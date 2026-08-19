Resep Breakfast Tortilla Telur Kentang, Sarapan Simple yang Gurih dan Mengenyangkan

JawaPos.com - Bingung mau sarapan apa yang praktis tetapi tetap mengenyangkan? Breakfast Tortilla Telur Kentang bisa menjadi pilihan karena hanya membutuhkan beberapa bahan sederhana seperti telur, kentang, tomat, mozzarella, dan kulit tortilla.

Resep ala @namichilie ini cocok untuk menu sarapan maupun bekal. Perpaduan telur dan kentang membuat rasanya gurih dan cukup mengenyangkan, sementara tomat memberikan rasa segar dan mozzarella membuat isiannya semakin creamy.

Sarapan sering kali harus dibuat dengan cepat, terutama ketika pagi hari dipenuhi berbagai aktivitas. Karena itu, resep yang menggunakan bahan sederhana dan bisa dimasak dalam satu waktu tentu sangat membantu.

Kulit tortilla juga membuat hidangan ini lebih praktis karena tidak perlu membuat adonan dari awal. Setelah semua bahan siap, kamu hanya perlu memasukkan isian, melipat tortilla, lalu memasaknya hingga bagian luarnya sedikit kecokelatan.

Bahan-Bahan

Telur secukupnya

Kentang secukupnya

Tomat secukupnya

Keju mozzarella secukupnya

Kulit tortilla secukupnya

Garam secukupnya

Lada bubuk secukupnya

Sedikit minyak atau butter untuk memasak

Jumlah bahan bisa disesuaikan dengan jumlah porsi yang ingin dibuat. Kamu juga dapat menambahkan bumbu favorit seperti bawang putih bubuk, oregano, atau paprika bubuk agar rasanya semakin kaya.

Cara Membuat Breakfast Tortilla Telur Kentang

1. Siapkan Kentang

Kupas kentang kemudian potong menjadi bagian-bagian kecil agar lebih cepat matang. Rebus atau kukus kentang hingga empuk, lalu tiriskan dan biarkan uap panasnya hilang.

Kentang juga bisa dipotong dadu kecil kemudian langsung ditumis hingga matang. Pastikan ukurannya tidak terlalu besar supaya teksturnya mudah dimakan ketika sudah menjadi isian tortilla.

2. Siapkan Telur

Pecahkan telur ke dalam mangkuk, lalu kocok hingga putih dan kuning telur tercampur rata. Tambahkan sedikit garam dan lada untuk memberikan rasa dasar pada telur.

Panaskan sedikit minyak atau butter di wajan. Tuangkan telur dan masak sambil diaduk perlahan hingga menjadi telur orak-arik yang matang tetapi masih lembut.

3. Tambahkan Kentang dan Tomat

Masukkan kentang yang sudah matang ke dalam wajan berisi telur. Aduk perlahan agar kentang tidak terlalu hancur dan tetap memiliki tekstur saat disantap.

Tambahkan tomat yang sudah dipotong kecil-kecil. Masak sebentar hingga tomat sedikit layu, tetapi jangan terlalu lama agar rasa segarnya masih terasa.

4. Siapkan Kulit Tortilla

Letakkan satu lembar kulit tortilla di atas permukaan datar. Jangan langsung mengisi terlalu banyak bahan agar tortilla tetap mudah dilipat dan tidak mudah robek.

Letakkan campuran telur, kentang, dan tomat di bagian tengah tortilla. Sisakan sedikit ruang di bagian pinggir untuk memudahkan proses melipat.

5. Tambahkan Mozzarella

Taburkan mozzarella secukupnya di atas campuran telur dan kentang. Keju akan meleleh ketika tortilla dipanaskan sehingga menghasilkan tekstur yang creamy dan gurih.

Jika menyukai rasa keju yang lebih kuat, jumlah mozzarella bisa ditambah sesuai selera. Kamu juga bisa menggunakan cheddar atau campuran beberapa jenis keju sebagai alternatif.

6. Lipat Tortilla

Lipat bagian sisi tortilla ke arah tengah, kemudian gulung perlahan hingga seluruh isian tertutup. Pastikan gulungannya cukup rapat agar telur, kentang, dan keju tidak berantakan saat dimasak.

Ulangi langkah tersebut hingga semua bahan habis. Jika ingin membuatnya sebagai bekal, tortilla bisa dipotong menjadi dua bagian setelah matang agar lebih mudah disantap.

7. Panggang hingga Keemasan

Panaskan wajan anti lengket tanpa perlu menggunakan banyak minyak. Letakkan tortilla dengan bagian lipatan menghadap ke bawah terlebih dahulu agar bentuknya lebih terkunci.

Masak menggunakan api kecil hingga sedang sampai kedua sisi tortilla berwarna kecokelatan dan mozzarella di dalamnya meleleh. Balik secara perlahan agar kulit tortilla tidak sobek dan bagian luarnya matang merata.

8. Sajikan

Angkat tortilla setelah permukaannya terasa sedikit crispy dan keju sudah meleleh. Sajikan selagi hangat agar perpaduan telur, kentang, tomat, dan mozzarella terasa lebih nikmat.

Breakfast Tortilla ini juga bisa dipotong menjadi beberapa bagian untuk memudahkan penyajian. Tambahkan saus sambal atau saus tomat jika ingin rasa yang lebih pedas dan sedikit manis.

Jangan menggunakan terlalu banyak isian karena tortilla bisa sulit dilipat dan berpotensi terbuka saat dimasak. Potong kentang dan tomat dalam ukuran kecil agar setiap gigitan mendapatkan perpaduan bahan yang seimbang.

Gunakan api kecil hingga sedang ketika memanggang tortilla. Api yang terlalu besar dapat membuat kulit cepat gosong sebelum mozzarella di dalamnya benar-benar meleleh.

Breakfast Tortilla Telur Kentang tidak hanya cocok untuk sarapan di rumah. Menu ini juga bisa dijadikan ide bekal karena bentuknya praktis dan relatif mudah dibawa.

Untuk bekal, masak tortilla hingga bagian luarnya cukup kering agar tidak cepat lembek. Bungkus setelah suhunya sedikit turun dan tambahkan saus dalam wadah terpisah agar teksturnya tetap lebih baik.

Resep dasar ini juga mudah dimodifikasi sesuai bahan yang tersedia di rumah. Kamu bisa menambahkan sosis, smoked beef, ayam suwir, jamur, bayam, atau paprika untuk membuat isiannya lebih beragam.

Jika ingin rasa yang lebih pedas, tambahkan irisan cabai atau chili flakes ke dalam telur. Sementara itu, oregano dan parsley bisa digunakan jika ingin memberikan aroma yang lebih khas pada tortilla.

Breakfast Tortilla Telur Kentang menjadi salah satu ide sarapan sederhana yang tidak membutuhkan banyak bahan. Perpaduan telur dan kentang memberikan rasa gurih dan mengenyangkan, sedangkan tomat serta mozzarella membuat hidangan terasa lebih segar dan creamy.