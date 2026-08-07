Resep Telur Bumbu Bali dengan Bumbu Merah Khas, Nikmat Disantap Kapan Saja

Telur Bumbu Bali (Instagram @godakesa)

JawaPos.com – Telur menjadi salah satu bahan makanan yang hampir selalu tersedia di dapur karena mudah diolah menjadi beragam hidangan lezat. Selain harganya terjangkau, telur juga dapat diolah menjadi lauk sederhana dengan cita rasa istimewa.

Salah satu menu tradisional yang tetap digemari hingga kini adalah Telur Bumbu Bali. Hidangan khas Indonesia ini menawarkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma rempah yang begitu menggugah selera.

Keistimewaannya terletak pada telur rebus yang digoreng hingga bagian luarnya bertekstur renyah, kemudian dimasak bersama bumbu merah khas Bali hingga seluruh bumbu meresap sempurna.

Menariknya lagi, lauk ini justru terasa semakin nikmat setelah dipanaskan kembali, sehingga cocok dijadikan stok menu harian untuk keluarga.

Dilansir dari laman Radar Madiun (JawaPos Group), berikut resep Telur Bumbu Bali yang praktis dibuat di rumah.

Bahan-bahan 6 butir telur ayam rebus, kupas kulitnya

Minyak goreng secukupnya Bumbu halus:

6 siung bawang merah

3 siung bawang putih

10 buah cabai merah keriting (sesuaikan tingkat kepedasan)

2 buah cabai rawit merah (opsional)

2 butir kemiri sangrai

1 sendok teh terasi yang telah dibakar Bumbu pelengkap: