Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.37 WIB

Ayam Nanking Jadi Lebih Spesial, Begini Resep Rumahan dengan Bahan Sederhana

Resep Ayam Nanking yang Mudah Dibuat di Rumah./Tangkap Layar YouTube Ade Koerniawan - Image

Resep Ayam Nanking yang Mudah Dibuat di Rumah./Tangkap Layar YouTube Ade Koerniawan

JawaPos.com – Ayam Nanking merupakan salah satu hidangan khas Chinese food yang terkenal dengan perpaduan rasa gurih, sedikit manis, dan aroma rempah yang menggugah selera.

Menu ini sering ditemukan di restoran, tetapi sebenarnya bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang cukup mudah didapat.

Tekstur ayam yang lembut dengan tambahan udang serta saus khas membuat hidangan ini cocok disajikan untuk makan malam keluarga maupun acara spesial.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep ayam Nanking yang praktis, lezat, dan bisa dibuat sendiri di rumah.

Bahan-bahan membuat ayam Nanking:

  • 500 gram daging ayam bagian paha
  • 200 gram udang
  • 1 butir telur
  • 3 siung bawang putih
  • 2 batang daun bawang
  • 1 sdm tepung maizena
  • 1 sdm tepung tapioka
  • 3 sdm minyak wijen
  • 3 sdm saus tiram
  • 1 sdt garam
  • 2 sdt kaldu jamur
  • 1 sdt merica bubuk
  • 1 sdt gula pasir
  • Daun pisang secukupnya untuk membantu proses menggoreng

Bahan saus:

  • 50 gram bawang bombai
  • 2 siung bawang putih
  • 2 sdm kecap manis
  • 1 sdm kecap ikan
  • 4 sdm saus tomat
  • 3 sdm kecap Inggris
  • ½ sdm minyak wijen
  • 1 sdt kaldu jamur
  • Sedikit garam
  • Sejumput merica
  • 200 gram air
  • Larutan tepung maizena dan air secukupnya

Cara membuat ayam Nanking:

  1. Masukkan ayam, udang, telur, bawang putih, tepung tapioka, tepung maizena, saus tiram, minyak wijen, garam, kaldu jamur, merica, dan gula ke dalam chopper.
  2. Haluskan seluruh bahan hingga menjadi adonan yang lembut dan tercampur rata.
  3. Pindahkan adonan ke wadah, kemudian tambahkan daun bawang yang sudah diiris. Aduk hingga semua bahan menyatu.
  4. Siapkan bahan saus dengan menumis bawang putih dan bawang bombai hingga harum.
  5. Masukkan saus tomat, kecap ikan, kecap Inggris, dan kecap manis. Aduk hingga bumbu tercampur rata.
  6. Tambahkan kaldu jamur, garam, dan merica. Setelah itu tuangkan air serta larutan maizena sambil terus diaduk hingga saus mengental.
  7. Masukkan minyak wijen sebagai sentuhan akhir, lalu matikan api dan sisihkan saus.
  8. Ambil daun pisang, letakkan adonan ayam di atasnya, kemudian goreng hingga ayam matang dan berwarna kecokelatan.
  9. Saat ayam hampir matang, lepaskan daun pisang agar bagian luar ayam menjadi lebih renyah.
  10. Angkat ayam Nanking, tiriskan, lalu sajikan bersama saus yang sudah dibuat.

Ayam Nanking siap dinikmati sebagai hidangan spesial dengan cita rasa ala restoran yang bisa dibuat sendiri di rumah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Resep Ikan Bakar Dori Praktis, Siap dalam 30 Menit dengan Bumbu Gurih Manis - Image
Kuliner

Resep Ikan Bakar Dori Praktis, Siap dalam 30 Menit dengan Bumbu Gurih Manis

Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.28 WIB

Resep Praktis Oseng Peda Kecap Pete, Cocok untuk Makan Siang Bersama Nasi Hangat - Image
Kuliner

Resep Praktis Oseng Peda Kecap Pete, Cocok untuk Makan Siang Bersama Nasi Hangat

Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.27 WIB

Resep Bang Bang Chicken, Ayam Crispy dengan Saus Pedas Creamy yang Bikin Nagih - Image
Kuliner

Resep Bang Bang Chicken, Ayam Crispy dengan Saus Pedas Creamy yang Bikin Nagih

Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.26 WIB

Terpopuler

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir - Image
1

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

8

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

10

3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore