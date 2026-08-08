Bikin Sendiri di Rumah, Ini Resep Gado-Gado Siram Khas Surabaya

JawaPos.com – Gado-gado merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang cukup mudah ditemukan di berbagai daerah. Hidangan berbahan dasar sayuran ini dikenal sederhana, tetapi memiliki cita rasa yang kaya berkat siraman bumbu kacang.

Salah satu varian yang menarik untuk dicoba adalah gado-gado siram khas Surabaya. Berbeda dari beberapa jenis gado-gado lainnya, sajian ini identik dengan bumbu kacang yang kental, gurih, dan memiliki cita rasa yang khas.

Isian gado-gado terdiri dari berbagai sayuran, tahu, kentang, telur, hingga lontong. Perpaduan tersebut membuat hidangan ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga cukup mengenyangkan.

Gado-gado siram khas Surabaya bisa menjadi pilihan untuk menu makan siang maupun makan malam. Cara membuatnya pun cukup mudah selama seluruh bahan telah disiapkan.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep dan cara membuat gado-gado siram khas Surabaya.

Bahan Isian Gado-Gado Kol atau kubis secukupnya

Wortel secukupnya

Toge secukupnya

Timun secukupnya

Selada secukupnya

Telur secukupnya

Kentang secukupnya

Tahu secukupnya

Lontong secukupnya Bahan Bumbu Kacang 250 gram kacang tanah

125 gram gula merah, sisir

1 buah kentang yang sudah direbus

500 ml santan

8 siung bawang putih

5 buah cabai merah

2 sendok makan tepung beras

Air secukupnya

Gula secukupnya

Garam secukupnya

Penyedap rasa atau kaldu ayam bubuk secukupnya Cara Membuat Gado-Gado Siram Surabaya 1. Siapkan sayuran Cuci seluruh sayuran hingga bersih. Iris kol dan wortel, kemudian sisihkan.

Siapkan kukusan dan masukkan kol, wortel, kentang yang telah dikupas, serta telur. Untuk toge, letakkan di wadah terpisah karena sayuran ini tidak membutuhkan waktu lama untuk matang.

Kukus toge sebentar agar teksturnya tetap segar dan tidak terlalu lembek. Sementara itu, lanjutkan proses mengukus bahan lainnya hingga matang.

Setelah matang, angkat seluruh bahan dan sisihkan.