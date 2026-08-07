Menu Spesial Keluarga, Resep Ikan Arsik Batak yang Harum dan Penuh Cita Rasa

Resep Ikan Arsik yang Enak dan Bikin Ketagihan./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com – Ikan arsik merupakan salah satu hidangan khas Batak yang terkenal dengan rasa gurih, aroma rempah yang kuat, serta cita rasa unik dari bumbu tradisionalnya.
Masakan ini memiliki karakter khas berkat penggunaan andaliman, kecombrang, serta berbagai rempah yang membuat aromanya semakin menggoda. Perpaduan ikan yang dimasak bersama bumbu hingga meresap sempurna menjadikan arsik cocok disajikan sebagai menu makan bersama keluarga.
Bagi yang ingin mencoba membuat ikan arsik khas Batak sendiri di rumah, resep berikut dapat menjadi pilihan. Dikutip dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut bahan dan cara membuat ikan arsik yang lezat.
Dengan perpaduan bumbu khas Batak seperti andaliman dan kecombrang, ikan arsik menghadirkan rasa gurih, pedas, serta aroma rempah yang khas dan sulit dilupakan.
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