Cuma Butuh Bumbu Sederhana, Begini Resep Cumi Rica-Rica yang Menggugah Selera

JawaPos.com – Cumi menjadi salah satu bahan makanan laut yang bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Salah satunya adalah cumi bumbu rica yang menawarkan perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma rempah yang menggugah selera.

Hidangan ini cocok bagi pencinta makanan bercita rasa kuat. Apalagi jika disantap bersama nasi putih hangat, sensasi pedas dan gurih dari bumbu rica dijamin membuat makan semakin lahap.

Meski begitu, mengolah cumi membutuhkan teknik yang tepat. Jika dimasak terlalu lama, teksturnya justru bisa berubah menjadi keras dan alot.

Karena itu, proses memasak perlu diperhatikan agar cumi tetap memiliki tekstur yang empuk sekaligus mampu menyerap bumbu dengan baik.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep cumi bumbu rica yang dapat dibuat sendiri di rumah.