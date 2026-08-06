Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Minta Pengelola Mal Tak Tinggikan Pagar

Ilustrasi pagar tinggi yang dipasang pengelola di Tunjungan Plaza Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)
JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta pengelola pusat perbelanjaan (mal) di Kota Pahlawan untuk tak meninggikan pagar.
Hal ini demi menjaga estetika dan menghindari kesan Surabaya sebagai kota tidak aman.
Eri mengaku pihaknya telah bertemu dengan sejumlah pengelola mal. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Surabaya memberikan saran agar para pengelola mal tidak membangun pagar yang terlalu tinggi.
“Jadi insyaallah nanti kami koordinasikan, saya ingin ketika ada pagar itu, orang jalan semakin terang, tidak terlalu tinggi yang mencerminkan orang itu merasa takut gitu. Padahal kota Surabaya ini aman,” tuturnya, Kamis (6/8).
Meski demikian, Eri Cahyadi menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak meminta untuk membongkar pagar mal yang sudah terlanjur terpasang, hanya saja menurunkan tingginya untuk menjaga estetika.
“Kenapa kami tidak menyampaikan itu (pembongkaran pagar tinggi) karena tidak semua mal di Surabaya begitu. Hanya dua atau tiga mal saja (yang memasang pagar tinggi),” sambungnya.
Eri juga menegaskan kembali, pagar yang dibangun pengelola mal bukan karena untuk mengantisipasi adanya aksi massa. Melainkan untuk estetika dan keamanan pengunjung yang akan berkunjung ke pusat perbelanjaan.
Ia mencontohkan kondisi di Tunjungan Plaza. Banyak pengunjung masih menyeberang langsung di Jalan Basuki Rahmat saat masuk maupun keluar mal, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
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