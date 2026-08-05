Resep Praktis Oseng Peda Kecap Pete, Cocok untuk Makan Siang Bersama Nasi Hangat

JawaPos.com - Oseng peda kecap pete menjadi salah satu hidangan rumahan yang memiliki cita rasa kuat dan menggugah selera. Perpaduan ikan peda yang asin gurih, manisnya kecap, serta aroma khas pete menciptakan rasa yang sulit ditolak.

Menu sederhana ini sangat cocok disajikan bersama nasi hangat. Selain rasanya yang nikmat, oseng peda kecap pete juga mudah dibuat karena menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan mudah ditemukan.

Tak heran jika hidangan ini sering menjadi pilihan lauk sehari-hari di banyak rumah. Dengan bumbu yang kaya rasa, menu ini mampu membuat waktu makan terasa lebih istimewa.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng peda kecap pete yang praktis dan lezat.

Bahan-bahan:

4 ekor ikan peda

100 gram pete

350 ml air

1 batang bawang pre

15 gram lengkuas

4 lembar daun salam

6 lembar daun jeruk purut

2 buah tomat merah

1 sendok teh garam

1 sendok teh gula pasir

1,5 sendok teh kaldu jamur

5 sendok makan kecap manis Bumbu iris:

150 gram bawang merah

50 gram bawang putih

25 gram cabai merah besar

50 gram cabai hijau besar

25 gram cabai rawit merah Cara membuat: