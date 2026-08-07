Pecinta Kuliner Merapat! Ini 3 Tempat Makan Tradisional Favorit di Surabaya

JawaPos.com – Surabaya tidak hanya dikenal sebagai Kota Pahlawan, tetapi juga memiliki kekayaan kuliner yang mampu memanjakan lidah. Di tengah menjamurnya restoran modern, tempat makan bernuansa tradisional masih menjadi pilihan favorit warga maupun wisatawan yang ingin menikmati masakan khas Nusantara.

Selain menyajikan hidangan dengan cita rasa autentik, sejumlah tempat makan di Surabaya juga menghadirkan suasana yang nyaman dan kental dengan nuansa budaya.

Bagi Anda yang ingin mencicipi kuliner tradisional, berikut tiga rekomendasi yang layak dikunjungi.

1. Sontoloyo Gubeng Dilansir dari akun Instagram @sontoloyogubeng, Sontoloyo Gubeng menawarkan beragam masakan khas Jawa dengan racikan bumbu tradisional yang kaya rasa. Konsep tempatnya mengusung suasana pedesaan Jawa, lengkap dengan bangunan bergaya klasik dan area makan yang luas sehingga cocok untuk bersantap bersama keluarga maupun teman.

Beberapa menu andalannya antara lain sego empal gepuk, sego paru Sontoloyo, sego lodeh, tahu petis, tahu walek, hingga babat gongso. Sementara pilihan minumannya meliputi wedang jahe, es Keraton lemon, kopi hitam, es jeruk, dan es cokelat nona.

Harga makanan dibanderol mulai sekitar Rp10 ribuan, sedangkan minuman mulai Rp6 ribuan. Lokasinya berada di Jalan Nias Nomor 60, Gubeng, Surabaya.

2. Ngastina Bagi pencinta masakan khas Jawa Tengah, Ngastina dapat menjadi pilihan menarik. Restoran ini memadukan konsep tradisional dengan sentuhan desain modern sehingga menghadirkan suasana makan yang nyaman.

Berdasarkan informasi dari akun Instagram @ngastina.id, menu yang tersedia cukup beragam, mulai dari nasi liwet, soto Kudus, ayam Kalasan, nasi langgi, tahu pong gimbal, hingga telur bacem. Pilihan minumannya juga beragam, seperti es campur, es kacang hijau, es gudir kelapa, dan es teh jeruk nipis.

Harga makanan di Ngastina dimulai dari sekitar Rp7 ribuan, sementara minuman juga dibanderol mulai Rp7 ribuan.