Resep Praktis Oseng Tempe Bakso, Cocok untuk Lauk Sehari-hari

Oseng Tempe Bakso (Instagram @tia_istianti_hyme)
JawaPos.com – Menu rumahan tidak selalu harus menggunakan bahan mahal atau proses memasak yang rumit. Dengan bahan sederhana seperti tempe dan bakso, Anda tetap bisa menyajikan hidangan lezat yang cocok disantap bersama keluarga.
Oseng tempe bakso menjadi salah satu pilihan lauk praktis yang memiliki cita rasa gurih, sedikit pedas, dan kaya aroma. Tambahan udang rebon menjadi kunci yang membuat masakan ini semakin sedap dan menggugah selera.
Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng tempe bakso yang mudah dibuat di rumah.
Baca Juga:Resep Garlic Soy Chicken with Bell Pepper, Olahan Paha Ayam Gurih Manis yang Bikin Nambah Nasi
Oseng tempe bakso siap menjadi lauk favorit keluarga. Perpaduan tempe yang gurih, bakso yang nikmat, serta aroma udang rebon membuat hidangan sederhana ini terasa lebih istimewa tanpa harus menguras biaya.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi