Resep Siomay Ayam Kotak yang Bikin Ketagihan Sejak Gigitan Pertama, Garing di Luar, Kenyal dan Lembut di Dalam!

Ilustrasi siomay ayam kotak. (Youtube/Devina Hermawan)
JawaPos.Com - Siomay merupakan salah satu hidangan yang memiliki banyak penggemar karena teksturnya yang khas dan rasanya yang gurih.
Namun, jika biasanya siomay disajikan dalam bentuk bulat atau dibungkus kulit pangsit, kali ini ada kreasi yang tak kalah menarik yaitu siomay ayam kotak.
Hidangan ini menawarkan sensasi berbeda karena memiliki bagian luar yang garing setelah digoreng, sementara bagian dalamnya tetap kenyal, lembut, dan penuh cita rasa.
Perpaduan tekstur tersebut menjadikan siomay ayam kotak sebagai camilan maupun lauk yang mampu memanjakan lidah dalam setiap gigitan.
Keunikan siomay ayam kotak tidak hanya terletak pada bentuknya yang praktis dan menarik, tetapi juga pada adonan ayam yang dipadukan dengan kol, daun bawang, minyak wijen, dan berbagai bumbu gurih.
Kombinasi bahan-bahan tersebut menghasilkan rasa yang kaya dan tekstur yang tetap lembut meskipun telah melalui proses pengukusan dan penggorengan.
Setelah dipotong-potong dan digoreng hingga kecokelatan, siomay menjadi semakin menggoda dengan permukaan yang renyah dan aroma harum yang menguar dari dapur.
Sebagai pelengkap, siomay ayam kotak disajikan bersama sambal bawang tauco yang memiliki perpaduan rasa gurih, manis, pedas, dan sedikit asam.
Sambal ini memberikan karakter rasa yang kuat dan membuat siomay terasa semakin istimewa.
