Resep Cumi Rica Pedas Nikmat, Cocok Jadi Lauk Makan Siang

Resep Cumi Bumbu Rica yang Enak dan Praktis./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel
JawaPos.com – Cumi bumbu rica menjadi salah satu pilihan menu laut yang cocok untuk pencinta makanan bercita rasa pedas dan kaya rempah. Perpaduan cumi yang gurih dengan bumbu rica yang harum menghasilkan hidangan yang menggugah selera.
Mengolah cumi memang membutuhkan teknik khusus agar teksturnya tetap lembut dan tidak menjadi keras. Dengan cara memasak yang tepat, cumi dapat matang sempurna dengan bumbu yang meresap hingga ke dalam.
Menu ini sangat cocok disajikan bersama nasi putih hangat untuk makan siang maupun makan malam.
Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep cumi bumbu rica yang mudah dibuat di rumah.
Cumi bumbu rica siap disantap bersama nasi putih hangat. Rasa pedas dari cabai, aroma rempah yang kuat, serta tekstur cumi yang empuk membuat menu ini cocok menjadi lauk favorit keluarga.
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