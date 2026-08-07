Pedasnya Nagih! Ini Resep Sambal Cakalang dengan Bumbu Meresap Sempurna

Resep Sambal Cakalang yang Enak dan Pedas Menggoda./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah

JawaPos.com – Sambal cakalang merupakan salah satu kuliner khas Indonesia Timur, terutama dari Manado, Sulawesi Utara, yang terkenal dengan cita rasa pedas dan aroma ikan asap yang menggugah selera.

Perpaduan cabai, rempah-rempah, dan suwiran ikan cakalang menghasilkan sambal yang kaya rasa. Selain nikmat disantap bersama nasi hangat, hidangan ini juga cocok dipadukan dengan singkong rebus, pisang goroho, atau berbagai lauk pelengkap lainnya.

Tak hanya lezat, sambal cakalang juga cukup mudah dibuat dan bisa disimpan sebagai stok lauk di rumah. Karena kepraktisannya, menu ini menjadi favorit banyak orang, baik di daerah asalnya maupun di berbagai wilayah Indonesia.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep sambal cakalang pedas yang mudah dibuat di rumah.