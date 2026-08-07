Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Novia Herawati
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 00.20 WIB

Tawa Ceria Warnai Lomba Agustusan Anak Disabilitas di Surabaya

Keseruan lomba Agustusan di UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan, yang diikuti oleh puluhan anak disabilitas. (Humas Pemkot Surabaya) - Image

Keseruan lomba Agustusan di UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan, yang diikuti oleh puluhan anak disabilitas. (Humas Pemkot Surabaya)

JawaPos.com - Gelak tawa dan sorak semangat memenuhi halaman UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan, Surabaya, saat puluhan anak penyandang disabilitas larut dalam kemeriahan lomba Agustusan, Jumat (7/8).

Tak ada raut canggung, yang terdengar justru tawa riang dan sorak penyemangat. Sekitar 60 anak penyandang disabilitas di Surabaya menikmati berbagai lomba, seperti balap karung, makan kerupuk, hingga balap kelereng.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti mengatakan, kegiatan tersebut dirancang agar anak-anak disabilitas dapat ikut merasakan kemeriahan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI).

“Ini kegiatan yang kami rancang agar adik-adik di Kalijudan bisa ikut bergembira dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. Kami ingin menumbuhkan semangat, kejujuran, sportivitas, dan kebersamaan,” tutur Antiek.

Anak-anak pun antusias mengikuti perlombaan, bahkan sebelum digelar. Mereka disebut telah beberapa kali menanyakan kepada pendamping mengenai waktu pelaksanaan lomba karena ingin segera ikut berpartisipasi.

“Dari kemarin mereka sudah bertanya, ‘Bu, kapan lombanya?’ Karena itu, kami siapkan beberapa lomba yang disesuaikan dengan kondisi mereka agar mereka bisa mengikuti dengan nyaman dan merasa senang,” imbuhnya.

Semarak kemerdekaan tidak hanya berlangsung di UPTD Kalijudan. Dinsos Surabaya juga menyiapkan kegiatan serupa di sejumlah lokasi layanan lainnya, termasuk Griya Werdha dan Rumah Anak Prestasi (RAP).

Jenis perlombaan dibuat beragam, seperti meniup balon, memasukkan bendera, dan lari estafet, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus di berbagai lokasi juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati perayaan kemerdekaan.

Antiek menambahkan, lomba tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga wadah bagi anak-anak disabilitas untuk mengasah sportivitas, kerja sama, keterampilan, serta mengekspresikan kemampuan yang dimiliki.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Kemensos Rilis Kartu Penyandang Disabilitas Virtual, Diskon 20 Persen di 9 Layanan - Image
Nasional

Kemensos Rilis Kartu Penyandang Disabilitas Virtual, Diskon 20 Persen di 9 Layanan

Jumat, 31 Juli 2026 | 17.54 WIB

PNM Bekali Keterampilan Bernilai Ekonomi untuk Penyandang Disabilitas - Image
Ekonomi

PNM Bekali Keterampilan Bernilai Ekonomi untuk Penyandang Disabilitas

Kamis, 30 Juli 2026 | 20.41 WIB

Film Istimewa Hadirkan Anak Disabilitas sebagai Tokoh Utama - Image
Music & Movie

Film Istimewa Hadirkan Anak Disabilitas sebagai Tokoh Utama

Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.45 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya

7

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

8

Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing

9

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

10

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore