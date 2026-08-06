Resep Asem-Asem Ayam Bening yang Segar dan Gurih, Kuahnya Bikin Nambah Nasi

Ilustrasi asem-asem ayam bening (Instagram @almaysf_)
JawaPos.com - Asem-asem ayam bening menjadi salah satu hidangan rumahan yang memiliki cita rasa khas dan sulit dilupakan.
Meski menggunakan bahan sederhana, masakan ini menawarkan perpaduan rasa yang lengkap. Sensasi asam segar dari belimbing wuluh dan tomat berpadu dengan gurihnya ayam serta aroma rempah yang membuat kuahnya semakin menggugah selera.
Berbeda dengan masakan berkuah santan, asem-asem ayam memiliki kuah bening yang terasa ringan dan menyegarkan. Tambahan serai, jahe, lengkuas, kayu manis, hingga rempah lainnya memberikan aroma harum tanpa membuat rasa asli bahan utama tertutup.
Hidangan ini sangat cocok menjadi menu keluarga sehari-hari. Disajikan bersama nasi putih hangat, asem-asem ayam mampu menghadirkan rasa nyaman seperti masakan rumah yang penuh kehangatan.
Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep asem-asem ayam bening dengan kuah asam segar dan rempah yang kaya rasa.
Bahan utama:
Bumbu iris:
Asem-asem ayam bening paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat. Kuahnya yang segar, rasa gurih yang lembut, serta aroma rempah yang khas membuat menu sederhana ini cocok menjadi hidangan favorit keluarga.
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