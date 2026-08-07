Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 03.26 WIB

Bingung Masak Apa? Coba Resep Ayam Panggang Rempah yang Ramah untuk Lidah Anak

Ayam Panggang Rempah (Instagram @rahasia.dapur.sedap)

JawaPos.com – Ayam panggang menjadi salah satu hidangan favorit yang sering disajikan saat makan bersama keluarga. Selain mudah diolah, daging ayam juga mampu menyerap bumbu dengan baik sehingga menghasilkan cita rasa yang lezat.

Bagi Anda yang ingin menyajikan menu tanpa rasa pedas namun tetap kaya akan rempah, resep ayam panggang ini bisa menjadi pilihan menarik. Perpaduan bumbu tradisional dan gula merah menghasilkan rasa gurih dengan sentuhan manis yang pas di lidah anak-anak maupun orang dewasa.

Tak hanya cocok dijadikan menu makan di rumah, hidangan ini juga bisa disajikan saat acara keluarga atau bahkan dijadikan inspirasi untuk usaha kuliner.

Dilansir dari laman Radar Madiun (JawaPos Group), berikut resep Ayam Panggang Rempah yang kaya rasa dan cocok dinikmati segala usia.

Bahan Bumbu Halus

  • 1 siung bawang putih
  • 3 sdm ketumbar
  • 1 sdt merica
  • 1 ruas jahe
  • 2 ruas kunyit
  • 3–5 lembar daun jeruk
  • 1 butir kecil gula merah
  • Penyedap rasa secukupnya
  • Sedikit air

Haluskan seluruh bahan hingga lembut, kemudian tambahkan sedikit air agar teksturnya lebih encer sehingga mudah dioleskan ke seluruh permukaan ayam.

Cara Membuat Ayam Panggang Rempah

1. Kukus ayam hingga matang

Sebelum dipanggang, kukus ayam terlebih dahulu sampai matang sempurna. Cara ini membantu memastikan bagian dalam daging, terutama di sekitar tulang, tidak lagi mentah.

2. Panggang menggunakan alas logam

Saat memanggang, gunakan nampan logam atau alat panggang sejenis agar panas tersebar lebih merata. Teknik ini juga membantu mencegah permukaan ayam cepat gosong.

3. Olesi bumbu ketika ayam mulai berubah warna

Setelah permukaan ayam mulai kecokelatan, oleskan bumbu halus secara merata menggunakan kuas atau sendok agar cita rasanya lebih maksimal.

4. Tusuk ayam sebelum pengolesan berikutnya

Gunakan garpu untuk membuat beberapa lubang kecil pada daging. Langkah ini membuat bumbu lebih mudah meresap hingga ke bagian dalam ayam.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Masakan Rumahan Paling Nikmat, Ini Resep Oseng Peda Kecap Pete yang Cocok untuk Lauk Harian - Image
Kuliner

Masakan Rumahan Paling Nikmat, Ini Resep Oseng Peda Kecap Pete yang Cocok untuk Lauk Harian

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 03.07 WIB

Menu Spesial Keluarga, Resep Ikan Arsik Batak yang Harum dan Penuh Cita Rasa - Image
Kuliner

Menu Spesial Keluarga, Resep Ikan Arsik Batak yang Harum dan Penuh Cita Rasa

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 00.19 WIB

Anti Ribet! Begini Cara Membuat Perkedel Ayam Keju yang Cocok Jadi Lauk Keluarga - Image
Kuliner

Anti Ribet! Begini Cara Membuat Perkedel Ayam Keju yang Cocok Jadi Lauk Keluarga

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 00.09 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya

7

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

8

Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing

9

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

10

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore