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Leni Setya Wati
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 21.19 WIB

Bukan Perkedel Biasa, Ini Resep Lento Kacang Hijau Khas Surabaya

Lento Kacang Ijo khas Surabaya (Instagram @iriawanto)

JawaPos.com – Jawa Timur memiliki beragam makanan tradisional dengan cita rasa yang khas. Salah satunya adalah lento kacang hijau yang cukup dikenal sebagai camilan sekaligus lauk pendamping nasi.

Lento kacang hijau memiliki karakter rasa gurih dengan aroma rempah yang kuat. Bagian luarnya dapat dibuat garing setelah digoreng, sementara bagian dalamnya tetap terasa lembut dan padat.

Camilan tradisional ini juga cocok disantap kapan saja. Lento bisa dinikmati sebagai teman minum teh atau kopi, tetapi juga nikmat jika disajikan bersama nasi dan lauk lainnya.

Bahan yang digunakan cukup sederhana dan mudah ditemukan. Rahasia rasanya terletak pada perpaduan kacang hijau dengan kencur, daun jeruk, ketumbar, serta jinten yang memberikan aroma khas.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep lento kacang hijau khas Surabaya yang dapat dicoba di rumah.

Bahan utama

  • 500 gram kacang hijau, rendam semalaman
  • 6 sendok makan tepung terigu
  • 6 sendok makan tepung tapioka
  • 1 sendok teh jinten bubuk
  • 2 sendok teh ketumbar bubuk
  • 2 sendok teh kaldu jamur
  • Garam secukupnya

Bumbu yang dihaluskan

  • 100 gram bawang merah
  • 400 gram bawang putih
  • 15 gram kencur
  • 10 lembar daun jeruk purut, buang bagian tulangnya
  • 30 gram cabai rawit merah atau sesuai selera
  • Sedikit air untuk membantu proses blender

Cara membuat lento kacang hijau

1. Giling kacang hijau

Setelah direndam semalaman, tiriskan kacang hijau hingga tidak terlalu berair. Giling menggunakan chopper atau ulekan tanpa menambahkan air.

Usahakan kacang tidak sampai terlalu halus. Tekstur yang masih sedikit kasar akan membuat lento terasa lebih nikmat ketika disantap.

2. Siapkan bumbu

Masukkan bawang merah, bawang putih, kencur, daun jeruk, dan cabai rawit ke dalam blender. Tambahkan sedikit air, kemudian haluskan hingga bumbu memiliki tekstur lembut.

3. Buat adonan lento

Masukkan kacang hijau yang telah digiling ke dalam wadah. Tuangkan bumbu halus, kemudian tambahkan tepung terigu, tepung tapioka, jinten, ketumbar, kaldu jamur, dan garam.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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