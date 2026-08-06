Bumbu Harum dan Meresap! Begini Cara Membuat Bandeng Acar Kuning Anti Amis

JawaPos.com – Ikan bandeng menjadi salah satu bahan makanan yang sering diolah sebagai menu rumahan. Selain mudah ditemukan, ikan ini juga memiliki rasa gurih alami yang cocok dipadukan dengan berbagai macam bumbu.

Salah satu olahan yang banyak digemari adalah bandeng acar kuning. Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit asam yang menyegarkan. Kuah kuning dengan aroma rempah yang kuat membuat bumbu terasa meresap hingga ke dalam daging ikan.

Tidak hanya lezat, bandeng juga memiliki kandungan protein dan omega-3 yang baik untuk mendukung kebutuhan nutrisi keluarga. Menu ini cocok disajikan untuk makan siang maupun makan malam karena rasanya ringan tetapi tetap menggugah selera.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep lengkap membuat bandeng acar kuning yang lezat dan mudah dipraktikkan di rumah.

Bahan-Bahan Bandeng Acar Kuning Bahan utama:

1 ekor ikan bandeng segar

2 buah wortel

1 buah timun

100 gram buncis (opsional)

60 gram bawang merah utuh

25 gram cabai rawit merah utuh

1 batang serai, memarkan

5 lembar daun jeruk purut, buang bagian tulangnya

2 sendok makan cuka dapur

2 sendok teh garam

1 sendok teh merica bubuk

2 sendok teh kaldu jamur

2 sendok makan gula pasir

500 ml air Bumbu halus:

125 gram bawang merah

50 gram bawang putih

25 gram kunyit

20 gram jahe

6 butir kemiri sangrai Bumbu marinasi ikan:

1 sendok teh garam

1 sendok teh kunyit bubuk

1 sendok teh merica bubuk

2 sendok teh ketumbar bubuk Cara Membuat Bandeng Acar Kuning 1. Lumuri ikan dengan bumbu marinasi

Bersihkan ikan bandeng terlebih dahulu, lalu cuci hingga tidak ada kotoran yang tersisa. Balurkan garam, kunyit bubuk, merica, dan ketumbar secara merata ke seluruh bagian ikan.