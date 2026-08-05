Resep Praktis Oseng Peda Kecap Pete, Cocok untuk Makan Siang Bersama Nasi Hangat

Resep Oseng Peda Kecap Pete yang Bikin Nambah Nasi
JawaPos.com - Oseng peda kecap pete menjadi salah satu hidangan rumahan yang memiliki cita rasa kuat dan menggugah selera. Perpaduan ikan peda yang asin gurih, manisnya kecap, serta aroma khas pete menciptakan rasa yang sulit ditolak.
Menu sederhana ini sangat cocok disajikan bersama nasi hangat. Selain rasanya yang nikmat, oseng peda kecap pete juga mudah dibuat karena menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan mudah ditemukan.
Tak heran jika hidangan ini sering menjadi pilihan lauk sehari-hari di banyak rumah. Dengan bumbu yang kaya rasa, menu ini mampu membuat waktu makan terasa lebih istimewa.
Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng peda kecap pete yang praktis dan lezat.
Bahan-bahan:
Bumbu iris:
Cara membuat:
Oseng peda kecap pete siap dinikmati bersama nasi hangat. Rasa gurih, manis, dan aroma khas pete membuat hidangan sederhana ini terasa semakin istimewa.
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