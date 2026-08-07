Resep Aglio Olio Bacon Jamur, Pasta Sederhana dengan Rasa Ala Restoran

Potret aglio olio bacon jamur ala restoran yang bisa dibuat sendiri di rumah. (Sumber: instagram.com/@willgoz)



JawaPos.com - Aglio Olio dikenal sebagai salah satu hidangan pasta paling sederhana, tetapi justru memiliki cita rasa yang elegan. Perpaduan bawang putih, olive oil, dan pasta yang dimasak dengan teknik tepat mampu menghasilkan hidangan yang kaya rasa.



Kali ini, resep Aglio Olio Bacon Jamur hadir dengan tambahan bacon dan jamur champignon yang membuat rasanya semakin gurih dan menggugah selera.



Dilansir dari Instagram @willgoz, resep ini memanfaatkan air rebusan pasta dan keju parmesan untuk menghasilkan saus yang creamy ringan tanpa menggunakan krim. Hasil akhirnya adalah pasta yang licin, harum, dan setiap helainya terlapisi saus gurih yang nikmat.



Berbeda dari Aglio Olio klasik, tambahan bacon menghadirkan rasa smoky dan gurih, sedangkan jamur champignon memberikan tekstur lembut yang membuat hidangan terasa lebih lengkap.

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Resep ini juga tergolong praktis karena hanya membutuhkan beberapa bahan utama, tetapi mampu menghasilkan cita rasa ala restoran yang cocok disajikan untuk makan siang maupun makan malam.



Bahan-Bahan

200 gram pasta (spaghetti atau linguine)

5 sdm olive oil

50 gram bacon, iris

6 buah jamur champignon, iris

4 siung bawang putih, cincang atau iris tipis

½ sdm chili flakes (sesuai selera)

½ sdm garlic butter

1 sdm keju parmesan parut

1 sendok sayur air rebusan pasta

Parsley cincang secukupnya

¼ sdt garam (atau sesuaikan selera)



Cara Membuat Aglio Olio Bacon Jamur

1. Rebus Pasta

Didihkan air, lalu tambahkan garam secukupnya.

Rebus pasta hingga al dente sesuai petunjuk pada kemasan.

Sebelum ditiriskan, sisihkan satu sendok sayur air rebusan pasta.

2. Tumis Bacon dan Jamur

Panaskan olive oil di atas api sedang.

Masukkan bacon, jamur champignon, dan chili flakes.

Masak hingga bacon sedikit kecokelatan dan jamur matang.

3. Masukkan Bawang Putih

Kecilkan api.

Tambahkan bawang putih, lalu tumis hingga harum tanpa membuatnya gosong.

4. Buat Saus

Tuangkan air rebusan pasta.

Masukkan keju parmesan, garlic butter, dan parsley cincang.

Masak hingga saus mulai mengental.

5. Campurkan Pasta

Masukkan pasta yang telah direbus.

Aduk hingga seluruh pasta terlapisi saus dan teksturnya menjadi lebih glossy.

Tambahkan garam bila diperlukan, lalu koreksi rasa.

6. Sajikan

Angkat dan sajikan selagi hangat.

Taburkan tambahan parsley dan parmesan sesuai selera.



Gunakan pasta yang dimasak hingga al dente agar teksturnya tetap kenyal setelah dicampurkan ke saus. Masak bawang putih menggunakan api kecil supaya aromanya keluar tanpa terasa pahit. Resep ini juga tergolong praktis karena hanya membutuhkan beberapa bahan utama, tetapi mampu menghasilkan cita rasa ala restoran yang cocok disajikan untuk makan siang maupun makan malam.200 gram pasta (spaghetti atau linguine)5 sdm olive oil50 gram bacon, iris6 buah jamur champignon, iris4 siung bawang putih, cincang atau iris tipis½ sdm chili flakes (sesuai selera)½ sdm garlic butter1 sdm keju parmesan parut1 sendok sayur air rebusan pastaParsley cincang secukupnya¼ sdt garam (atau sesuaikan selera)1. Rebus PastaDidihkan air, lalu tambahkan garam secukupnya.Rebus pasta hingga al dente sesuai petunjuk pada kemasan.Sebelum ditiriskan, sisihkan satu sendok sayur air rebusan pasta.2. Tumis Bacon dan JamurPanaskan olive oil di atas api sedang.Masukkan bacon, jamur champignon, dan chili flakes.Masak hingga bacon sedikit kecokelatan dan jamur matang.3. Masukkan Bawang PutihKecilkan api.Tambahkan bawang putih, lalu tumis hingga harum tanpa membuatnya gosong.4. Buat SausTuangkan air rebusan pasta.Masukkan keju parmesan, garlic butter, dan parsley cincang.Masak hingga saus mulai mengental.5. Campurkan PastaMasukkan pasta yang telah direbus.Aduk hingga seluruh pasta terlapisi saus dan teksturnya menjadi lebih glossy.Tambahkan garam bila diperlukan, lalu koreksi rasa.6. SajikanAngkat dan sajikan selagi hangat.Taburkan tambahan parsley dan parmesan sesuai selera.Gunakan pasta yang dimasak hingga al dente agar teksturnya tetap kenyal setelah dicampurkan ke saus. Masak bawang putih menggunakan api kecil supaya aromanya keluar tanpa terasa pahit.

Jangan lupa menyisihkan air rebusan pasta karena kandungan patinya membantu menyatukan minyak dan keju menjadi saus yang lebih lembut.



Aglio Olio Bacon Jamur dapat disajikan bersama garlic bread, salad segar, atau telur setengah matang. Jika ingin menambah protein, Anda juga bisa menambahkan udang, ayam panggang, atau smoked beef sesuai selera.



Aglio Olio Bacon Jamur menjadi pilihan pasta yang sederhana tetapi kaya rasa. Perpaduan bacon smoky, jamur yang lembut, bawang putih yang harum, dan saus ringan berbasis olive oil menghasilkan hidangan yang praktis dibuat, namun tetap terasa istimewa layaknya sajian di restoran.