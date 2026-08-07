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Leni Setya Wati
Jumat, 7 Agustus 2026 | 23.39 WIB

Resep Praktis Oseng Tempe Bakso, Cocok untuk Lauk Sehari-hari

Oseng Tempe Bakso (Instagram @tia_istianti_hyme) - Image

Oseng Tempe Bakso (Instagram @tia_istianti_hyme)

JawaPos.com – Menu rumahan tidak selalu harus menggunakan bahan mahal atau proses memasak yang rumit. Dengan bahan sederhana seperti tempe dan bakso, Anda tetap bisa menyajikan hidangan lezat yang cocok disantap bersama keluarga.

Oseng tempe bakso menjadi salah satu pilihan lauk praktis yang memiliki cita rasa gurih, sedikit pedas, dan kaya aroma. Tambahan udang rebon menjadi kunci yang membuat masakan ini semakin sedap dan menggugah selera.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng tempe bakso yang mudah dibuat di rumah.

Bahan-bahan:

  • 2 papan atau sekitar 600 gram tempe, potong sesuai selera
  • 15 buah bakso sapi, iris tipis (bisa diganti bakso ayam atau ikan)
  • 100 gram bawang merah, iris tipis
  • 50 gram bawang putih, iris tipis
  • 2 sendok makan udang rebon
  • 4 lembar daun salam
  • 4 lembar daun jeruk, buang bagian tulang daunnya
  • 20 gram lengkuas, memarkan
  • 1 buah tomat merah, potong-potong
  • 40 gram cabai hijau besar, iris menyerong
  • 30 gram cabai merah besar, iris menyerong
  • 30 gram cabai rawit merah, utuh atau iris sesuai selera
  • Garam secukupnya
  • 1 sendok teh gula pasir
  • 2 sendok teh kaldu jamur
  • 200 ml air
  • Minyak goreng secukupnya untuk menumis

Cara Membuat:

  1. Goreng potongan tempe hingga matang dan berubah warna menjadi kecokelatan. Setelah itu, angkat dan tiriskan.
  2. Panaskan minyak, lalu tumis bawang putih hingga harum. Masukkan bawang merah dan aduk hingga aromanya semakin keluar.
  3. Tambahkan udang rebon, daun salam, daun jeruk, serta lengkuas. Tumis kembali sampai bumbu mengeluarkan aroma sedap.
  4. Masukkan irisan bakso sapi, lalu aduk sebentar hingga tercampur dengan bumbu.
  5. Tuangkan air agar bumbu lebih mudah meresap ke dalam bahan.
  6. Tambahkan garam, gula pasir, dan kaldu jamur. Aduk hingga semua bumbu tercampur rata.
  7. Masukkan tomat dan tempe yang sudah digoreng. Aduk perlahan hingga seluruh bahan menyatu.
  8. Terakhir, tambahkan cabai hijau, cabai merah, dan cabai rawit. Masak sebentar agar cabai tetap memiliki tekstur dan warna yang segar.
  9. Koreksi rasa. Jika sudah sesuai selera, angkat dan sajikan.

Oseng tempe bakso siap menjadi lauk favorit keluarga. Perpaduan tempe yang gurih, bakso yang nikmat, serta aroma udang rebon membuat hidangan sederhana ini terasa lebih istimewa tanpa harus menguras biaya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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