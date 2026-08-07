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Leni Setya Wati
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 03.39 WIB

Resep Telur Bumbu Bali dengan Bumbu Merah Khas, Nikmat Disantap Kapan Saja

Telur Bumbu Bali (Instagram @godakesa)

JawaPos.com – Telur menjadi salah satu bahan makanan yang hampir selalu tersedia di dapur karena mudah diolah menjadi beragam hidangan lezat. Selain harganya terjangkau, telur juga dapat diolah menjadi lauk sederhana dengan cita rasa istimewa.

Salah satu menu tradisional yang tetap digemari hingga kini adalah Telur Bumbu Bali. Hidangan khas Indonesia ini menawarkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma rempah yang begitu menggugah selera.

Keistimewaannya terletak pada telur rebus yang digoreng hingga bagian luarnya bertekstur renyah, kemudian dimasak bersama bumbu merah khas Bali hingga seluruh bumbu meresap sempurna.

Menariknya lagi, lauk ini justru terasa semakin nikmat setelah dipanaskan kembali, sehingga cocok dijadikan stok menu harian untuk keluarga.

Dilansir dari laman Radar Madiun (JawaPos Group), berikut resep Telur Bumbu Bali yang praktis dibuat di rumah.

Bahan-bahan

  • 6 butir telur ayam rebus, kupas kulitnya
  • Minyak goreng secukupnya

Bumbu halus:

  • 6 siung bawang merah
  • 3 siung bawang putih
  • 10 buah cabai merah keriting (sesuaikan tingkat kepedasan)
  • 2 buah cabai rawit merah (opsional)
  • 2 butir kemiri sangrai
  • 1 sendok teh terasi yang telah dibakar

Bumbu pelengkap:

  • 1 lembar daun salam
  • 1 batang serai, memarkan
  • ½ sendok teh gula merah serut
  • Garam secukupnya
  • Kaldu bubuk secukupnya (opsional)
  • 150 ml air

Cara Membuat

  1. Goreng telur rebus hingga permukaannya berubah menjadi kuning keemasan dan sedikit berkulit. Setelah matang, angkat lalu tiriskan.
  2. Haluskan seluruh bahan bumbu halus menggunakan ulekan atau blender hingga teksturnya lembut.
  3. Panaskan sedikit minyak, kemudian tumis bumbu halus sekitar 5–7 menit sampai benar-benar matang dan mengeluarkan aroma harum.
  4. Tambahkan daun salam dan serai yang sudah dimemarkan. Aduk hingga bumbu semakin wangi.
  5. Tuangkan air, lalu masukkan gula merah, garam, dan kaldu bubuk bila digunakan. Masak hingga kuah mulai menyusut dan bumbu mengental.
  6. Masukkan telur goreng, aduk perlahan agar seluruh permukaan telur terlapisi bumbu. Masak sekitar lima menit hingga bumbu meresap sempurna.
  7. Angkat dan sajikan Telur Bumbu Bali selagi hangat bersama nasi putih, kerupuk, atau pelengkap favorit lainnya.

Telur Bumbu Bali ini bisa menjadi pilihan lauk yang praktis, hemat, dan kaya cita rasa. Dengan bumbu rempah yang meresap hingga ke dalam telur, hidangan ini cocok disajikan untuk menu sehari-hari maupun sebagai stok lauk di rumah.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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