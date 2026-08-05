Ayam Nanking Jadi Lebih Spesial, Begini Resep Rumahan dengan Bahan Sederhana

JawaPos.com – Ayam Nanking merupakan salah satu hidangan khas Chinese food yang terkenal dengan perpaduan rasa gurih, sedikit manis, dan aroma rempah yang menggugah selera.

Menu ini sering ditemukan di restoran, tetapi sebenarnya bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang cukup mudah didapat.

Tekstur ayam yang lembut dengan tambahan udang serta saus khas membuat hidangan ini cocok disajikan untuk makan malam keluarga maupun acara spesial.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep ayam Nanking yang praktis, lezat, dan bisa dibuat sendiri di rumah.