Resep Chicken Piccata, Ayam Crispy dengan Saus Lemon yang Segar dan Gurih

JawaPos.com - Ingin membuat menu ayam yang terasa lebih spesial tanpa harus menggunakan bahan yang terlalu rumit? Chicken Piccata bisa menjadi pilihan karena memadukan ayam yang gurih dengan aroma lemon yang segar dan rasa keju Parmesan yang khas.

Hidangan ini cocok untuk kamu yang mulai bosan dengan olahan dada ayam biasa. Lapisan tepung dan Parmesan membuat permukaan ayam terasa lebih gurih, sementara lemon memberikan rasa segar yang membuat hidangan tidak terasa terlalu berat.

Dilansir dari @jayschickenspice Chicken Piccata merupakan salah satu olahan ayam yang menarik karena memiliki perpaduan rasa gurih, sedikit asam, dan aroma rempah yang harum. Penggunaan lemon menjadi salah satu karakter utama yang membuat hidangan ini terasa lebih segar dibandingkan ayam goreng biasa.

Dada ayam yang digunakan juga bisa diolah menjadi lebih menarik dengan baluran tepung berbumbu. Setelah dimasak, bagian luarnya terasa gurih dan kecokelatan, sedangkan bagian dalamnya tetap lembut jika dimasak dengan tepat.

Bahan-Bahan

Dada ayam fillet secukupnya

Italian seasoning secukupnya

5 sdm tepung terigu

3 sdm keju Parmesan parut

2 sdm bumbu ayam

1 buah lemon, ambil air dan irisannya

1 butir telur

Parsley leaves secukupnya

Minyak atau butter secukupnya untuk memasak

Jumlah bahan dapat disesuaikan dengan banyaknya ayam yang digunakan. Kamu juga bisa menambahkan bumbu favorit seperti bawang putih bubuk, lada hitam, atau sedikit garam agar rasanya semakin sesuai selera.

Cara Membuat Chicken Piccata

1. Siapkan Dada Ayam

Gunakan dada ayam fillet yang sudah dibersihkan. Jika ukurannya cukup tebal, belah atau pipihkan ayam agar ketebalannya lebih merata.

Ayam yang lebih tipis akan lebih mudah matang secara merata ketika dimasak. Selain itu, permukaannya juga akan mendapatkan lapisan tepung yang lebih merata dan kecokelatan.

2. Siapkan Baluran Tepung

Campurkan tepung terigu, Parmesan parut, Italian seasoning, dan bumbu ayam dalam satu wadah. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan Parmesan tersebar di antara tepung.

Campuran ini nantinya akan menjadi lapisan luar ayam. Keju Parmesan memberikan rasa gurih sekaligus membantu menciptakan aroma yang lebih harum ketika terkena panas.

3. Siapkan Telur

Pecahkan satu butir telur ke dalam wadah lain, kemudian kocok hingga bagian putih dan kuning telur tercampur. Telur digunakan sebagai lapisan perekat sebelum ayam dibalurkan ke campuran tepung.

Celupkan ayam ke dalam telur hingga seluruh permukaannya terlapisi. Setelah itu, angkat dan langsung masukkan ke dalam campuran tepung berbumbu.

4. Balur Ayam

Gulingkan ayam ke dalam campuran tepung sambil ditekan perlahan agar lapisannya menempel. Pastikan seluruh bagian ayam tertutup tepung, terutama bagian permukaan yang akan langsung bersentuhan dengan wajan.

Setelah selesai dibalur, sisihkan ayam sebentar. Jangan menumpuk ayam terlalu lama agar lapisan tepung tidak menjadi lembap sebelum dimasak.

5. Masak Ayam

Panaskan sedikit minyak atau butter di atas wajan. Masukkan ayam yang sudah dibalur dan masak menggunakan api sedang hingga bagian bawahnya berubah menjadi kecokelatan.

Balik ayam dan masak sisi lainnya hingga matang sempurna. Hindari menggunakan api terlalu besar agar lapisan tepung tidak cepat gosong sementara bagian dalam ayam masih mentah.

6. Tambahkan Lemon

Setelah ayam matang, tambahkan perasan lemon sesuai selera. Lemon memberikan rasa asam dan segar yang menjadi salah satu ciri khas Chicken Piccata.

Masukkan juga beberapa irisan lemon ke dalam wajan atau gunakan sebagai garnish saat penyajian. Biarkan sebentar agar aroma lemon semakin keluar dan berpadu dengan rasa gurih ayam.

7. Beri Parsley

Taburkan parsley leaves di atas ayam sebelum disajikan. Selain memberikan warna yang lebih menarik, parsley juga memberikan aroma segar yang cocok dengan rasa lemon.

Jika ingin rasa yang lebih kuat, kamu bisa menambahkan sedikit lada hitam atau Parmesan parut sebagai sentuhan akhir. Sajikan ayam selagi hangat agar tekstur lapisannya masih terasa renyah.

Dada ayam cenderung lebih mudah kering jika dimasak terlalu lama. Karena itu, pastikan ketebalan ayam tidak terlalu tebal dan gunakan api sedang agar bagian luar dapat matang tanpa membuat bagian dalam kehilangan terlalu banyak cairan.

Jangan menekan ayam terlalu sering selama proses memasak. Biarkan setiap sisi mendapatkan waktu yang cukup untuk membentuk lapisan kecokelatan sebelum dibalik.

Chicken Piccata dapat disajikan bersama nasi putih hangat untuk menu makan sehari-hari. Jika ingin nuansa yang lebih western, kamu juga bisa menikmatinya bersama mashed potato, pasta, atau kentang panggang.

Tambahkan sayuran seperti brokoli, buncis, asparagus, atau salad sebagai pendamping. Rasa sayuran yang lebih ringan akan membantu menyeimbangkan rasa gurih dan segar dari ayam.

Chicken Piccata tidak hanya cocok untuk makan bersama keluarga, tetapi juga bisa menjadi pilihan ketika ingin membuat menu rumahan yang terasa lebih istimewa. Tampilan ayam yang kecokelatan dengan irisan lemon dan parsley membuat hidangan terlihat lebih menarik saat disajikan.

Proses pembuatannya pun relatif sederhana karena tidak membutuhkan banyak tahapan rumit. Dengan bahan dasar ayam, tepung, telur, Parmesan, dan lemon, kamu sudah bisa menghasilkan menu yang berbeda dari olahan ayam sehari-hari.

Perpaduan ayam gurih, lapisan Parmesan yang harum, Italian seasoning, dan lemon membuat Chicken Piccata memiliki karakter rasa yang cukup lengkap. Rasa segar dari lemon juga membuat hidangan ini terasa lebih ringan meskipun menggunakan lapisan tepung dan keju.