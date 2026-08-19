Resep Jamur Tiram Asam Manis, Crispy di Luar dan Juicy di Dalam

Potret jamur tiram asan manis yang crisoy di luar dan juicy di dalam. (instagram.com/@adelscooking)
JawaPos.com - Bosan dengan olahan jamur yang itu-itu saja? Jamur Tiram Asam Manis bisa menjadi pilihan menarik karena jamur dibuat crispy terlebih dahulu, kemudian disiram dengan saus asam manis yang gurih, segar, dan sedikit pedas.
Resep ala @adelscooking ini cocok untuk menu rumahan yang hemat tetapi tetap terasa spesial. Tekstur jamur yang renyah di luar dan juicy di dalam membuatnya sekilas mengingatkan pada hidangan gurame asam manis yang biasa ditemukan di restoran.
Jamur tiram memiliki tekstur yang cukup lembut dan mudah menyerap bumbu. Ketika dibalut dengan adonan kemudian digoreng hingga crispy, teksturnya menjadi lebih menarik dan cocok dipadukan dengan saus yang kaya rasa.
Saus asam manis memberikan perpaduan rasa gurih, manis, pedas, dan segar dalam satu hidangan. Kombinasi tersebut membuat jamur tidak terasa monoton sehingga bisa menjadi alternatif ketika ingin menikmati lauk tanpa menggunakan daging.
Bahan-Bahan
Bahan Jamur Crispy
250 gram jamur tiram
2 sdm kecap asin
1 sdt lada putih bubuk
1 sdt kaldu jamur
½ sdt garam
1 butir telur
2 sdm tepung terigu
Tepung tapioka secukupnya untuk coating
Minyak goreng secukupnya
Bahan Saus Asam Manis
2 sdm saus tiram
5 sdm saus tomat
3 sdm saus sambal
Lada bubuk secukupnya
1 sdt kaldu jamur
Air secukupnya
½ buah bawang bombay
Sedikit air
Jumlah saus sambal bisa disesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan. Jika ingin rasa yang lebih ringan, kurangi saus sambal dan tambahkan sedikit saus tomat.
Cara Membuat Jamur Tiram Asam Manis
1. Siapkan Jamur Tiram
Cuci jamur tiram hingga bersih, kemudian suwir menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Setelah itu, tiriskan dan peras secara perlahan agar kandungan air berlebih berkurang.
Langkah ini penting karena jamur tiram memiliki banyak kandungan air. Jika terlalu basah, adonan coating akan lebih sulit menempel dan hasil akhirnya bisa kurang renyah.
2. Beri Bumbu
Masukkan jamur tiram ke dalam wadah, kemudian tambahkan kecap asin, lada putih bubuk, kaldu jamur, dan garam. Aduk perlahan hingga seluruh bagian jamur terkena bumbu.
Diamkan sebentar agar bumbu lebih meresap. Tidak perlu terlalu lama karena jamur memiliki tekstur yang mudah menyerap cairan.
3. Buat Adonan Pelapis
Masukkan telur dan tepung terigu ke dalam wadah berisi jamur yang sudah dibumbui. Aduk hingga semua bagian jamur terlapisi adonan secara merata.
Setelah itu, siapkan tepung tapioka dalam wadah terpisah. Ambil jamur satu per satu, lalu balurkan ke tepung tapioka hingga seluruh permukaannya tertutup.
4. Goreng Jamur
Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup menggunakan api sedang. Setelah minyak panas, masukkan jamur yang sudah dilapisi tepung tapioka.
Goreng hingga bagian luarnya berubah menjadi keemasan dan terasa crispy. Jangan memasukkan terlalu banyak jamur sekaligus agar suhu minyak tetap stabil dan jamur bisa matang secara merata.
5. Tiriskan
Setelah jamur berwarna keemasan, angkat dan tiriskan. Letakkan jamur di atas saringan atau tisu dapur agar minyak berlebih dapat berkurang.
Untuk mendapatkan tekstur yang lebih renyah, jangan langsung menumpuk jamur terlalu banyak setelah digoreng. Beri sedikit ruang agar uap panas tidak membuat lapisan tepung menjadi cepat lembek.
6. Buat Saus Asam Manis
Iris bawang bombay menjadi bagian yang tidak terlalu tipis. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, kemudian tumis bawang bombay hingga harum dan mulai layu.
Masukkan saus tiram, saus tomat, saus sambal, lada bubuk, dan kaldu jamur. Tambahkan air secukupnya, lalu aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
7. Masak Saus hingga Mendidih
Masak saus menggunakan api sedang hingga mulai mendidih dan aromanya semakin harum. Cicipi terlebih dahulu, kemudian sesuaikan rasa jika diperlukan.
Jika saus terasa terlalu pekat, tambahkan sedikit air. Sebaliknya, jika ingin saus yang lebih kental, masak beberapa saat lebih lama hingga konsistensinya sesuai selera.
8. Campurkan Jamur
Masukkan jamur crispy ke dalam saus asam manis sesaat sebelum disajikan. Aduk perlahan agar saus melapisi jamur tanpa membuat bagian crispy terlalu cepat kehilangan teksturnya.
Jika ingin mempertahankan kerenyahan jamur lebih lama, saus juga bisa disajikan terpisah sebagai cocolan. Cara ini cocok jika hidangan tidak langsung disantap setelah selesai dimasak.
Pastikan jamur tiram sudah ditiriskan dengan baik sebelum diberi coating. Kandungan air yang terlalu banyak dapat membuat lapisan tepung sulit menempel dan hasil gorengannya kurang renyah.
Gunakan minyak yang sudah cukup panas sebelum memasukkan jamur. Goreng menggunakan api sedang agar bagian luar bisa kecokelatan tanpa membuat lapisan tepung cepat gosong.
Jamur Tiram Asam Manis bisa menjadi alternatif lauk ketika ingin menghemat penggunaan bahan makanan. Dengan bahan utama yang sederhana, hidangan ini tetap memiliki tampilan dan rasa yang menarik seperti menu restoran.
Jamur crispy juga bisa dinikmati bersama nasi putih hangat. Tambahan saus asam manis yang gurih dan segar membuatnya cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Tidak harus selalu disajikan sebagai lauk, Jamur Tiram Asam Manis juga bisa dijadikan camilan. Potongan jamur yang crispy dan saus yang pedas manis membuat hidangan ini cocok disantap ketika sedang ingin ngemil makanan gurih.
Untuk versi camilan, kamu bisa membuat ukuran jamur lebih kecil agar mudah dimakan. Saus asam manis dapat ditempatkan dalam wadah terpisah sehingga tekstur crispy tetap terjaga lebih lama.
Jamur Tiram Asam Manis membuktikan bahwa bahan sederhana juga bisa diolah menjadi hidangan yang terasa spesial. Lapisan jamur yang crispy berpadu dengan saus asam manis yang gurih, manis, pedas, dan segar membuatnya sulit untuk berhenti menyuap.
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