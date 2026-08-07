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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 00.09 WIB

Anti Ribet! Begini Cara Membuat Perkedel Ayam Keju yang Cocok Jadi Lauk Keluarga

Resep Perkedel Ayam Keju yang Enak dan Cocok Jadi Camilan./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel

JawaPos.com – Perkedel menjadi salah satu menu rumahan favorit yang biasanya dibuat dari kentang dan daging. Namun, kini ada berbagai kreasi baru yang tidak kalah menggugah selera, salah satunya perkedel ayam keju.

Perpaduan kentang lembut, ayam cincang yang gurih, serta keju mozzarella yang meleleh membuat hidangan ini memiliki cita rasa lebih istimewa. Tak hanya cocok sebagai lauk pendamping nasi, perkedel ayam keju juga bisa menjadi camilan lezat untuk keluarga.

Dengan bagian luar yang renyah dan bagian dalam yang lembut serta kaya rasa, menu ini dijamin dapat menggugah selera. Cara membuatnya pun cukup sederhana dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di rumah.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep perkedel ayam keju yang praktis dan cocok dijadikan menu harian.

Bahan-bahan:

  • 500 gram kentang, kupas dan potong
  • 250 gram dada ayam fillet
  • 150 gram keju mozzarella
  • ½ buah wortel
  • ¼ buah paprika merah
  • 5 batang parsley
  • 30 gram bawang merah
  • 20 gram bawang putih
  • ½ buah bawang bombay
  • 1,5 sendok teh garam
  • 1 sendok teh lada hitam bubuk
  • 1 sendok teh kaldu jamur

Cara membuat:

  1. Rebus kentang yang sudah dipotong selama kurang lebih 15 menit hingga empuk. Setelah matang, tiriskan lalu haluskan atau parut kentang.
  2. Rebus dada ayam fillet hingga matang. Setelah itu, angkat, tiriskan, lalu suwir dan cincang ayam menjadi bagian kecil.
  3. Potong wortel, paprika merah, dan parsley, kemudian sisihkan.
  4. Campurkan kentang yang sudah dihaluskan dengan ayam cincang, wortel, paprika, dan parsley dalam satu wadah.
  5. Tambahkan bawang merah, bawang putih, serta bawang bombay yang sudah ditumis hingga harum.
  6. Masukkan garam, lada hitam, kaldu jamur, dan parutan keju mozzarella. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata.
  7. Bentuk adonan menjadi bulatan sesuai selera.
  8. Celupkan perkedel ke dalam putih telur yang sudah dikocok, kemudian goreng hingga bagian luarnya berubah warna menjadi kuning kecokelatan.
  9. Setelah matang, angkat dan tiriskan perkedel ayam keju.

Perkedel ayam keju siap disajikan. Hidangan ini semakin nikmat disantap bersama nasi hangat atau dijadikan camilan bersama saus favorit.

Dengan bahan sederhana dan proses pembuatan yang mudah, perkedel ayam keju bisa menjadi pilihan menu lezat untuk keluarga di rumah.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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