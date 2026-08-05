Ayam Nanking Jadi Lebih Spesial, Begini Resep Rumahan dengan Bahan Sederhana

Resep Ayam Nanking yang Mudah Dibuat di Rumah./Tangkap Layar YouTube Ade Koerniawan
JawaPos.com – Ayam Nanking merupakan salah satu hidangan khas Chinese food yang terkenal dengan perpaduan rasa gurih, sedikit manis, dan aroma rempah yang menggugah selera.
Menu ini sering ditemukan di restoran, tetapi sebenarnya bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang cukup mudah didapat.
Tekstur ayam yang lembut dengan tambahan udang serta saus khas membuat hidangan ini cocok disajikan untuk makan malam keluarga maupun acara spesial.
Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep ayam Nanking yang praktis, lezat, dan bisa dibuat sendiri di rumah.
Ayam Nanking siap dinikmati sebagai hidangan spesial dengan cita rasa ala restoran yang bisa dibuat sendiri di rumah.
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