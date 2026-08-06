Resep Asem-Asem Ayam Bening yang Segar dan Gurih, Kuahnya Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com - Asem-asem ayam bening menjadi salah satu hidangan rumahan yang memiliki cita rasa khas dan sulit dilupakan.

Meski menggunakan bahan sederhana, masakan ini menawarkan perpaduan rasa yang lengkap. Sensasi asam segar dari belimbing wuluh dan tomat berpadu dengan gurihnya ayam serta aroma rempah yang membuat kuahnya semakin menggugah selera.

Berbeda dengan masakan berkuah santan, asem-asem ayam memiliki kuah bening yang terasa ringan dan menyegarkan. Tambahan serai, jahe, lengkuas, kayu manis, hingga rempah lainnya memberikan aroma harum tanpa membuat rasa asli bahan utama tertutup.

Hidangan ini sangat cocok menjadi menu keluarga sehari-hari. Disajikan bersama nasi putih hangat, asem-asem ayam mampu menghadirkan rasa nyaman seperti masakan rumah yang penuh kehangatan.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep asem-asem ayam bening dengan kuah asam segar dan rempah yang kaya rasa.

Bahan Asem-Asem Ayam Bening Bahan utama:

1 kg paha ayam

2 liter air

30 gram cabai rawit merah utuh

2 sdt garam

2 sdt gula pasir

2 sdt kaldu jamur

1 sdt merica bubuk

10 cm kayu manis

5 butir cengkeh

2 butir kapulaga

2 batang serai, memarkan

4 lembar daun salam Bumbu iris: