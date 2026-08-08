Gurih dan Lembut! Begini Cara Membuat Perkedel Ayam Keju yang Mudah di Rumah

Resep Perkedel Ayam Keju yang Enak dan Cocok Jadi Camilan./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel
JawaPos.com – Perkedel selama ini identik dengan olahan kentang yang kemudian digoreng hingga bagian luarnya berwarna keemasan. Namun, hidangan tersebut bisa dikreasikan dengan berbagai bahan lain, salah satunya ayam dan keju.
Perpaduan ayam cincang, kentang, sayuran, serta mozzarella menghasilkan perkedel dengan cita rasa gurih dan tekstur lembut. Saat digoreng, bagian luarnya menjadi lebih renyah sementara keju di dalamnya memberikan sensasi yang semakin nikmat.
Perkedel ayam keju juga cukup fleksibel untuk disajikan. Hidangan ini dapat menjadi lauk pendamping nasi maupun camilan untuk keluarga.
Cara membuatnya pun tidak terlalu rumit. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses memasaknya bisa dilakukan di rumah.
Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep perkedel ayam keju yang bisa dicoba.
1. Rebus kentang
Kupas kentang kemudian potong menjadi beberapa bagian. Masukkan ke dalam panci berisi air dan rebus kurang lebih 15 menit hingga teksturnya empuk.
Setelah matang, angkat dan tiriskan. Selanjutnya, parut kentang dan sisihkan.
2. Olah ayam
Gunakan air rebusan kentang untuk merebus dada ayam fillet hingga matang. Setelah matang, angkat ayam dan biarkan sedikit dingin.
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