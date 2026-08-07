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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 7 Agustus 2026 | 23.54 WIB

Resep Cumi Rica Pedas Nikmat, Cocok Jadi Lauk Makan Siang

Resep Cumi Bumbu Rica yang Enak dan Praktis./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel - Image

Resep Cumi Bumbu Rica yang Enak dan Praktis./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel

JawaPos.com – Cumi bumbu rica menjadi salah satu pilihan menu laut yang cocok untuk pencinta makanan bercita rasa pedas dan kaya rempah. Perpaduan cumi yang gurih dengan bumbu rica yang harum menghasilkan hidangan yang menggugah selera.

Mengolah cumi memang membutuhkan teknik khusus agar teksturnya tetap lembut dan tidak menjadi keras. Dengan cara memasak yang tepat, cumi dapat matang sempurna dengan bumbu yang meresap hingga ke dalam.

Menu ini sangat cocok disajikan bersama nasi putih hangat untuk makan siang maupun makan malam.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep cumi bumbu rica yang mudah dibuat di rumah.

Bahan-bahan:

  • 500 gram cumi segar

Bahan Bumbu Rica:

  • 40 gram jahe
  • 50 gram cabai rawit merah
  • 10 gram lengkuas
  • Air secukupnya

Bahan Tambahan:

  • 70 gram bawang merah
  • 2 batang serai
  • 8 lembar daun jeruk purut
  • 1 sendok teh garam
  • 1,5 sendok teh kaldu jamur
  • 3 batang daun bawang
  • 3 batang bawang prei
  • 2 lembar daun kunyit

Cara Membuat Cumi Bumbu Rica:

  1. Bersihkan cumi terlebih dahulu. Buang bagian tinta hitamnya, kemudian cuci hingga bersih dan potong sesuai selera.
  2. Buat bumbu rica dengan memasukkan jahe, cabai rawit merah, lengkuas, dan sedikit air ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu lembut.
  3. Iris tipis bawang merah dan serai, lalu sisihkan.
  4. Panaskan minyak dalam wajan atau panci. Tumis bawang merah hingga mengeluarkan aroma harum.
  5. Masukkan bumbu rica yang sudah dihaluskan, kemudian tumis kembali hingga bumbu matang dan wangi.
  6. Tambahkan irisan serai, daun jeruk purut, garam, serta kaldu jamur. Aduk hingga semua bumbu tercampur rata.
  7. Masukkan potongan cumi ke dalam bumbu. Aduk perlahan hingga cumi terbalut bumbu secara merata.
  8. Tambahkan daun bawang, bawang prei, dan daun kunyit. Masak hingga semua bahan matang sempurna.
  9. Setelah cumi matang, matikan api dan pindahkan hidangan ke dalam wadah saji.

Cumi bumbu rica siap disantap bersama nasi putih hangat. Rasa pedas dari cabai, aroma rempah yang kuat, serta tekstur cumi yang empuk membuat menu ini cocok menjadi lauk favorit keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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