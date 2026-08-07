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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 03.37 WIB

Resep Balado Kacang Ikan Asin, Lauk Praktis yang Cocok Disantap dengan Nasi Hangat

Resep Balado Kacang Ikan Asin yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Dapur Cantik Channel)

JawaPos.com – Balado kacang ikan asin menjadi salah satu menu rumahan yang sederhana, tetapi memiliki cita rasa yang sulit ditolak. Perpaduan ikan asin yang gurih, kacang tanah yang renyah, dan bumbu balado yang pedas membuat hidangan ini cocok disantap bersama sepiring nasi hangat.

Selain mudah dibuat, lauk ini juga cocok dijadikan stok makanan di rumah karena praktis dan menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Rasanya yang kaya membuat balado kacang ikan asin sering menjadi favorit untuk menu makan sehari-hari.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep balado kacang ikan asin yang lezat dan mudah dipraktikkan di rumah.

Bahan-bahan

  • 150 gram ikan asin bulu
  • 150 gram kacang tanah goreng
  • 1 sdt garam
  • 2 sdm gula pasir
  • 2 sdt kaldu jamur
  • 1 sdt cuka
  • 2 sdt air jeruk nipis

Bumbu Halus

  • 160 gram cabai merah keriting
  • 25 gram cabai rawit merah
  • 25 gram bawang putih
  • Sedikit air secukupnya

Cara Membuat

1. Goreng ikan asin

Panaskan minyak dalam wajan, kemudian goreng ikan asin hingga matang dan bertekstur kering. Setelah itu angkat lalu tiriskan.

2. Haluskan bumbu

Masukkan cabai merah keriting, cabai rawit, bawang putih, dan sedikit air ke dalam chopper atau blender. Haluskan hingga mendapatkan tekstur yang lembut.

3. Tumis bumbu

Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbu halus hingga harum dan matang. Tambahkan garam, gula pasir, kaldu jamur, cuka, serta air jeruk nipis. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.

4. Masukkan kacang dan ikan asin

Setelah bumbu matang, masukkan kacang tanah goreng dan ikan asin yang telah digoreng. Aduk perlahan hingga seluruh bahan terbalut bumbu balado secara merata.

5. Angkat dan sajikan

Masak sebentar hingga semua bahan menyatu, kemudian matikan api. Pindahkan balado kacang ikan asin ke dalam wadah saji.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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