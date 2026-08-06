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Leni Setya Wati
Jumat, 7 Agustus 2026 | 02.57 WIB

Bumbu Harum dan Meresap! Begini Cara Membuat Bandeng Acar Kuning Anti Amis

Ilustrasi bandeng acar kuning (Instagram @inspirasi_produk_uniq) - Image

Ilustrasi bandeng acar kuning (Instagram @inspirasi_produk_uniq)

JawaPos.com – Ikan bandeng menjadi salah satu bahan makanan yang sering diolah sebagai menu rumahan. Selain mudah ditemukan, ikan ini juga memiliki rasa gurih alami yang cocok dipadukan dengan berbagai macam bumbu.

Salah satu olahan yang banyak digemari adalah bandeng acar kuning. Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit asam yang menyegarkan. Kuah kuning dengan aroma rempah yang kuat membuat bumbu terasa meresap hingga ke dalam daging ikan.

Tidak hanya lezat, bandeng juga memiliki kandungan protein dan omega-3 yang baik untuk mendukung kebutuhan nutrisi keluarga. Menu ini cocok disajikan untuk makan siang maupun makan malam karena rasanya ringan tetapi tetap menggugah selera.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep lengkap membuat bandeng acar kuning yang lezat dan mudah dipraktikkan di rumah.

Bahan-Bahan Bandeng Acar Kuning

Bahan utama:

  • 1 ekor ikan bandeng segar
  • 2 buah wortel
  • 1 buah timun
  • 100 gram buncis (opsional)
  • 60 gram bawang merah utuh
  • 25 gram cabai rawit merah utuh
  • 1 batang serai, memarkan
  • 5 lembar daun jeruk purut, buang bagian tulangnya
  • 2 sendok makan cuka dapur
  • 2 sendok teh garam
  • 1 sendok teh merica bubuk
  • 2 sendok teh kaldu jamur
  • 2 sendok makan gula pasir
  • 500 ml air

Bumbu halus:

  • 125 gram bawang merah
  • 50 gram bawang putih
  • 25 gram kunyit
  • 20 gram jahe
  • 6 butir kemiri sangrai

Bumbu marinasi ikan:

  • 1 sendok teh garam
  • 1 sendok teh kunyit bubuk
  • 1 sendok teh merica bubuk
  • 2 sendok teh ketumbar bubuk

Cara Membuat Bandeng Acar Kuning

1. Lumuri ikan dengan bumbu marinasi

Bersihkan ikan bandeng terlebih dahulu, lalu cuci hingga tidak ada kotoran yang tersisa. Balurkan garam, kunyit bubuk, merica, dan ketumbar secara merata ke seluruh bagian ikan.

Tambahkan sedikit air agar bumbu lebih mudah menempel. Diamkan sekitar satu jam supaya rasa rempah lebih meresap.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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