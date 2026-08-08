Cuma Pakai Tempe dan Kacang, Begini Resep Kering Tempe yang Awet Renyah

Kering Tempe (Instagram @dapurakabila)
JawaPos.com – Bingung mencari lauk sederhana yang bisa menemani nasi hangat? Kering tempe dapat menjadi pilihan yang praktis dan ekonomis.
Potongan tempe yang digoreng hingga kering kemudian dibalut bumbu manis, gurih, dan sedikit pedas membuat lauk ini punya cita rasa yang sulit ditolak. Ditambah kacang tanah goreng, teksturnya menjadi semakin renyah dan nikmat.
Kering tempe juga cocok disajikan bersama nasi putih maupun nasi kuning. Jika dibuat dengan teknik yang tepat, hidangan ini dapat disimpan beberapa hari tanpa kehilangan kerenyahannya.
Dikutip dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep kering tempe sederhana yang bisa dibuat sendiri di rumah.
Iris tempe menjadi bentuk memanjang dengan ukuran kecil dan tipis. Potongan seperti ini akan membuat tempe lebih mudah kering ketika digoreng.
Panaskan minyak, kemudian goreng tempe hingga berwarna kecokelatan dan teksturnya benar-benar renyah. Hindari terlalu sering membolak-balik tempe agar potongannya tidak mudah hancur.
Setelah matang, angkat dan tiriskan.
Masukkan bawang merah dan tomat ke dalam blender atau chopper. Haluskan kedua bahan tersebut tanpa tambahan air karena kandungan air pada tomat sudah cukup untuk membantu proses penghalusan.
Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbu halus sampai harum dan matang.
Sementara itu, larutkan bumbu balado instan dengan 150 ml air. Tuangkan larutan tersebut ke dalam tumisan bumbu.
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