Resep Jamur Tiram Asam Manis, Crispy di Luar dan Juicy di Dalam

Cara Membuat Jamur Tiram Asam Manis

1. Siapkan Jamur Tiram

Cuci jamur tiram hingga bersih, kemudian suwir menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Setelah itu, tiriskan dan peras secara perlahan agar kandungan air berlebih berkurang.

Langkah ini penting karena jamur tiram memiliki banyak kandungan air. Jika terlalu basah, adonan coating akan lebih sulit menempel dan hasil akhirnya bisa kurang renyah.

2. Beri Bumbu

Masukkan jamur tiram ke dalam wadah, kemudian tambahkan kecap asin, lada putih bubuk, kaldu jamur, dan garam. Aduk perlahan hingga seluruh bagian jamur terkena bumbu.

Diamkan sebentar agar bumbu lebih meresap. Tidak perlu terlalu lama karena jamur memiliki tekstur yang mudah menyerap cairan.

3. Buat Adonan Pelapis

Masukkan telur dan tepung terigu ke dalam wadah berisi jamur yang sudah dibumbui. Aduk hingga semua bagian jamur terlapisi adonan secara merata.

Setelah itu, siapkan tepung tapioka dalam wadah terpisah. Ambil jamur satu per satu, lalu balurkan ke tepung tapioka hingga seluruh permukaannya tertutup.

4. Goreng Jamur

Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup menggunakan api sedang. Setelah minyak panas, masukkan jamur yang sudah dilapisi tepung tapioka.

Goreng hingga bagian luarnya berubah menjadi keemasan dan terasa crispy. Jangan memasukkan terlalu banyak jamur sekaligus agar suhu minyak tetap stabil dan jamur bisa matang secara merata.

5. Tiriskan

Setelah jamur berwarna keemasan, angkat dan tiriskan. Letakkan jamur di atas saringan atau tisu dapur agar minyak berlebih dapat berkurang.

Untuk mendapatkan tekstur yang lebih renyah, jangan langsung menumpuk jamur terlalu banyak setelah digoreng. Beri sedikit ruang agar uap panas tidak membuat lapisan tepung menjadi cepat lembek.

6. Buat Saus Asam Manis

Iris bawang bombay menjadi bagian yang tidak terlalu tipis. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, kemudian tumis bawang bombay hingga harum dan mulai layu.

Masukkan saus tiram, saus tomat, saus sambal, lada bubuk, dan kaldu jamur. Tambahkan air secukupnya, lalu aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

7. Masak Saus hingga Mendidih

Masak saus menggunakan api sedang hingga mulai mendidih dan aromanya semakin harum. Cicipi terlebih dahulu, kemudian sesuaikan rasa jika diperlukan.

Jika saus terasa terlalu pekat, tambahkan sedikit air. Sebaliknya, jika ingin saus yang lebih kental, masak beberapa saat lebih lama hingga konsistensinya sesuai selera.

8. Campurkan Jamur

Masukkan jamur crispy ke dalam saus asam manis sesaat sebelum disajikan. Aduk perlahan agar saus melapisi jamur tanpa membuat bagian crispy terlalu cepat kehilangan teksturnya.

Jika ingin mempertahankan kerenyahan jamur lebih lama, saus juga bisa disajikan terpisah sebagai cocolan. Cara ini cocok jika hidangan tidak langsung disantap setelah selesai dimasak.