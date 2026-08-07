Resep Praktis Oseng Tempe Bakso, Cocok untuk Lauk Sehari-hari

JawaPos.com – Menu rumahan tidak selalu harus menggunakan bahan mahal atau proses memasak yang rumit. Dengan bahan sederhana seperti tempe dan bakso, Anda tetap bisa menyajikan hidangan lezat yang cocok disantap bersama keluarga.

Oseng tempe bakso menjadi salah satu pilihan lauk praktis yang memiliki cita rasa gurih, sedikit pedas, dan kaya aroma. Tambahan udang rebon menjadi kunci yang membuat masakan ini semakin sedap dan menggugah selera.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng tempe bakso yang mudah dibuat di rumah.