Bumbu Harum dan Meresap! Begini Cara Membuat Bandeng Acar Kuning Anti Amis

Ilustrasi bandeng acar kuning (Instagram @inspirasi_produk_uniq)
JawaPos.com – Ikan bandeng menjadi salah satu bahan makanan yang sering diolah sebagai menu rumahan. Selain mudah ditemukan, ikan ini juga memiliki rasa gurih alami yang cocok dipadukan dengan berbagai macam bumbu.
Salah satu olahan yang banyak digemari adalah bandeng acar kuning. Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit asam yang menyegarkan. Kuah kuning dengan aroma rempah yang kuat membuat bumbu terasa meresap hingga ke dalam daging ikan.
Tidak hanya lezat, bandeng juga memiliki kandungan protein dan omega-3 yang baik untuk mendukung kebutuhan nutrisi keluarga. Menu ini cocok disajikan untuk makan siang maupun makan malam karena rasanya ringan tetapi tetap menggugah selera.
Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep lengkap membuat bandeng acar kuning yang lezat dan mudah dipraktikkan di rumah.
Bahan utama:
Bumbu halus:
Bumbu marinasi ikan:
1. Lumuri ikan dengan bumbu marinasi
Bersihkan ikan bandeng terlebih dahulu, lalu cuci hingga tidak ada kotoran yang tersisa. Balurkan garam, kunyit bubuk, merica, dan ketumbar secara merata ke seluruh bagian ikan.
Tambahkan sedikit air agar bumbu lebih mudah menempel. Diamkan sekitar satu jam supaya rasa rempah lebih meresap.
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