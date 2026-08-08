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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 21.17 WIB

Cuma Butuh Bumbu Sederhana, Begini Resep Cumi Rica-Rica yang Menggugah Selera

Resep Cumi Bumbu Rica yang Enak dan Praktis./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel - Image

Resep Cumi Bumbu Rica yang Enak dan Praktis./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel

JawaPos.com – Cumi menjadi salah satu bahan makanan laut yang bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Salah satunya adalah cumi bumbu rica yang menawarkan perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma rempah yang menggugah selera.

Hidangan ini cocok bagi pencinta makanan bercita rasa kuat. Apalagi jika disantap bersama nasi putih hangat, sensasi pedas dan gurih dari bumbu rica dijamin membuat makan semakin lahap.

Meski begitu, mengolah cumi membutuhkan teknik yang tepat. Jika dimasak terlalu lama, teksturnya justru bisa berubah menjadi keras dan alot.

Karena itu, proses memasak perlu diperhatikan agar cumi tetap memiliki tekstur yang empuk sekaligus mampu menyerap bumbu dengan baik.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep cumi bumbu rica yang dapat dibuat sendiri di rumah.

Bahan-bahan

Bahan utama:

  • 500 gram cumi segar

Bumbu rica:

  • 40 gram jahe
  • 50 gram cabai rawit merah
  • 10 gram lengkuas
  • Air secukupnya

Bahan tambahan:

  • 70 gram bawang merah
  • 2 batang serai
  • 8 lembar daun jeruk purut
  • 1 sendok teh garam
  • 1,5 sendok teh kaldu jamur
  • 3 batang daun bawang
  • 3 batang bawang prei
  • 2 lembar daun kunyit

Cara membuat cumi bumbu rica

  1. Bersihkan cumi terlebih dahulu. Buang bagian tinta, cuci hingga bersih, kemudian potong sesuai selera. Sisihkan.
  2. Untuk membuat bumbu rica, masukkan jahe, cabai rawit merah, lengkuas, dan sedikit air ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang lembut.
  3. Iris tipis bawang merah dan serai. Siapkan pula daun jeruk, daun kunyit, daun bawang, serta bawang prei.
  4. Panaskan sedikit minyak dalam wajan atau panci. Tumis bawang merah hingga harum.
  5. Masukkan bumbu rica yang telah dihaluskan. Aduk dan tumis sampai bumbu matang serta aromanya semakin keluar.
  6. Tambahkan irisan serai, kemudian aduk hingga seluruh bahan tercampur.
  7. Masukkan daun jeruk purut, garam, dan kaldu jamur. Tumis kembali sampai bumbu matang dan mengeluarkan aroma harum.
  8. Masukkan potongan cumi ke dalam tumisan. Aduk cepat hingga cumi tercampur rata dengan bumbu.
  9. Tambahkan daun bawang, bawang prei, dan daun kunyit. Masak sebentar hingga seluruh bahan matang dan aromanya menyatu.
  10. Setelah matang, segera matikan api agar tekstur cumi tidak berubah menjadi alot.
  11. Pindahkan cumi rica-rica ke dalam piring saji.
  12. Cumi bumbu rica siap disantap bersama nasi putih hangat.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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