Resep Aglio Olio Bacon Jamur, Pasta Sederhana dengan Rasa Ala Restoran

JawaPos.com - Aglio Olio dikenal sebagai salah satu hidangan pasta paling sederhana, tetapi justru memiliki cita rasa yang elegan. Perpaduan bawang putih, olive oil, dan pasta yang dimasak dengan teknik tepat mampu menghasilkan hidangan yang kaya rasa.
Kali ini, resep Aglio Olio Bacon Jamur hadir dengan tambahan bacon dan jamur champignon yang membuat rasanya semakin gurih dan menggugah selera.
Dilansir dari Instagram @willgoz, resep ini memanfaatkan air rebusan pasta dan keju parmesan untuk menghasilkan saus yang creamy ringan tanpa menggunakan krim. Hasil akhirnya adalah pasta yang licin, harum, dan setiap helainya terlapisi saus gurih yang nikmat.
Berbeda dari Aglio Olio klasik, tambahan bacon menghadirkan rasa smoky dan gurih, sedangkan jamur champignon memberikan tekstur lembut yang membuat hidangan terasa lebih lengkap.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi