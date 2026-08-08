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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 21.52 WIB

Nggak Perlu ke Warteg, Begini Resep Sayur Tahu yang Gurih dan Hemat

Resep Sayur Tahu Ala Warteg yang Enak dan Murah Meriah./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah - Image

Resep Sayur Tahu Ala Warteg yang Enak dan Murah Meriah./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah

JawaPos.com – Sayur tahu ala warteg menjadi salah satu menu rumahan yang sederhana, ekonomis, tetapi tetap mampu menggugah selera. Kuah santannya yang gurih berpadu dengan bumbu rempah membuat hidangan ini semakin nikmat disantap bersama nasi hangat.

Tidak hanya cocok dijadikan menu sehari-hari, sayur tahu juga bisa dipadukan dengan berbagai lauk pendamping seperti tempe goreng, telur balado, hingga sambal terasi. Bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan dan cara memasaknya cukup praktis.

Menu ini juga bisa menjadi pilihan bagi anak kos atau keluarga yang ingin menyajikan hidangan lezat dengan biaya yang tidak terlalu besar.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep sayur tahu ala warteg yang gurih dan cocok disantap bersama nasi hangat.

Bahan-bahan

  • 20 buah tahu goreng kopong
  • 10 butir telur ayam rebus
  • 2 buah labu siam
  • 2 liter air
  • 65 ml santan instan
  • 30 gram cabai hijau besar
  • 1 batang serai
  • 20 gram lengkuas
  • 4 lembar daun salam
  • 2 sdt garam
  • 20 gram gula merah
  • 2 sdt kaldu jamur

Bumbu yang Dihaluskan

  • 125 gram bawang merah
  • 60 gram bawang putih
  • 4 butir kemiri sangrai
  • 15 gram kunyit
  • 70 gram cabai merah besar
  • 2 sdm ebi
  • Secukupnya air untuk membantu proses blender

Cara Membuat

1. Siapkan tahu dan labu siam

Potong atau gunting bagian tahu goreng kopong sesuai selera, kemudian sisihkan. Setelah itu, kupas dan potong labu siam, lalu tempatkan dalam wadah terpisah.

2. Haluskan bumbu

Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri sangrai, kunyit, cabai merah besar, ebi, dan sedikit air ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga teksturnya lembut.

3. Tumis bumbu

Panaskan sedikit minyak dalam panci. Tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian tumis hingga harum dan matang. Tambahkan garam agar bumbu terasa lebih gurih.

4. Masukkan rempah

Masukkan serai dan lengkuas yang sudah dimemarkan, daun salam, gula merah, serta kaldu jamur. Aduk sampai seluruh bahan tercampur rata dan aromanya semakin keluar.

5. Tambahkan air

Tuangkan air ke dalam panci, kemudian aduk kembali. Masak hingga kuah mulai mendidih dan bumbu tercampur sempurna.

6. Masukkan tahu dan telur

Setelah kuah mendidih, masukkan tahu goreng serta telur rebus. Masak beberapa saat agar kuah berbumbu meresap ke dalam tahu dan telur.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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