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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.27 WIB

Resep Praktis Oseng Peda Kecap Pete, Cocok untuk Makan Siang Bersama Nasi Hangat

Resep Oseng Peda Kecap Pete yang Bikin Nambah Nasi - Image

Resep Oseng Peda Kecap Pete yang Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com - Oseng peda kecap pete menjadi salah satu hidangan rumahan yang memiliki cita rasa kuat dan menggugah selera. Perpaduan ikan peda yang asin gurih, manisnya kecap, serta aroma khas pete menciptakan rasa yang sulit ditolak.

Menu sederhana ini sangat cocok disajikan bersama nasi hangat. Selain rasanya yang nikmat, oseng peda kecap pete juga mudah dibuat karena menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan mudah ditemukan.

Tak heran jika hidangan ini sering menjadi pilihan lauk sehari-hari di banyak rumah. Dengan bumbu yang kaya rasa, menu ini mampu membuat waktu makan terasa lebih istimewa.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng peda kecap pete yang praktis dan lezat.

Bahan-bahan:

  • 4 ekor ikan peda
  • 100 gram pete
  • 350 ml air
  • 1 batang bawang pre
  • 15 gram lengkuas
  • 4 lembar daun salam
  • 6 lembar daun jeruk purut
  • 2 buah tomat merah
  • 1 sendok teh garam
  • 1 sendok teh gula pasir
  • 1,5 sendok teh kaldu jamur
  • 5 sendok makan kecap manis

Bumbu iris:

  • 150 gram bawang merah
  • 50 gram bawang putih
  • 25 gram cabai merah besar
  • 50 gram cabai hijau besar
  • 25 gram cabai rawit merah

Cara membuat:

  1. Panaskan minyak dalam wajan. Tambahkan sedikit tepung terigu, lalu aduk hingga tercampur. Masukkan ikan peda dan goreng sampai berubah warna menjadi kecokelatan.
  2. Setelah ikan matang, angkat dan tiriskan.
  3. Iris bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai hijau besar, dan cabai rawit merah. Sisihkan.
  4. Panaskan kembali minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putih hingga mengeluarkan aroma harum.
  5. Masukkan lengkuas yang sudah dimemarkan, daun jeruk yang telah dibuang tulangnya, serta daun salam. Aduk hingga bumbu semakin wangi.
  6. Tambahkan bawang pre yang sudah dipotong, lalu masukkan cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawit. Tumis hingga semua bahan tercampur rata.
  7. Masukkan pete dan aduk kembali hingga menyatu dengan bumbu.
  8. Tambahkan tomat yang sudah dipotong, kemudian tuangkan air, kecap manis, gula pasir, garam, dan kaldu jamur. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur.
  9. Masukkan ikan peda goreng ke dalam tumisan dan masak hingga bumbu meresap sempurna.
  10. Setelah matang, matikan api dan pindahkan oseng peda kecap pete ke dalam wadah saji.

Oseng peda kecap pete siap dinikmati bersama nasi hangat. Rasa gurih, manis, dan aroma khas pete membuat hidangan sederhana ini terasa semakin istimewa.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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