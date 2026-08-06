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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 7 Agustus 2026 | 02.04 WIB

Renyah di Luar, Lembut di Dalam, Begini Resep Siomay Ayam Kotak

Resep Siomay Ayam Kotak. (YouTube Devina Hermawan ) - Image

Resep Siomay Ayam Kotak. (YouTube Devina Hermawan )

JawaPos.com - Siomay dikenal sebagai camilan berbahan dasar daging dengan tekstur lembut yang biasanya disajikan bersama bumbu kacang. Namun, ada kreasi lain yang tak kalah menggugah selera, yakni siomay ayam berbentuk kotak yang digoreng hingga bagian luarnya renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan kenyal.

Selain tampilannya yang unik, siomay ini juga memiliki cita rasa gurih berkat perpaduan daging ayam dan bumbu yang meresap. Proses pembuatannya pun cukup mudah sehingga cocok dijadikan sajian buka puasa maupun camilan keluarga di rumah.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep lengkap siomay ayam kotak beserta sambal bawang tauco sebagai pelengkap.

Bahan Adonan Siomay

  • 300 gram paha ayam giling
  • 120 ml air
  • 2 sendok teh garam
  • 1½ sendok makan gula pasir
  • 1 sendok teh kaldu jamur
  • ½ sendok teh merica bubuk
  • 2 sendok makan saus tiram
  • 2–3 siung bawang putih, diparut
  • 1 batang daun bawang, diiris tipis
  • 150 gram kol, dicincang halus
  • 2 sendok makan minyak goreng
  • 1 sendok teh minyak wijen
  • 1 butir putih telur
  • 75 gram tepung tapioka

Bahan Sambal Bawang Tauco

  • 5 siung bawang putih
  • 3 siung bawang merah
  • 3 buah cabai rawit merah
  • 3 buah cabai merah keriting
  • 200 ml air
  • 5 sendok makan saus sambal
  • 2 sendok makan tauco manis
  • 1 sendok teh cuka
  • 2 sendok makan gula pasir
  • ½ sendok teh kaldu jamur

Cara Membuat Siomay Ayam Kotak

  1. Campurkan paha ayam giling dengan air, garam, gula pasir, kaldu jamur, merica, dan saus tiram. Aduk hingga adonan berubah lengket, kemudian masukkan bawang putih parut dan aduk kembali sampai rata.
  2. Tambahkan kol cincang dan daun bawang ke dalam adonan. Setelah itu, masukkan minyak goreng, minyak wijen, putih telur, dan tepung tapioka. Aduk hingga seluruh bahan tercampur merata.
  3. Siapkan loyang atau wadah tahan panas yang sudah dialasi baking paper. Tuang adonan, ratakan permukaannya, lalu kukus selama sekitar 20–25 menit hingga matang. Angkat dan biarkan dingin.

Cara Membuat Sambal Bawang Tauco

  1. Haluskan bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah, cabai merah keriting, serta sedikit air menggunakan blender.
  2. Tuang bumbu halus ke dalam wajan, lalu tambahkan sisa air, saus sambal, tauco manis, cuka, gula pasir, dan kaldu jamur.
  3. Masak dengan api sedang hingga kecil selama kurang lebih lima menit atau sampai sambal mendidih dan mengental.

Penyajian

Setelah siomay dingin, potong-potong sesuai selera. Goreng dalam minyak panas hingga seluruh permukaannya berwarna kuning kecokelatan dan terasa renyah. Angkat, tiriskan, lalu sajikan bersama sambal bawang tauco yang telah dibuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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