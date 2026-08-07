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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 00.19 WIB

Menu Spesial Keluarga, Resep Ikan Arsik Batak yang Harum dan Penuh Cita Rasa

Resep Ikan Arsik yang Enak dan Bikin Ketagihan./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan - Image

Resep Ikan Arsik yang Enak dan Bikin Ketagihan./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Ikan arsik merupakan salah satu hidangan khas Batak yang terkenal dengan rasa gurih, aroma rempah yang kuat, serta cita rasa unik dari bumbu tradisionalnya.

Masakan ini memiliki karakter khas berkat penggunaan andaliman, kecombrang, serta berbagai rempah yang membuat aromanya semakin menggoda. Perpaduan ikan yang dimasak bersama bumbu hingga meresap sempurna menjadikan arsik cocok disajikan sebagai menu makan bersama keluarga.

Bagi yang ingin mencoba membuat ikan arsik khas Batak sendiri di rumah, resep berikut dapat menjadi pilihan. Dikutip dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut bahan dan cara membuat ikan arsik yang lezat.

Bahan-bahan ikan arsik khas Batak:

  • 2 kg ikan nila
  • 150 gram daun bawang Batak
  • 250 gram kacang panjang
  • 3 lembar asam gelugur
  • 14 lembar daun jeruk
  • 6 batang serai
  • 6 buah kecombrang
  • 1 bunga kecombrang
  • 700 ml air
  • 2 sdm garam
  • 1 sdm kaldu jamur

Bahan bumbu halus:

  • 10 siung bawang merah
  • 5 siung bawang putih
  • 4 butir kemiri
  • 2–3 sdm andaliman
  • 3 cm jahe
  • 4 cm lengkuas
  • 10 cm kunyit
  • 20 gram cabai rawit hijau
  • 15 buah cabai merah keriting
  • 300 ml air

Bahan sambal andaliman:

  • 4 siung bawang putih
  • 6 siung bawang merah
  • 5 buah cabai rawit merah
  • 40 gram cabai rawit hijau
  • 1 sdm andaliman
  • 3 butir kemiri
  • 1 buah tomat hijau
  • 1 buah jeruk limau
  • ½ sdt garam
  • ½ sdt kaldu jamur

Cara membuat ikan arsik khas Batak:

  1. Haluskan seluruh bahan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, lengkuas, cabai, andaliman, dan air menggunakan blender hingga menjadi bumbu halus.
  2. Siapkan bahan pelengkap dengan membelah kecombrang, mengiris bunga kecombrang, memotong kacang panjang, serta menggeprek serai.
  3. Susun serai di dasar wajan, kemudian tambahkan sebagian kacang panjang dan daun bawang Batak. Letakkan ikan nila di atasnya, lalu masukkan bunga kecombrang, buah kecombrang, asam gelugur, daun jeruk, sisa kacang panjang, daun bawang Batak, bumbu halus, garam, kaldu jamur, dan air.
  4. Masak ikan menggunakan api kecil selama kurang lebih satu jam hingga bumbu meresap dan kuah menyusut.
  5. Untuk membuat sambal andaliman, goreng kemiri dan andaliman hingga berubah warna, kemudian sisihkan.
  6. Goreng bawang putih, bawang merah, cabai rawit hijau, cabai rawit merah, dan tomat hijau hingga sedikit kecokelatan.
  7. Ulek bahan sambal bersama garam dan kaldu jamur hingga halus. Tambahkan perasan jeruk limau agar rasanya semakin segar.
  8. Panaskan minyak, lalu goreng ikan arsik bersama daun bawang Batak dan kacang panjang hingga memiliki warna kecokelatan. Setelah matang, tiriskan.
  9. Sajikan ikan arsik dalam wadah dan nikmati bersama nasi putih hangat.

Dengan perpaduan bumbu khas Batak seperti andaliman dan kecombrang, ikan arsik menghadirkan rasa gurih, pedas, serta aroma rempah yang khas dan sulit dilupakan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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