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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 03.48 WIB

Pedasnya Nagih! Ini Resep Sambal Cakalang dengan Bumbu Meresap Sempurna

Resep Sambal Cakalang yang Enak dan Pedas Menggoda./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah

JawaPos.com – Sambal cakalang merupakan salah satu kuliner khas Indonesia Timur, terutama dari Manado, Sulawesi Utara, yang terkenal dengan cita rasa pedas dan aroma ikan asap yang menggugah selera.

Perpaduan cabai, rempah-rempah, dan suwiran ikan cakalang menghasilkan sambal yang kaya rasa. Selain nikmat disantap bersama nasi hangat, hidangan ini juga cocok dipadukan dengan singkong rebus, pisang goroho, atau berbagai lauk pelengkap lainnya.

Tak hanya lezat, sambal cakalang juga cukup mudah dibuat dan bisa disimpan sebagai stok lauk di rumah. Karena kepraktisannya, menu ini menjadi favorit banyak orang, baik di daerah asalnya maupun di berbagai wilayah Indonesia.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep sambal cakalang pedas yang mudah dibuat di rumah.

Bahan-bahan

  • ½ ekor ikan tongkol atau ikan cakalang yang sudah dikukus
  • 15 siung bawang merah
  • 8 siung bawang putih
  • 150 gram cabai merah
  • 50 gram cabai rawit
  • 2 batang serai, memarkan
  • Beberapa lembar daun jeruk
  • 2 lembar daun salam
  • ½ sdm terasi matang
  • Gula secukupnya
  • Garam secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya
  • Minyak goreng secukupnya

Cara Membuat

  1. Iris tipis bawang merah. Geprek lalu cincang bawang putih, kemudian sisihkan.
  2. Panaskan minyak di dalam wajan, lalu goreng ikan tongkol atau cakalang hingga setengah kering. Setelah matang, angkat dan tiriskan.
  3. Dengan menggunakan minyak yang sama, goreng sebentar cabai merah dan cabai rawit hingga sedikit layu. Angkat, lalu haluskan menggunakan blender.
  4. Tumis serai, daun jeruk, daun salam, bawang merah, dan bawang putih hingga harum.
  5. Masukkan cabai yang telah dihaluskan, tambahkan cabai rawit utuh serta terasi, kemudian tumis kembali hingga bumbu benar-benar matang.
  6. Gunakan api sedang cenderung kecil agar sambal matang merata tanpa cepat mengering.
  7. Tambahkan gula, garam, dan penyedap rasa secukupnya. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.
  8. Angkat daun salam, kemudian masukkan ikan cakalang yang telah disuwir. Aduk perlahan hingga ikan terbalut bumbu.
  9. Masak sekitar 10–15 menit supaya bumbu meresap sempurna ke dalam ikan.
  10. Setelah matang, matikan api dan pindahkan sambal cakalang ke dalam toples atau wadah bersih.

Sambal cakalang siap disajikan sebagai pelengkap nasi hangat maupun disimpan sebagai stok lauk. Dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma khas ikan asap, hidangan ini dijamin membuat selera makan semakin bertambah.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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