Bikin Sendiri di Rumah, Ini Resep Gado-Gado Siram Khas Surabaya

Resep Gado-Gado Siram Khas Surabaya yang Enak. (YouTube Ika Mardatillah)
JawaPos.com – Gado-gado merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang cukup mudah ditemukan di berbagai daerah. Hidangan berbahan dasar sayuran ini dikenal sederhana, tetapi memiliki cita rasa yang kaya berkat siraman bumbu kacang.
Salah satu varian yang menarik untuk dicoba adalah gado-gado siram khas Surabaya. Berbeda dari beberapa jenis gado-gado lainnya, sajian ini identik dengan bumbu kacang yang kental, gurih, dan memiliki cita rasa yang khas.
Isian gado-gado terdiri dari berbagai sayuran, tahu, kentang, telur, hingga lontong. Perpaduan tersebut membuat hidangan ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga cukup mengenyangkan.
Gado-gado siram khas Surabaya bisa menjadi pilihan untuk menu makan siang maupun makan malam. Cara membuatnya pun cukup mudah selama seluruh bahan telah disiapkan.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep dan cara membuat gado-gado siram khas Surabaya.
Cuci seluruh sayuran hingga bersih. Iris kol dan wortel, kemudian sisihkan.
Siapkan kukusan dan masukkan kol, wortel, kentang yang telah dikupas, serta telur. Untuk toge, letakkan di wadah terpisah karena sayuran ini tidak membutuhkan waktu lama untuk matang.
Kukus toge sebentar agar teksturnya tetap segar dan tidak terlalu lembek. Sementara itu, lanjutkan proses mengukus bahan lainnya hingga matang.
Setelah matang, angkat seluruh bahan dan sisihkan.
Panaskan minyak dalam wajan. Masukkan tahu dan goreng hingga bagian luarnya matang, kemudian angkat dan tiriskan.
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