Bingung Masak Apa? Coba Resep Ayam Panggang Rempah yang Ramah untuk Lidah Anak

Ayam Panggang Rempah (Instagram @rahasia.dapur.sedap)

JawaPos.com – Ayam panggang menjadi salah satu hidangan favorit yang sering disajikan saat makan bersama keluarga. Selain mudah diolah, daging ayam juga mampu menyerap bumbu dengan baik sehingga menghasilkan cita rasa yang lezat.

Bagi Anda yang ingin menyajikan menu tanpa rasa pedas namun tetap kaya akan rempah, resep ayam panggang ini bisa menjadi pilihan menarik. Perpaduan bumbu tradisional dan gula merah menghasilkan rasa gurih dengan sentuhan manis yang pas di lidah anak-anak maupun orang dewasa.

Tak hanya cocok dijadikan menu makan di rumah, hidangan ini juga bisa disajikan saat acara keluarga atau bahkan dijadikan inspirasi untuk usaha kuliner.

Dilansir dari laman Radar Madiun (JawaPos Group), berikut resep Ayam Panggang Rempah yang kaya rasa dan cocok dinikmati segala usia.

Bahan Bumbu Halus 1 siung bawang putih

3 sdm ketumbar

1 sdt merica

1 ruas jahe

2 ruas kunyit

3–5 lembar daun jeruk

1 butir kecil gula merah

Penyedap rasa secukupnya

Sedikit air Haluskan seluruh bahan hingga lembut, kemudian tambahkan sedikit air agar teksturnya lebih encer sehingga mudah dioleskan ke seluruh permukaan ayam.

Cara Membuat Ayam Panggang Rempah 1. Kukus ayam hingga matang

Sebelum dipanggang, kukus ayam terlebih dahulu sampai matang sempurna. Cara ini membantu memastikan bagian dalam daging, terutama di sekitar tulang, tidak lagi mentah.

2. Panggang menggunakan alas logam

Saat memanggang, gunakan nampan logam atau alat panggang sejenis agar panas tersebar lebih merata. Teknik ini juga membantu mencegah permukaan ayam cepat gosong.

3. Olesi bumbu ketika ayam mulai berubah warna

Setelah permukaan ayam mulai kecokelatan, oleskan bumbu halus secara merata menggunakan kuas atau sendok agar cita rasanya lebih maksimal.

4. Tusuk ayam sebelum pengolesan berikutnya