  • Bakso sapi secukupnya
  • 1 butir telur
  • Air secukupnya

Cara membuat

  1. Bersihkan pakcoy, kemudian potong bagian pangkal batangnya. Sisihkan terlebih dahulu.
  2. Didihkan air dalam panci. Setelah mendidih, masukkan bawang merah, cabe rawit hijau, bakso sapi, mie, pakcoy, dan telur.
  3. Setelah bahan mulai matang, ambil bawang merah dan cabe rawit hijau dari panci. Sementara itu, lanjutkan merebus mie hingga mencapai tingkat kematangan yang diinginkan.
  4. Masukkan bawang merah dan cabe rawit hijau ke dalam mangkuk. Ulek kasar sesuai selera. Jika ingin rasa pedas yang lebih kuat, cabe dapat dihaluskan lebih banyak.
  5. Tambahkan bumbu dan minyak dari kemasan Indomie ke dalam ulekan cabe dan bawang. Aduk hingga tercampur.
  6. Masukkan mie yang sudah matang ke dalam mangkuk, kemudian tambahkan bakso, telur, dan pakcoy.
  7. Tuangkan kuah bekas rebusan ke dalam mangkuk. Aduk seluruh bahan hingga bumbu tercampur merata.
  8. Indomie kuah cabe ijo bawang merah siap disantap selagi hangat.

Kreasi sederhana ini bisa menjadi alternatif bagi yang ingin menikmati mie instan dengan rasa berbeda. Perpaduan cabe rawit hijau dan bawang merah memberikan sensasi pedas serta aroma yang lebih kuat, sementara tambahan telur, bakso, dan sayuran membuat hidangan terasa semakin lengkap.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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