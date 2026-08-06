Renyah di Luar, Lembut di Dalam, Begini Resep Siomay Ayam Kotak

JawaPos.com - Siomay dikenal sebagai camilan berbahan dasar daging dengan tekstur lembut yang biasanya disajikan bersama bumbu kacang. Namun, ada kreasi lain yang tak kalah menggugah selera, yakni siomay ayam berbentuk kotak yang digoreng hingga bagian luarnya renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan kenyal.

Selain tampilannya yang unik, siomay ini juga memiliki cita rasa gurih berkat perpaduan daging ayam dan bumbu yang meresap. Proses pembuatannya pun cukup mudah sehingga cocok dijadikan sajian buka puasa maupun camilan keluarga di rumah.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep lengkap siomay ayam kotak beserta sambal bawang tauco sebagai pelengkap.