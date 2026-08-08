Nggak Perlu ke Warteg, Begini Resep Sayur Tahu yang Gurih dan Hemat

JawaPos.com – Sayur tahu ala warteg menjadi salah satu menu rumahan yang sederhana, ekonomis, tetapi tetap mampu menggugah selera. Kuah santannya yang gurih berpadu dengan bumbu rempah membuat hidangan ini semakin nikmat disantap bersama nasi hangat.

Tidak hanya cocok dijadikan menu sehari-hari, sayur tahu juga bisa dipadukan dengan berbagai lauk pendamping seperti tempe goreng, telur balado, hingga sambal terasi. Bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan dan cara memasaknya cukup praktis.

Menu ini juga bisa menjadi pilihan bagi anak kos atau keluarga yang ingin menyajikan hidangan lezat dengan biaya yang tidak terlalu besar.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep sayur tahu ala warteg yang gurih dan cocok disantap bersama nasi hangat.

Bahan-bahan 20 buah tahu goreng kopong

10 butir telur ayam rebus

2 buah labu siam

2 liter air

65 ml santan instan

30 gram cabai hijau besar

1 batang serai

20 gram lengkuas

4 lembar daun salam

2 sdt garam

20 gram gula merah

2 sdt kaldu jamur Bumbu yang Dihaluskan 125 gram bawang merah

60 gram bawang putih

4 butir kemiri sangrai

15 gram kunyit

70 gram cabai merah besar

2 sdm ebi

Secukupnya air untuk membantu proses blender Cara Membuat 1. Siapkan tahu dan labu siam Potong atau gunting bagian tahu goreng kopong sesuai selera, kemudian sisihkan. Setelah itu, kupas dan potong labu siam, lalu tempatkan dalam wadah terpisah.

2. Haluskan bumbu Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri sangrai, kunyit, cabai merah besar, ebi, dan sedikit air ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga teksturnya lembut.

3. Tumis bumbu Panaskan sedikit minyak dalam panci. Tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian tumis hingga harum dan matang. Tambahkan garam agar bumbu terasa lebih gurih.

4. Masukkan rempah Masukkan serai dan lengkuas yang sudah dimemarkan, daun salam, gula merah, serta kaldu jamur. Aduk sampai seluruh bahan tercampur rata dan aromanya semakin keluar.

5. Tambahkan air Tuangkan air ke dalam panci, kemudian aduk kembali. Masak hingga kuah mulai mendidih dan bumbu tercampur sempurna.