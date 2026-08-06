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Leni Setya Wati
Jumat, 7 Agustus 2026 | 03.57 WIB

Resep Asem-Asem Ayam Bening yang Segar dan Gurih, Kuahnya Bikin Nambah Nasi

Ilustrasi asem-asem ayam bening (Instagram @almaysf_) - Image

Ilustrasi asem-asem ayam bening (Instagram @almaysf_)

JawaPos.com - Asem-asem ayam bening menjadi salah satu hidangan rumahan yang memiliki cita rasa khas dan sulit dilupakan.

Meski menggunakan bahan sederhana, masakan ini menawarkan perpaduan rasa yang lengkap. Sensasi asam segar dari belimbing wuluh dan tomat berpadu dengan gurihnya ayam serta aroma rempah yang membuat kuahnya semakin menggugah selera.

Berbeda dengan masakan berkuah santan, asem-asem ayam memiliki kuah bening yang terasa ringan dan menyegarkan. Tambahan serai, jahe, lengkuas, kayu manis, hingga rempah lainnya memberikan aroma harum tanpa membuat rasa asli bahan utama tertutup.

Hidangan ini sangat cocok menjadi menu keluarga sehari-hari. Disajikan bersama nasi putih hangat, asem-asem ayam mampu menghadirkan rasa nyaman seperti masakan rumah yang penuh kehangatan.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep asem-asem ayam bening dengan kuah asam segar dan rempah yang kaya rasa.

Bahan Asem-Asem Ayam Bening

Bahan utama:

  • 1 kg paha ayam
  • 2 liter air
  • 30 gram cabai rawit merah utuh
  • 2 sdt garam
  • 2 sdt gula pasir
  • 2 sdt kaldu jamur
  • 1 sdt merica bubuk
  • 10 cm kayu manis
  • 5 butir cengkeh
  • 2 butir kapulaga
  • 2 batang serai, memarkan
  • 4 lembar daun salam

Bumbu iris:

  • 100 gram bawang merah
  • 60 gram bawang putih
  • 120 gram tomat merah
  • 100 gram tomat hijau
  • 250 gram belimbing wuluh
  • 30 gram lengkuas
  • 25 gram jahe

Cara Membuat Asem-Asem Ayam Bening

  1. Cuci bersih paha ayam, lalu masukkan ke dalam panci bersama bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris.
  2. Tambahkan serai, lengkuas, jahe, daun salam, kayu manis, kapulaga, dan cengkeh. Tuangkan air, kemudian masak menggunakan api sedang.
  3. Setelah kuah mulai panas, masukkan cabai rawit utuh, merica bubuk, gula pasir, garam, serta kaldu jamur. Aduk hingga bumbu tercampur rata.
  4. Masukkan tomat merah, tomat hijau, dan belimbing wuluh yang telah dipotong-potong. Bahan-bahan ini akan memberikan rasa asam segar alami pada kuah.
  5. Masak hingga ayam matang dan teksturnya empuk. Biarkan beberapa saat agar aroma rempah serta rasa asam dari belimbing wuluh meresap sempurna ke dalam kuah.
  6. Koreksi rasa sesuai selera. Jika sudah pas, matikan api dan sajikan asem-asem ayam dalam keadaan hangat.

Asem-asem ayam bening paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat. Kuahnya yang segar, rasa gurih yang lembut, serta aroma rempah yang khas membuat menu sederhana ini cocok menjadi hidangan favorit keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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