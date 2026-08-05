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Nola Amalia Rosyada
Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.28 WIB

Resep Ikan Bakar Dori Praktis, Siap dalam 30 Menit dengan Bumbu Gurih Manis

Potret ikan bakar dori praktis yang siap hanya dengan waktu 30 menit saja. (instagram.com/@melisasoetjipto)

 

 
JawaPos.com - Ikan bakar selalu menjadi menu favorit karena memiliki cita rasa gurih dengan aroma khas hasil proses pemanggangan.
 
Kabar baiknya, Anda tidak perlu menggunakan ikan utuh atau proses yang rumit untuk membuatnya. Dengan fillet dori, Ikan Bakar Dori bisa disiapkan hanya dalam waktu sekitar 30 menit.

Dilansir dari Instagram @melisasoetjipto, resep ini menggunakan bumbu sederhana berupa kecap manis, saus tiram, bawang putih, jeruk limau, dan ketumbar yang menghasilkan rasa manis, gurih, sekaligus segar. Cocok disajikan sebagai lauk makan siang, makan malam, hingga bekal praktis.

Fillet dori memiliki tekstur lembut, minim duri, dan mudah menyerap bumbu sehingga cocok diolah menjadi ikan bakar.
 
Perpaduan kecap manis, saus tiram, serta perasan jeruk limau menghasilkan rasa yang seimbang tanpa terasa amis.

Selain proses memasaknya cepat, menu ini juga cocok bagi Anda yang ingin menyajikan lauk sehat dengan bahan yang mudah ditemukan.

Bahan-Bahan
Bahan Utama
2 fillet ikan dori
2 siung bawang putih, cincang
Perasan 2 buah jeruk limau

Bahan Saus Bakar
4 sdm kecap manis
¾ sdm saus tiram
2 siung bawang putih, cincang
Perasan 2 buah jeruk limau
¾ sdt bubuk ketumbar

Cara Membuat Ikan Bakar Dori
1. Marinasi Ikan
Lumuri fillet dori dengan bawang putih cincang dan perasan jeruk limau.
Diamkan selama kurang lebih 10-15 menit agar aroma amis berkurang dan bumbu mulai meresap.
2. Buat Saus Bakar
Campurkan kecap manis, saus tiram, bawang putih cincang, perasan jeruk limau, dan bubuk ketumbar.
Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
3. Panggang Ikan
Panaskan alat pemanggang, grill pan, atau teflon.
Panggang fillet dori sambil sesekali diolesi saus bakar hingga kedua sisinya matang dan sedikit karamelisasi.
4. Oles Saus Berulang
Selama proses memanggang, oleskan sisa saus beberapa kali agar bumbu semakin meresap dan menghasilkan lapisan mengilap pada permukaan ikan.
5. Sajikan
Angkat ikan setelah matang.
Sajikan bersama nasi hangat, sambal, dan lalapan favorit.

Jangan memanggang ikan dengan api terlalu besar agar bagian luar tidak cepat gosong sementara bagian dalam belum matang.
 
Oleskan saus secara bertahap agar lapisannya semakin kaya rasa. Jika menggunakan oven atau air fryer, balik ikan di pertengahan waktu memasak agar matang merata.

Ikan Bakar Dori cocok disajikan bersama nasi putih hangat, tumis kangkung, sambal terasi, atau sambal matah. Tambahan irisan jeruk limau saat penyajian juga akan membuat rasanya semakin segar.

Ikan Bakar Dori merupakan pilihan lauk yang praktis, sehat, dan kaya rasa. Dengan waktu memasak yang singkat dan bumbu sederhana, Anda sudah bisa menghadirkan hidangan gurih manis yang cocok dinikmati bersama keluarga ataupun dijadikan bekal sehari-hari.
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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