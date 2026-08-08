Gurih dan Lembut! Begini Cara Membuat Perkedel Ayam Keju yang Mudah di Rumah

JawaPos.com – Perkedel selama ini identik dengan olahan kentang yang kemudian digoreng hingga bagian luarnya berwarna keemasan. Namun, hidangan tersebut bisa dikreasikan dengan berbagai bahan lain, salah satunya ayam dan keju.

Perpaduan ayam cincang, kentang, sayuran, serta mozzarella menghasilkan perkedel dengan cita rasa gurih dan tekstur lembut. Saat digoreng, bagian luarnya menjadi lebih renyah sementara keju di dalamnya memberikan sensasi yang semakin nikmat.

Perkedel ayam keju juga cukup fleksibel untuk disajikan. Hidangan ini dapat menjadi lauk pendamping nasi maupun camilan untuk keluarga.

Cara membuatnya pun tidak terlalu rumit. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses memasaknya bisa dilakukan di rumah.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep perkedel ayam keju yang bisa dicoba.

Bahan-bahan 500 gram kentang, kupas

250 gram dada ayam fillet

150 gram keju mozzarella

½ buah wortel

¼ buah paprika merah

5 batang parsley

30 gram bawang merah

20 gram bawang putih

½ buah bawang bombay

1½ sendok teh garam

1 sendok teh lada hitam bubuk

1 sendok teh kaldu jamur

Putih telur secukupnya untuk bahan pelapis

Minyak secukupnya untuk menggoreng Cara Membuat Perkedel Ayam Keju 1. Rebus kentang

Kupas kentang kemudian potong menjadi beberapa bagian. Masukkan ke dalam panci berisi air dan rebus kurang lebih 15 menit hingga teksturnya empuk.

Setelah matang, angkat dan tiriskan. Selanjutnya, parut kentang dan sisihkan.

2. Olah ayam