DPRD Surabaya Dorong Porprov Jatim 2027 Dongkrak Ekonomi dan Citra Surabaya

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Arif Fathoni. (Indra Setiawan/Antara)
JawaPos.com - Ribuan atlet, pelatih, ofisial, dan pendukung dari seluruh Jawa Timur diperkirakan akan memadati Surabaya saat Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2027 digelar.
Karena itu, DPRD Surabaya meminta ajang olahraga terbesar di Jatim tersebut tidak hanya difokuskan pada perolehan medali, tetapi juga dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat citra Kota Pahlawan.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menilai Porprov 2027 merupakan momentum strategis bagi Surabaya untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah event olahraga berskala besar.
Menurut dia, sebagai tuan rumah, Surabaya harus mampu meraih sukses ganda, yakni mempertahankan gelar juara umum sekaligus menghadirkan penyelenggaraan yang profesional dan berkesan.
"Sebagai tuan rumah kita harus sukses mempertahankan gelar juara umum, tetapi juga sukses dalam pelaksanaannya. Baik dari sisi sarana-prasarana maupun pertunjukan yang bisa memberikan pesan kepada masyarakat Jawa Timur dan Indonesia bahwa Surabaya sudah menjadi kota kelas dunia," kata Fathoni, Kamis (6/8).
Politikus Partai Golkar itu menilai hingga kini persiapan menuju Porprov 2027 belum terlihat secara signifikan. Padahal waktu pelaksanaan terus berjalan dan berbagai kebutuhan pendukung penyelenggaraan perlu mulai dipersiapkan sejak dini.
Menurutnya, Porprov bukan sekadar ajang perebutan medali, melainkan peristiwa yang membawa dampak luas bagi berbagai sektor.
Ia menjelaskan, kehadiran ribuan atlet, ofisial, suporter, serta tamu dari berbagai daerah akan menggerakkan sektor perhotelan, kuliner, transportasi, UMKM, hingga pariwisata. Karena itu, manfaat ekonomi dari penyelenggaraan Porprov harus menjadi salah satu target yang dipersiapkan secara matang.
"Porprov ini bukan sekadar pertandingan olahraga. Ini momentum untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Hotel akan terisi, restoran ramai, UMKM mendapat peluang berjualan, transportasi bergerak, dan sektor pariwisata ikut merasakan dampaknya. Karena itu persiapannya harus benar-benar matang agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas," ujarnya.
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